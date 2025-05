Magyarok tömegeit kímélheti meg tetemes kiadásoktól ez az egyszerű műtét: itt a friss árlista

A jó látás sosem volt olcsó, az elmúlt öt év során azonban a szemüvegárak - keret és lencse együtt - a duplájára, a kontaktlencse árak másfélszeresükre emelkedtek. Magyarországon pedig egyre több embernek van gond a látásával, visel szemüveget, melynek egyik fő oka az életmódból adódó látásromlás, a másik pedig, hogy elöregedő társadalomban élünk. Bizonyos életkor felett már kevés ember van, akinek a rövidlátás vagy távollátás nem okoz problémát. Mindeközben egyre több a magánszemészet, ahol végeztethetünk látásjavító beavatkozásokat, a technika egyre fejlettebb és ha összeadjuk, mennyit költünk az évek alatt szemüvegre vagy kontaktlencsére, a műtétet bevállalni anyagilag is jobban megérheti. Nem is szólva az életminőség javulásról. A Pénzcentrum most ennek kapcsán utánajárt, hogy milyen áron végzik jelenleg a klinikák a látásjavító műtéteket, illetve mennyi idő alatt térülhet meg egy ilyen beavatkozás ára.

"Nő a lakosság élettartama, tovább kell az embereknek dolgoznia is, így ehhez pontos látásra van szükségük. Az is igaz, hogy a fiatalok között is több a szemüveges. Ők rövidlátókká válnak a sok közeli munkavégzés miatt. Egyes kutatások szerint 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni ez a jelenség. Ahogy a rövidlátás fokozódik, úgy emelkedik a mindennapi tevékenységekhez szükséges dioptriaérték is, ami negatív hatással van az életminőségre, ha nincs megfelelő szemüvege" - mondták el a Pénzcentrumnak az Ofotért és a Vision Express szakértői korábban. Szakértők szerint Magyarországon az elmúlt évtizedben a rövidlátás előfordulása a fiatalok körében (a 18–35 éves korcsoportban) is elérte a közel 60%-ot. Egyre több magyar pénztárcáját érinthetik tehát a látásproblémák, illetve okozhatnak kellemetlenségeket a mindennapokban.

A látásproblémákkal élők közül sokan csak szemüveget használnak, mások pedig szemüveget és kontaktlencsét is. Az elmúlt öt év során a KSH adatai szerint jelentős drágulás történt: a komplett szemüvegárak duplájára, a kontaktlencsék ára másfélszeresre nőtt. A legfrissebb átlagáradatok szerint a kontaktlencse nagyjából 7200 forint kiadás havonta, szemüveget pedig 45 ezer forintért lehet csináltatni, ha valakinek teljesen újra van szüksége (keret + lencse együtt).

Bár nyilván ezeknél az összegeknél jóval drágább is lehet a szemüveg, ez nagyban függ attól, mennyire speciális a lencse, illetve akár a keret márkájától is. A kontaktlencse kiadások szintén jóval meghaladhatják a KSH által mért átlagárakat, a további számításokhoz azonban a KSH árazását vesszük alapul.

Most csak a kontaktlencse árakkal számolunk, ugyan tudjuk, hogy időről időre van plusz költsége a szemüvegnek is (szemüvegtörlő kendő, tok, új keret vagy lencse vásárlása), illetve a kontaktlencse folyadéknak, egyéb tartozéknak is.

Tételezzük fel, hogy a kontaktlencse árak a jövőben is hasonló ütemben fognak emelkedni, vagyis 2030-ra ismét másfélszeres emelkedés következik be. Tehát ha idén januárban 7200 forint volt egy hónapra a kontaktlencse-kiadás, akkor 2030 januárjára ez nagyjából 10 800 forint lesz. Öt év alatt így, ha figyelembe vesszük azt is, hogy minden hónapban egy kicsivel többe kerül a kontaktlencse nagyjából 540 ezer forintot fogunk elkölteni erre. Ha valaki szeretné elvégezni a saját egyéni kiadásaira is ezt a számítást (feltételezve, hogy 2030-ra az általa használt lencsék ára is a másfélszeresére nő), akkor az alábbi lépésekkel tudja kiszámítani, mennyit fog erre öt év alatt költeni:

a havi kontaktlencse kiadás legyen x

szorozzuk meg x-et 1,5-del, így megkapjuk, mennyi lesz 2030-ban a kiadásunk, ez a szám legyen y

