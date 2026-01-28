Megemelték a nyugdíj előtti segélyt: mutatjuk, kinek és mennyi jár

Januártól magasabb összeg jár a nyugdíj előtt álló álláskeresőknek, ám az emelés csak az újonnan igénylőkre vonatkozik.

A nyugdíj előtt álló álláskeresők különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nemcsak a megélhetésük, hanem a későbbi nyugdíjuk összege is függ attól, mikor és milyen feltételekkel találnak munkát. A Hóvége.hu összefoglalta, milyen feltételekkel igényelhető a nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes), és mennyi pénz jár 2026-ban.

A nyesre az jogosult, aki álláskeresőként regisztrált, a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb öt év van hátra, legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik, munkát szeretne vállalni, de sem önállóan, sem a foglalkoztatási osztály segítségével nem talált állást. További feltétel, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább 45 napig álláskeresési járadékot kapott, annak folyósítási idejét már kimerítette, és nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási vagy fővárosi kerületi kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet benyújtani, akár elektronikus azonosítással (DÁP) is.

A segély összege a minimálbérhez igazodik: mivel a kötelező legkisebb munkabér 2026 januárjától 11 százalékkal emelkedett, a nyes havi összege 129 120 forintra nőtt, ami a minimálbér 40 százalékának felel meg. Fontos ugyanakkor, hogy ez az összeg kizárólag az újonnan megállapított ellátásokra vonatkozik, a korábban megállapított segély összege a folyósítás végéig nem változik.

A nyes adóköteles jövedelemnek számít, a bruttó összegből 15 százalékos személyi jövedelemadót vonnak le, így a jogosultak már a nettó összeget kapják meg. Nyugdíjjárulékot ugyan nem vonnak belőle, de az ellátás folyósításának időtartama teljes értékű szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj megállapításánál, és az éves adóbevallásban is szerepeltetni kell.