Titkos út a Balatonra, Velencei-tóra: erre röhögve elkerülheted a gigadugót az M7-esen 2024-ben

A nyári főszezonban már-már hagyomány, hogy gyakorlatilag járhatatlan az M7-es autópálya. Annyira sokan indulnak útnak ilyenkor a magyar tengerhez, vagy épp onnan haza, hogy állandóak a gigadugók, pláne, ha egy-egy baleset is nehezíti a haladást. Az Útinform ezért azt javasolja, érdemes alternatív útvonalakat keresni. Ezen a héten a Pénzcentrum vlogja, a CashTag volán mögé ült, hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak az M7-es autópályán kívül a Balatonra tartó autósoknak; de szóba került az is, mit lehetne kezdeni hosszú távon a sztrádával.

Két héttel ezelőtt a Balatonnál jártunk, akkor épp az ottani árakkal foglalkoztunk. Többen jelezték utána, hogy az árak mellett a csúcsszezonban a lejutás is megér egy misét, hiszen az M7-es gyakorlatilag elesik a nyári főszezonban. De mit lehet tenni ilyenkor? Például alternatív útvonalakat keresni. A Pénzcentrum már tavaly közzétett egy titkos útvonalat, amelyet ezúttal a CashTag stábja is bejárt, és szakértőket is kérdeztünk az infrastruktúra nehézségeiről.

Herbszt Rita, az Útinform munkatársa szerint valóban komoly probléma, hogy az M7-es autópálya a balatoni csúcsszezonban járhatatlanná válik, ezért szerinte is lehet érdemes fontolóra venni a kerülőutakat.

Nyilván ez elsősorban hétvégén igaz – mi a tapasztalatok alapján úgy ítéljük meg, hogy pénteken kora déltől már nagyon sokan kezdenek levonulni. Ez tart egészen hétfő reggelig amikor visszafelé, hazafelé jönnek az autósok. Tehát valóban ez a tapasztalat, és azt tudjuk mondani, hogy péntektől hétfőig torlódás alakul ki az M7-esen lefelé a Balaton irányába, úgyhogy ez valós információ

– ismertette a helyzetet a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy a megnövekedett forgalom mellett idén az is bonyolítja a helyzetet, hogy az M7-es déli partján nagyon sok helyen van felújítási munka, ahol forgalomterelésre vagy sávlezárásra lehet számítani. A CashTag friss adásában megmutatjuk a titkos balatoni útvonalunkat, és elmagyarázzuk, miért is alakulnak ki a fantomdugók az autópályákon:

A kerülőutunkat megnézte Borbély Balázs útügyi koordinációs mérnök is, aki szerint valóban jó választás lehet erre menni, ha bedugul az M7-es, annyi kifogása volt, hogy mi csak alsóbbrendű utakat használunk. Hozzátette: a szolgálat weboldalán is szoktak kerülőutakat ajánlani, jellemzően magasabb rendű utakkal - például az M6-osra is érdemes felmenni a déli part felé.

Herbszt Rita szerint egyébként a legszélsőségesebb esetekben, amikor egymást érik a közlekedési balesetek, akkor értelemszerűen durván megnő a menetidő az M7-esen a Balaton felé. És, mint hozzátette, bár sokan kérdezik tőlük, hogy mire lehet számítani egy-egy hétvégi napon, de ezt nem lehet megjósolni.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA