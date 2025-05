Vigyázat, irtó veszélyes a csalók új módszere! Így húzzák le másodpercek alatt a bankszámládat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Új, meggyőző Gmail-csalás terjed, ahol a bűnözők a Google-t megszemélyesítve próbálnak adatokat szerezni a felhasználóktól. A Which? fogyasztóvédelmi szervezet figyelmeztetést adott ki a csalásról és tanácsokat fogalmazott meg az online bankolás biztonságával kapcsolatban is - jelentette a New York Post.

A csalók a Google-t megszemélyesítve hamis e-mail címet és támogatási oldalt hoznak létre egy meggyőzőnek tűnő, széles körben terjedő átveréshez. Ez az úgynevezett "spoofing" technika, amikor a csalók valódi e-mail címet és telefonszámot használnak álcaként, megnehezítve a csalás felismerését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A csaló e-mail látszólag a no-reply@google.com címről érkezik, "biztonsági figyelmeztetés" fejléccel. Az üzenet szerint a Google-t bírósági végzéssel kötelezték, hogy adja ki a felhasználó Google-fiókjának tartalmát. Bár nem egyértelmű, hogy pontosan hová vezet a csalás, valószínűleg kártékony szoftver letöltéséhez vagy személyes és pénzügyi adatok megszerzéséhez használják. A Which? a következő védekezési módokat javasolja: ellenőrizzük az e-mail fejlécét, vizsgáljuk meg a linkeket, figyeljünk a helyesírási hibákra és a gyanús webcímekre, legyünk gyanakvóak a sürgető vagy megfélemlítő üzenetekkel szemben, és soha ne kattintsunk gyanús e-mailekben található linkekre. A Mirror április 20-i beszámolója szerint a figyelmeztetést először Nick Johnson fejlesztő tette közzé, aki szerint "rendkívül kifinomult" adathalász támadás érte, amely hihetetlenül valódinak tűnt. Az üzenet azt állította, hogy bírósági végzést adtak ki, és a Google-fiókja tartalmának másolatát kell előállítani. A Which? emellett öt dolgot említ, amit soha ne tegyünk online bankolás során: ne használjunk elavult, biztonsági frissítéseket már nem kapó eszközt; csak hivatalos alkalmazásboltból töltsünk le appokat; soha ne adjunk távoli hozzáférést váratlan hívóknak; ne bízzunk a hívóazonosítóban, mivel a csalók képesek hivatalos telefonszámokat utánozni; és soha ne használjuk ugyanazt a PIN-kódot vagy jelszót többször. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Kutatás: a használt okostelefonok fogyasztói megítélése Az okostelefon ma már nem luxuscikk, hanem a mindennapi élet elengedhetetlen eszköze. Ugyanakkor egy új telefon megvásárlása jelentős kiadást jelenthet a háztartások számára. Az elmúlt években éppen ezért egyre több szó esik az úgynevezett „refurbished”, azaz felújított, illetve az egyszerűen csak használt telefonok piacáról, amely sokak számára reális alternatívát kínálhat az új készülékekkel szemben. Figyelembe véve ugyanakkor, hogy az online piactereken rengeteg a megbízhatatlan eladó, illetve sok használt-elektronikai szaküzletben csak alig olcsóbbak a készülékek, mintha újonnan vásárolnánk azokat, felmerül a kérédés: valóban érdemes használt, felújított telefont vásárolni? Vajon mennyire bíznak meg az emberek ezekben az ún. „refurbished” termékekben? Elterjedt megoldásnak számít ez ma Magyarországon? Milyen előítéletek, tapasztalatok, félelmek vagy pozitív élmények kapcsolódnak ehhez a piaci tendenciához? Hogy mindezt kiderítsük, a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem egy független, átfogó, közös kutatást indít. Az alábbiakban arra kérünk, töltsd ki kérdőívünket!

Címlapkép: Getty Images