(y-x)/60, vagyis a két szám különbségét elosztva 60-nal megkapjuk, hogy öt év alatt (5-ször 12 hónap = 60 hónap) havonta mennyivel emelkedik (átlagosan) a kiadás, legyen ez a szám z

azt, hogy mennyit költünk el a teljes öt év alatt ezzel a képlettel lehet kiszámítani (x+y)*z/2

A kérdés, hogy ennyiért meg tudjuk-e jelenleg műttetni a szemünket, meg fog-e térülni 5 év alatt a szemműtét. Ha a KSH átlagáraival számolunk, nem feltétlenül térül meg egy ilyen műtét öt év alatt, de akinek magasabb a kontaktlencse kiadása, annak akár ilyen rövid idő alatt is "visszajöhet" az ára azzal, hogy nem kell ezután kontaktlencsére költeni.

A szemműtétre inkább hosszú távon befektetésként érdemes gondolni: sok esetben nemcsak 5 évig, hanem akár 10, 20, vagy 40 évig sem lesz gondunk újra kontaktlencsére, szemüvegre, kontaktlencsére. Több klinikán garanciális a műtét: ha látásromlás következik be, díjmentesen újraműtenek. Azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az életminőség javulást is érdemes belevenni a "számításba", habár ezt nem lehet forintosítani.

Szemműtét típusok és árak

A különböző szemészeti magánklinikák többfajta műtéti megoldást is kínálnak azoknak, akiknek látásproblémájuk van. Fontos megkülönböztetni az olyan beavatkozásokat, amelyek valamilyen elváltozást gyógyítanak, mint a szürke hályog vagy zöld hályog, hiszen ezek tb-támogatással is elvégezhetők. Igaz, hosszú a várólista, viszont akinek szürke hályog miatt műtik a szemét, annak eleve olyan lencsét is ültetnek be, hogy a látása is jelentősen, akár teljesen megjavul. Ilyen esetben érdemes elgondolkodni, ki tudjuk-e várni míg állami ellátásban sorra kerülünk.

A látásjavítást célzó beavatkozásokat két típusra oszthatjuk: a lézeres szemműtétre és a műlencse beültető műtétre. Azt, hogy melyik típusú beavatkozást érdemes választani, az egyéni állapottól, életkortól függ. A műtéteket mindig megelőzi egy konzultáció, állapotfelmérés, ezek ára 15 ezer és 30 ezer forint között mozog nagyjából. Egyes klinikákon a vizsgálat árát később levonják a műtét árából, ha ugyanazon a klinikán végezteti el azt a páciens. A műtét költsége mellett pedig még számolni kell majd a kontrollvizsgálat - ez egyes helyeken közvetlenül a műtét után ingyenes - illetve az esetleges ápolási költséggel, ha befektetik a beteget a klinikára.

Az is fontos információ, hogy több klinikánál felvehető áruhitel a műtét költségeire, illetve egyes helyeken garanciát is vállalnak. Érdemes ez utóbbi lehetőséget is figyelembe venni a választásnál.

Maga a szemműtét díjszabása igen széles skálán mozog. Egyes beavatkozások alig haladják meg a 200 ezer forintot - az árak egy szemre értendők - míg más típusú műtétek ára elérheti a 800-900 ezret is. Vagyis a KSH kontaktlencse átlagára alapján bőven több lehet a megtérülés is öt évnél, ha mindkét szemét megműtteti valaki.

Rátérve a konkrét árakra, A Budai Szemészeten a lézeres műtétek árai 255-440 ezer forint. Az alkalmassági vizsgálat díja 45 éves korig 25 ezer forint, 45 év felett 40 ezer forint. Lézeres szemműtét esetén a vizsgálati díj levonásra kerül a műtét árából. Egyszerre is el lehet végeztetni a műtétet mindkét szemen, ez esetben a beavatkozás díja 560-880 ezer forintig terjed.

A műlencse műtétek ára 385-590 ezer forint/szem, a tórikus felár 100 ezer forint szemenként. A látásjavító szemlencse műtét előtti vizsgálat és szakorvosi konzultáció Argos biometriával (lencsetervezés) 40 ezer forintba kerül. Műlencse műtét után az első két kontrollvizsgálat (1 napos és 2 hónapos) ingyenes. Minden további kontrollvizsgálat 15 ezer forint. A szemműtéttől számított 1 éven túl teljes vizsgálati díj fizetendő. Vannak olyan lencseműtétek is, melyek esetében a költségek 600-700 ezer forintra is emelkedhetnek szemenként.

