2026. január 6. kedd Boldizsár
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman sitting by window and looking out. Rear view of woman drinking coffee, taking a break.
Nyugdíj

Itt van több nagyon fontos infó a Nők40-ről: jobb, ha ezt minden érintett tudja

Pénzcentrum
2026. január 6. 16:31

A nők kedvezményes nyugdíja körül sok a félreértés, mert a 40 év jogosító idő és a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő nem ugyanazt jelenti. A nyugdíjösszeg megállapításához minden szolgálati idő számít, a kedvezményes nyugdíjra való jogosultság szempontjából viszont több, szolgálati időnek minősülő időszak sem vehető figyelembe.

A szabályozás bonyolultsága abból fakad, hogy minden jogosító idő egyben szolgálati idő is, de nem minden szolgálati idő számít jogosító időnek. Számos, egyébként szolgálati időként elismert időszak nem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évbe - írja Farkas András nyugdíjszakértő a szokásos heti hírlevelében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíj összegének kiszámítása ugyanúgy történik, mint a korhatár betöltése esetén járó öregségi nyugdíjnál. A számítás alapja az érintett teljes életpályája során szerzett valamennyi szolgálati idő, valamint az 1988-tól elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmekből meghatározott nettó havi átlagkereset.

Az oktatásban eltöltött évek a legvitatottabb területek közé tartoznak. A szakképzésben és a felsőoktatásban töltött időszakok ugyan szolgálati időnek minősülhetnek, de a 40 éves jogosító időbe nem számíthatók be. A Kúria döntése szerint a volt szakiskolai tanulók iskolai tanulói jogviszonyban eltöltött ideje nem minősül sem szakmunkástanuló-viszonynak, sem tanulószerződéses jogviszonynak, ezért jogosító időként sem ismerhető el.

Kapcsolódó cikkeink:

Nem vehető figyelembe jogosító időként az az időszak sem, amikor valaki fizetés nélküli szabadságon volt, és e közben ösztöndíjasként nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytatott. Ezek az évek csak a nyugdíjösszeg kiszámításánál számítanak szolgálati időnek.

Kivételt jelentenek a szakmunkástanulók kötelező nyári gyakorlatai, valamint a szakközépiskolai tanulók biztosítási kötelezettséggel járó nyári gyakorlatai. Ezek a július 15. és augusztus 31. közötti időszakra beszámíthatók, ha társadalombiztosítási bejelentés történt. Ha a tanuló július 20-án vagy augusztus 25-én pótvizsgázott, csak a pótvizsga napját követő időszak minősül jogosító időnek.

Az év közben teljesített szakmai gyakorlatok azért nem számíthatók be jogosító időként, mert a képzés részét képezték, és nem jártak keresőtevékenységgel összefüggő biztosítási jogviszonnyal. Ez sokak számára méltánytalannak tűnik, különösen, ha összevetik a felsőoktatásban tanulókkal, akiknél az egyetemi vagy főiskolai évek szintén nem növelik a jogosító idő hosszát.

A munkanélküli- és álláskeresési ellátások folyósításának időtartama – ideértve a nyugdíj előtti álláskeresési segély időszakát is – nem számítható be a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 évbe.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás folyósítási idejét eltérően kezeli a jogszabály. A rokkantsági ellátás időtartama nem minősül szolgálati időnek, mert ez után nem fizetnek nyugdíjjárulékot. A rehabilitációs ellátás folyósítási ideje viszont szolgálati időnek számít, mivel járulékot vonnak belőle. Mindkét ellátás esetében igaz azonban, hogy a folyósítás időtartama jogosító időnek nem tekinthető. Ha viszont az ellátás mellett az érintett munkaviszonyban áll vagy vállalkozóként dolgozik, az így szerzett biztosítási jogviszony már jogosító időt is eredményez.

Az ápolási díj szabályai különbséget tesznek a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó és a súlyosan fogyatékos gyermek gondozása között. A 18 év feletti hozzátartozó ápolásának időszaka nem számít be a jogosító időbe. Súlyosan fogyatékos gyermek ápolása esetén viszont az édesanya vagy az örökbefogadó anya akár 10 évet is szerezhet a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 évből.

A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék útján szerzett időszakok sem minősülnek jogosító időnek. Ha valaki biztosítási jogviszony nélkül társadalombiztosítási megállapodást köt, és a minimálbér után 22 százalékos járulékot fizet, az ugyan növeli a szolgálati idejét, de a 40 éves jogosító idő feltöltéséhez ezeket az éveket nem lehet figyelembe venni.

A 2011. június 30-ig hatályos szabályok szerint folyósított úgynevezett passzív táppénz – amely a társadalombiztosítási jogviszony megszűnése után járt – nem számítható be jogosító időként. Ezzel szemben a biztosítási jogviszony fennállása alatt kapott táppénz, valamint az azt megelőző, legfeljebb 15 napos betegszabadság időtartama beleszámít a jogosító időbe.

A fizetés nélküli szabadság általános szabályként nem minősül jogosító időnek. Kivételt csak az képez, ha azt háromévesnél fiatalabb gyermek gondozására vették igénybe, illetve ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek gondozása esetén a gyermek tizenkét évesnél fiatalabb, vagy ha tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása érdekében marad otthon a szülő.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjas #nyugdíjrendszer #kedvezmény #nyugdíjkorhatár #nők40 #nők #öregségi nyugdíj #szolgálati idő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:53
16:45
16:31
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
2
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
3
2 hete
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
4
3 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
5
1 hónapja
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 16:03
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 15:53
Megrohanták a magyar boltokat a vásárlók: ezek a termékek pillanatok alatt eltűntek, teljes a hiány
Agrárszektor  |  2026. január 6. 16:28
Ilyen fokhagymával van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik