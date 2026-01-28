Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
Megemelték a nyugdíj előtti segélyt: mutatjuk, kinek és mennyi jár
Januártól magasabb összeg jár a nyugdíj előtt álló álláskeresőknek, ám az emelés csak az újonnan igénylőkre vonatkozik.
A nyugdíj előtt álló álláskeresők különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nemcsak a megélhetésük, hanem a későbbi nyugdíjuk összege is függ attól, mikor és milyen feltételekkel találnak munkát. A Hóvége.hu összefoglalta, milyen feltételekkel igényelhető a nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes), és mennyi pénz jár 2026-ban.
A nyesre az jogosult, aki álláskeresőként regisztrált, a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb öt év van hátra, legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik, munkát szeretne vállalni, de sem önállóan, sem a foglalkoztatási osztály segítségével nem talált állást. További feltétel, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább 45 napig álláskeresési járadékot kapott, annak folyósítási idejét már kimerítette, és nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.
A kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási vagy fővárosi kerületi kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet benyújtani, akár elektronikus azonosítással (DÁP) is.
A segély összege a minimálbérhez igazodik: mivel a kötelező legkisebb munkabér 2026 januárjától 11 százalékkal emelkedett, a nyes havi összege 129 120 forintra nőtt, ami a minimálbér 40 százalékának felel meg. Fontos ugyanakkor, hogy ez az összeg kizárólag az újonnan megállapított ellátásokra vonatkozik, a korábban megállapított segély összege a folyósítás végéig nem változik.
A nyes adóköteles jövedelemnek számít, a bruttó összegből 15 százalékos személyi jövedelemadót vonnak le, így a jogosultak már a nettó összeget kapják meg. Nyugdíjjárulékot ugyan nem vonnak belőle, de az ellátás folyósításának időtartama teljes értékű szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj megállapításánál, és az éves adóbevallásban is szerepeltetni kell.
Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
Kevés olyan ország van, ami megfizethető a magyar árszínvonalhoz mérten, és lehetőség szerint nem rosszabb, hanem jobb az idősek helyzete.
Ez már a nyugdíjkrízis előszobája: minden negyedik 65 év feletti magyar szegénységben él, a nőknél drámaibb a helyzet
A jelenlegi nyugdíjrendszer nem biztosít elégséges jövedelmet az alapvető szükségletek fedezésére, ami miatt sok idős embernek döntenie kell az étel, gyógyszer vagy fűtés között.
Az elmúlt napokban félrevezető információk jelentek meg különboző magyar nyelvű felületeken arról, hogy 2026-tól a személyi jövedelemadó 2 százalékát a szülőknek is fel lehet ajánlani.
Járjunk utána, hogyan igényelhető özvegyi nyugdíj 2026-ban, illetve mik az özvegyi nyugdíj feltételei és mi mindent érdemes tudnunk az özvegyi nyugdíj kapcsán!
Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 2025-ben, a legjobb befektetések két számjegyű hozamot értek el.
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
A Pénzcentrum kalkulátora megmutatja, hogy pontosan mekkora összegű lesz 2026-ban a februári nyugdíj, illetve mekkora lesz a 13. havi és 14. havi nyugdíj összege.
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Megtudtuk, érinti-e a nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés, hogy a banki utalás a februráro nyugdíj és a 13. havi, valamint 14. havi nyugdíj első részlete...
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
A Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében súlyos kritikát fogalmazott meg a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Kár letagadni: már zajlik a nyugdíjkatasztrófa Magyarországon, az emberek többsége már a bőrén érzi a bajt
Arra, hogy ki milyen várakozással tekint időskori anyagi biztonságára, egyértelműen hatással van, hogy tud-e félretenni a nyugdíjas évekre.
Közel egymillió magyart érint ez a fontos nyugdíjszabály: a többségük még mindig nincs vele tisztában
Ha valaki nem szerzett önálló nyugdíjjogosultságot az adott államban, akkor csak a második számítást végzi el az érintett állam nyugdíjhatósága.
Kiderült, drasztikus nyugdíjkorhatár-emelést tervez a kormány: ez az igazi atombomba, rengetegen járhatnak pórul
A kabinet kompromisszumos megoldásként elkerülné a bércsökkentést és a létszámleépítést.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz.
A nők kedvezményes nyugdíja körül sok a félreértés, mert a 40 év jogosító idő és a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő nem ugyanazt...
Osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges.
A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban - szögezi le Farkas András nyugdíjszakértő.
Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Radikális nyugdíjreformmal álltak elő: közel 1 millió magyar idős élete változna meg ettől gyökeresen
Az Egyensúly Intézet radikális javaslatot tett a magyar nyugdíjrendszer átalakítására.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.