Sok filléres modell tűnt el a piacról: ez most a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon

Az autót keresőknek ma már alaposan zsebbe kell nyúlniuk, ha nem használt, hanem új járművet szeretnének vásárolni. A legolcsóbb új modellek köre folyamatosan szűkül, az egykor olcsónak számító típusok közül több már el is tűnt a kínálatból. A Pénzcentrum összeszedte, melyek 2025 közepén a legolcsóbban megvásárolható új autók Magyarországon. 6 millió alatt már nagyon kevés opció maradt.

Az újautó-piac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül Magyarországon is. A globális gazdasági bizonytalanságok, az inflációs hatások, valamint az autóipari beszállítói láncok zavarai mind hozzájárultak ahhoz, hogy az árak általánosan emelkedjenek, miközben a kínálat is folyamatosan változik. A vásárlók egyre nehezebben találnak valóban kedvező árú, új autót, és a legolcsóbb modellek esetében is egyre inkább kompromisszumokat kell kötniük a felszereltség vagy a teljesítmény terén.

Eközben a népszerűbb, nagyobb felszereltségű modellek ára is fokozatosan kúszik felfelé, aminek hátterében a gyártók költségnövekedései és az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások állnak. A magyar piacon különösen jól látható ez a tendencia: egyre kevesebb modell kapható 6 millió forint alatt, és az egykor olcsó alternatívának számító típusok közül több teljesen eltűnt a kínálatból. Aki ma új autót szeretne vásárolni, annak érdemes alaposan tájékozódnia, hiszen az árak hónapról hónapra módosulhatnak, miközben az elérhető típusok és felszereltségi szintek is folyamatosan átrendeződnek.

Ahogyan olvasóink megszokhatták, a Pénzcentrum párhavonta összegyűjti a piacon kapható legolcsóbb új autókat, hogy képet kaphassunk a kínálatról, illetve az árváltozásokról.

Ezek most a legolcsóbb új autók

Az első helyen továbbra is a Mitsubishi Space Star, a gyártó legkisebb modellje áll, amelynek ára december (és egyben hosszú idő) óta nem változott, 4 440 000 forint. Ennyiért 1,2 literes, 71 lóerős MIVEC-motorral felszerelt változatot kaphatjuk meg, a legalapabb Entry felszereltséggel, fehér színben – a többi szín feláras. A fapadot itt szinte szó szerint kell érteni: a legolcsóbb modellben nincs beépített audiorendszer, csak előkészítés, és a légkondicionáló sem tartozik bele a gyári extrák közé.

Második helyen továbbra is a Fiat Panda áll, amelynek ára nem változott év vége óta, 5 290 000 forintos áron kapható. Lekerült viszont a toplistáról a legutóbbi harmadik Fiat 500-as, amelyet jelenleg nem lehet megrendelni, legalábbis az importőr oldala erről tanúskodik. Szintén kikerült a Suzuki kínálatából az Ignis, így 2025 közepén már két, korábban top 5-ös legolcsóbb új autótól is búcsút inthettünk.

Így most a harmadik legolcsóbb új autó itthon a Dacia Sandero 5 699 000 forintos alapárával. Örömteli, hogy ez olcsóbb lett 2024 legvége óta, amikor még 5 999 000 forintba került. Negyedik az 5 999 000 forintért kapható - általunk is alaposan letesztelt - Kia Picanto, ez december óta 100 ezer forinttal drágult meg. Ötödik legolcsóbb a Hyundai i10-es, ami 6 049 000 forinttól kapható, év végén az alapára még 5 849 000 forint volt, szóval 200 ezerrel kell érte ma többet fizetni.

Hatodik helyen most a Toyota Aygo X áll, amelynek listaára 6 330 000 forint, decemberben még 5 999 000-be került legkevesebb. Hetedik legolcsóbb a Mitsubishi Colt, amely most legkevesebb 6 399 000 Ft-tól kapható. Szintén jelentősen megdrágulva a nyolcadik helyen áll az új Suzuki Swift, ami most 6 400 000 forinttól kapható, decemberben még 6 130 000 forintba került.

Kilencedik legolcsóbb a Citroen C3-as, aminek legolcsóbb listaára 6 490 000 forint, decemberben még 6 190 000 forintért lehetett megrendelni. A tizedik helyre még befért a Dacia Sandero Stepway, ami lényegében a sima Sandero megemelt verziója, és most legkevesebb 6 599 000 forintért kapható.

Mi a helyzet a magyarok kedvenc autóival?

Megnéztük azt is, mi a helyzet a legnépszerűbb, itthon kapható modellek árazásával. Mint korábban megírtuk, az év első négy hónapjában a Suzuki modelljei domináltak, S-Crossból összesen 2513 darab állt forgalomba, ez most kedvezményesen 8 600 000 forintba kerül, decemberben még 8 250 000 forintba került, 2023 végén viszont még 7,5 millióért lehetett legkevesebb megvásárolni.

Második helyen a Vitára áll 2148 forgalomba helyezéssel, 8 140 000 forintért rendelhető legkevesebb, decemberben még 7 790 000-ért adták a legalapabb változatokat. A harmadik helyen a Skoda Octavia (2128 db) szerepelt a toplistán, ez ma 10 699 000 forintról indul, decemberben 10 442 849 forintba került. Negyedik a Nissan Qashqai, amely 11 890 000 forintért rendelhető legkevesebb, decemberben 10 900 000 forint volt az alapára. Az ötödik Kia Ceed 8 449 000 forintért kapható most, decemberben 8 149 000 forintba került, 2024 nyár végén még 8 549 000 forint volt.