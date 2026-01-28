2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Megemelték a nyugdíj előtti segélyt: mutatjuk, kinek és mennyi jár

Pénzcentrum
2026. január 28. 17:34

Januártól magasabb összeg jár a nyugdíj előtt álló álláskeresőknek, ám az emelés csak az újonnan igénylőkre vonatkozik.

A nyugdíj előtt álló álláskeresők különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nemcsak a megélhetésük, hanem a későbbi nyugdíjuk összege is függ attól, mikor és milyen feltételekkel találnak munkát. A Hóvége.hu összefoglalta, milyen feltételekkel igényelhető a nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes), és mennyi pénz jár 2026-ban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyesre az jogosult, aki álláskeresőként regisztrált, a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb öt év van hátra, legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik, munkát szeretne vállalni, de sem önállóan, sem a foglalkoztatási osztály segítségével nem talált állást. További feltétel, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább 45 napig álláskeresési járadékot kapott, annak folyósítási idejét már kimerítette, és nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási vagy fővárosi kerületi kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet benyújtani, akár elektronikus azonosítással (DÁP) is.

Kapcsolódó cikkeink:

A segély összege a minimálbérhez igazodik: mivel a kötelező legkisebb munkabér 2026 januárjától 11 százalékkal emelkedett, a nyes havi összege 129 120 forintra nőtt, ami a minimálbér 40 százalékának felel meg. Fontos ugyanakkor, hogy ez az összeg kizárólag az újonnan megállapított ellátásokra vonatkozik, a korábban megállapított segély összege a folyósítás végéig nem változik.

A nyes adóköteles jövedelemnek számít, a bruttó összegből 15 százalékos személyi jövedelemadót vonnak le, így a jogosultak már a nettó összeget kapják meg. Nyugdíjjárulékot ugyan nem vonnak belőle, de az ellátás folyósításának időtartama teljes értékű szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj megállapításánál, és az éves adóbevallásban is szerepeltetni kell.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #minimálbér #adó #álláskeresés #állás #jövedelem #szociális ellátás #személyi jövedelemadó #öregségi nyugdíj #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:03
17:34
17:23
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
3
2 hete
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
4
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
5
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 18:03
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:08
Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 17:28
Különleges magyar élelmiszerek hódítanak külföldön: megőrülnek értük