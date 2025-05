Erre sok magyar nem gondol, mielőtt nyaralást foglal: akkor döbbennek rá, mikor már késő

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A nyári utazásaikat már sokan lefoglalták, mások inkább kivárják a last minute ajánlatokat. Egy dolgot azonban sokan figyelmen kívül hagynak, amikor összeállítják az itinert: a munkaszüneti napokat, ünnepnapokat. Ha ezekre gondolunk és előre felkészülünk, sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. A turisták csalódottan konstatálhatják ugyanis, hogy akár az érkezésük napján vagy másnapján nincsen nyitva egy bolt, vagy patika sem, esetleg zárva vannak a múzeumok, állatkertek, más látványosságok és változhatnak a menetrendek is. Mutatjuk, hogy érdemes kalkulálni nyáron az ünnepnapokkal külföldön, de akár belföldön is, hogy ez ne jelentsen meglepetést.

Az utazás - főként a külföldi utazások - tervezésénél az ember sok mindennek utána néz alaposan előzetesen: hol lesz a szálláshoz legközelebbi bolt, patika, kávézó vagy étterem, milyen látványosságok elérhetők sétatávra, hol érdemes tömegközlekedni és hogyan vehetünk jegyet. Általában az útitervben szerepelnek különféle látványosságok, túrák, gasztronómiai élmények is. Amit viszont sokan elfelejtenek a gondos tervezés során: az ünnepnapok befolyásolhatják a nyitvatartást, beleszólhatnak a programokba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nyaralásokat idén akár belföldön is érinthetik az ünnepnapok. Vannak, akik kifejezetten ünnepnapok környékén vesznek ki szabadságot, hogy szabadnapokat "spóroljanak", arról viszont már megfeledkeznek, ha elutaznak például hosszú hétvégére, wellnessezni, de nem visznek magukkal pl. papírzsebkendőt, nem lesz nyitva semmilyen bolt. Illetve a másik klasszikus problémát az szokta jelenteni, ha otthon marad valamilyen gyógyszer: meg kell találni az ügyeletes patikát. A bosszúságokon kívül pedig az ünnepeknek, fontos eseményeknek lehet pozitív oldala is: ha már utazunk valahová, és éppen akkor rendeznek meg egy karnevált, felvonulást, vagy például letesznek a város főterén egy virágszőnyeget, akkor érdemes felvenni a programpontok közé ezeket a látványosságokat. Sokan éppen úgy választják meg a nyaralásuk időpontját, hogy valamilyen helyi esemény is beleessen, hogy részt tudjanak venni az ünnepen. Magyarországon két ünnep esik a nyárra 2025-ben: a június 8-án vasárnap és 9-én hétfőn lesz pünkösd, vagyis érdemes figyelni az ünnepnapi nyitvatartást és menetrendváltozásokat. Valamint augusztus 20-án, szerdán érdemes úgy tervezni, hogy az ünnepnap beleszólhat a nyaralásba. Külföldön azonban számos más ünnepnap fordulhat elő, amire érdemes gondolni. Ünnepek külföldön A pünkösd nemcsak Magyarországon ünnepnap, hanem sok helyen tartják külföldön is. Az viszont országonként eltérhet, hogy az ünnepnapokon mire lehet számítani: csupán érdekes kulturális programokra, vagy menetrendváltozásra, boltbezárásokra, vagy akár bankszünnapra. Kilistáztuk, hogy az EU-ban milyen ünnepnapok fordulnak elő a nyáron és melyik országban a qppstudio gyűjtése alapján: június 1. - Litvánia (apák napja), Románia (gyereknap)

június 2. - Írország (bankszünnap), Olaszország (nemzeti ünnep)

június 5. - Dánia (államalapítás)

júnus 6. - Spanyolország (áldozati ünnep), Svédország (nemzeti ünnep)

június 7. - Málta (nemzeti ünnep, Sette Giugno), Svédország (bankszünnap)

június 8. (pünkösd) - Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Románia, Szlovénia, Svédország, stb.

június 9. (pünkösd) - Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Románia, Spanyolország, stb.

június 10. - Portugália (nemzeti ünnep)

június 13. - Portugália és Spanyolország (Páduai Szent Antal ünnepe)

június 19. (Úrnapja ) - Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Németország, Portugália, Spanyolország

június 20. - Finnország (Midsummer, nyárközép ünnep), Spanyolország (bankszünnap)

június 21. (nyárközép ünnep) - Finnország, Svédország

június 22. - Horvátország (Antifasiszta ellenállás napja)

június 23. - Észország (A győzelem napja), Lettország (nyárközép ünnep), Luxemburg (a luxemburgi nagyherceg születésnapja)

június 24. (Szent Iván-nap) - Észtország, Lettország, Litvánia, Spanyolország

június 25. - Szlovánia (függetlenség napja)

június 29. (Péter-Pál napja) - Olaszország és Málta

július 5. (Cirill és Metód napja) - Csehország, Szlovákia

július 6. - Csehország (Husz János-nap), Litvánia (államalapítás)

július 11. - Belgium (flamand közösség napja)

július 14. - Franciaország (Bastille-nap)

július 21. - Belgium (nemzeti ünnep)

július 25. (Szent Jakab-nap) - Spanyolország

július 28. - Spanyolország (Cantabria-napja)

augusztus 4. - Írország (augusztusi bankszünnap)

augusztus 5. - Horvátország (győzelem és hálaadás nap), Spanyolország (Boldogasszony-ünnep)

augusztus 15. (Nagyboldogasszony, Mária mennybemenetele) - Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország

augusztus 20. - Észtország (függetlenség napja), Magyarország (államalapítás)

augusztus 29. - Szlovákia (nemzeti ünnep) Ez persze csak az EU területe, ha más országba, vagy Európán kívülre utazunk, akkor is érdemes utánanézni, hogy a nyaralásunk időpontjára esik-e valamilyen nemzeti ünnep és ez mivel jár az adott országban. Dátumra és országra szűrve is kereshetünk a már említett qppstudio honlapján. Magyarországon 13 ünnepnap van egy évben, ebből 2 fixen vasárnapra esik (a húsvét és a pünkösd vasárnapja) és szinte minden évben megesik, hogy a dátumhoz kötött ünnepek közül több is hétvégére esik. Így a magyar dolgozók nagyjából 9 olyan napot kapnak egy évben, ami hétköznapra eső fizetett szabadnap és nem is kell ledolgozni szombaton. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ezzel világviszonylatban nem állunk olyan rosszul, Európán belül azonban sok országban jóval több szabadságot adnak ki ünnepnapok miatt. Továbbá más földrészeken is akadnak országok, ahol jóval több a fizetett, államilag szabadnapként kiadott ünnep: Viszont akár 5, vagy 10, vagy akár 15 ünnepnap is van egy országban, a vallási ünnepeken kívül többnyire más-más napokra esnek. Így bármikor közbe jöhet egy-egy ünnepnap. Sőt, azzal is érdemes tisztában lenni az utazások szervezésekor, hogy nem minden országban ünneplik azokat a vallási ünnepeket, amelyeket hazánkban már régóta. Így például, ha akkor megyünk külföldre, nem kell eltérő nyitvatartásra, közlekedésre számítani az ünnep miatt. Arra is érdemes készülni, hogyha éppen ünnepnapon érkeznénk haza a nyaralásból és üres a hűtő és a kamra, vagy kifogyott a szappan, akkor nem nagyon lesz lehetőség bevásárolni. Ilyenkor érdemes hazaindulás előtt venni pár alapvető dolgot, vagy még nyaralás előtt mindenről gondoskodni.

Címlapkép: Getty Images

