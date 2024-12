Vagyonokat érhet egy ilyen üveg váza, pohárkészlet: bármelyik magyar család vitrinjében lapulhat egy

Az utóbbi időben sokan posztolnak arról, hogy furcsa, fluoreszkáló üvegtárgyakat találtak a vitrinben, a nagymamánál, esetleg garázsvásárokon, bolhapiacokon: a legtöbb esetben uránium üvegről van szó, amelyben szó szerint sugárzó urán van. A gyűjtők elképesztő összegeket adnak az ilyen tárgyakért, persze nem mindegy, milyen állapotban vannak és pontosan milyen tulajdonságokkal bírnak. Cikkünkben összeszedtük,mi is az az uránium üveg, hogy lehet felismerni és nagyságrendileg mennyiért lehet eladni.

Az utóbbi időben egyre többen posztolnak videókat, képeket arról, hogy különös, fluoreszkáló üvegtárgyakat találnak otthonuk pincéjében, a nagymama vitrinszekrényében, garázsvásárokon esetleg a bolhapiacon. Ezek a darabok nagy valószínűséggel uránium üvegből készültek, amely a 19. században és a 20. század elején népszerű volt, és UV-fény alatt zöldesen világít. Bár elsőre különös jelenségnek tűnik, ezek az üvegtárgyak valódi antik kincsek lehetnek, amelyeket a gyűjtők körében nagyra értékelnek.

Sokan nem is sejtik, hogy ezek a régi dísztárgyak komoly értéket képviselhetnek az antik piacon. Az uránium üveg ritkasága, egyedi megjelenése és gyűjtői népszerűsége miatt gyakran több tízezer forintot is érhet darabonként. Érdemes alaposan átnézni a régi tárolókat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy-egy látszólag egyszerű üvegtárgy valójában értékes relikvia.

Cikkünkben összeszedtük, mit kell tudni ezekről a furcsa üvegtárgyakról, hogyan lehet őket felismerni. és mennyiért lehet őket értékesíteni.

Mi az az uránium üveg?

Az uránium üveg egy különleges típusú üveg, amely kis mennyiségű uránium-oxidot (jellemzően 0,1–2%) tartalmaz az üvegmátrixban. Ez az anyag nemcsak a színéért, hanem különleges tulajdonságaiért is ismert. Az uránium üveg általában sárgászöld, olívazöld vagy neonzöld színű, de a pontos árnyalata a hozzáadott urán koncentrációjától függően változhat. Ritkább esetekben sárgás vagy borostyánszínű is lehet.

Az uránium üveget az 1800-as évek elejétől gyártották, és különösen népszerűvé vált a 19. század közepén. Az 1940-es években, a második világháború és az atomenergia fejlesztése miatt, az uránium üveg gyártását jelentősen korlátozták. A 20. század végén ismét gyártották dekoratív célokra, de gyakran természetes urán helyett vegyileg előállított anyagokat használtak. Leggyakrabban vázák, poharak, tányérok és más dísztárgyak készültek belőle.

Miről ismerhető fel az uránium üveg?

UV-fény alatt erőteljesen fluoreszkál, világító zöld színtű lesz. Ez az egyik legkönnyebben felismerhető tulajdonsága.

Veszélyes az uránium üveg? Az uránium üveg sugárzása

Az uránium üveg minimális mennyiségű urániumot tartalmaz, ezért radioaktív, de a sugárzási szintje általában alacsony, és nem jelent jelentős egészségügyi kockázatot. Normál használat mellett, például dísztárgyként vagy ritkán használt pohárként, teljesen biztonságosnak tekinthető. A sugárzás mértéke messze elmarad attól, ami káros lenne az emberi szervezetre, de hosszabb ideig tartó közvetlen érintkezés vagy az üveg porának belélegzése kerülendő.

Gyűjtők gyakran használnak Geiger–Müller-számlálót az ilyen tárgyak radioaktivitásának mérésére, ami további biztonságot adhat. Bár az uránium üveg biztonságos, kisgyermekek vagy terhes nők közelében érdemes óvatosan kezelni.

Mennyibe kerül az uránium üveg?

Az uránium üveg nagyon keresett antikvitás, és gyűjtők körében népszerű.Az árakat nem egyszerű felbecsülni, alapszabályként tudni kell, minél régebbi a darab, annál értékesebb lehet, különösen, ha az 1800-as évek végéről vagy az 1900-as évek elejéről származik.

Egy 1880-ban készült uránium üveg elefánt-tál, az eladó szerint "szuper ritka", ezt az ára is mutatja. Forrás: eBay

Limitált szériák vagy egyedi darabok is többet érhetnek, ahogyan a sértetlen, eredeti formájában megmaradt darabok is jóval értékesebbek az átlagnál - a karcolások, repedések, hiányzó részek csökkentik az árat. Emellett az erősen fluoreszkáló darabok népszerűbbek a gyűjtők körében, ennek megfelelően többet is hajlandóak értük fizetni.

Ha valaki otthon a vitrinben, vagy a nagyinál talált uránium üveg tárgyakat, érdemes egy szakértőtől vagy gyűjtőtől értékbecslést kérni, hiszen mint látható, nagyon sok mindentől függ, pontosan mennyiért lehet eladni őket.

Általánosságban az árak széles skálán mozognak: egy gyors keresés után kiderült, hogy