A költségek szempontjából az sem feltétlenül mindegy, milyen korú a páciens. A Sasszem Klinikán 40 éves kor alatt a legolcsóbb kezelés (PRK) 189 ezer forint/szem, a No-Touch lézeres szemműtét ára 229 ezer forint/szem, a további kezelések ára 309-499 ezer forint/szem. 40 éves kor felett a Visumax lézeres műtétek 419-449 ezer forintba kerülnek szemenként, míg a műlencse kezelés 299 ezer forint/szem. Itt is igaz, hogy a lencsétől függően növekedhet az ár: multifokális esetén 549 ezer forint, nyújtott fókuszú lencse beültetés esetén 529 ezer forint/szem.

40 éves kor alatt 15 ezer, afelett 25 ezer forint a konzultáció lézeres szemműtét előtt. A lézerkezelést követő 5 alkalmas kontrollvizsgálati-csomag ingyenes. Az alkalmassági vizsgálat és lencsetervezés már drágább, 32-40 ezer forint. A tórikus műlencse felár a Sasszem Klinikán is 100 ezer forint. Ezen a klinikán van részletfizetésre is lehetőség.

Természetesen fontos, mekkora kiadásra lehet számítani, és hogy az majd 10-20 év alatt réülhet-e meg, de mindig érdemes gondolni az életminőségre is. Hiszen a látásunk a mindennapjainkat nagyban befolyásolja, a szemüveg és kontaktlencse viselése gyakran gátló tényező. A klinika honlapja azt írja: a kezeléssel akár a legapróbb egyéni fénytörési hibákat is lehet korrigálni, amire a legjobb szemüvegek, kontaktlencsék és a hagyományos lézerkészülékek sem képesek. Amodern lézeres szemműtét után a páciens életre szólóan jobban láthat, mint korábban szemüveggel vagy kontaktlencsével. A lézerrel kiváló eredménnyel javítható a rövidlátás (-12 dioptriáig), a távollátás (+5 dioptriáig) és az asztigmia (cilinder dioptria) is.

Visszatérve az árakra, a Focusmednél a lézerkezelést megelőző alkalmassági vizsgálat 40 év alatt 35 ezer, akciósan 15 ezer forint; 40 év felett pedig 45 ezer, akciósan 25 ezer forint. Az akciós ár online jelentkezés esetén érvényes. A látásjavító lencseműtétet megelőző alkalmassági vizsgálat lencsetervezéssel 40 ezer forint. A lézerkezelést követő 5 alkalmas kontrollvizsgálati-csomag ingyenes.

A lézeres szemműtét árak 389-499 ezer forintba kerülnek a kedvezménycsomag részeként, listaáron 439-549 forintba. A PRK kezelés 189-229 forint/szem. A műlencse műtét, ha a két szemet egyszerre kezelik, olcsóbb: 299-614 ezer forint lehet a választott csomag és a beültetett lencse típusának függvényében szemenként. Egy szem kezelése esetén 319-669 ezer forint a kezelése szemenként. A tórikus műlencse felár itt is 100 ezer forint.

Részletfizetésre is van lehetőség (bár nem minden kezelés esetében), a részletfizetés igénylésének adminisztrációs díja a halasztott fizetés 20%-a. A lézeres kezeléseknél 1 szem kezelése esetén a kezdőrészlet 50 ezer forinttal magasabb.

A Saint James Szemészeti Központban az előzetes alkalmassági vizsgálat 35 ezer forint, a műtét után az első 4 kontrollvizsgálat ingyenes. A lencsetervezés 10 ezer forint. A lézeres műtétek esetében a PRK a legolcsóbb 189-229 ezer forint/szem. A Contoura Vision, mellyel akár 150%-os látás is elérhető, 339 ezer forint/szem. A látásjavító lencseműtétek esetén az egyfókuszú lencse beültetés 320 ezer forint/szem, az újgenerációs műtét 369 ezer forint/szem, a prémium nyújtott fókuszú lencseműtét 549 ezer forint, a prémium trifokális műlencse beültetés 569 ezer forint szemenként. Az ICL lencse 558 ezer forint/szem.

A tórikus lencse ez esetben is 100 ezer forinttal kerül többe. Részletfizetést ugyancsak lehet kérni: a kezelés költségén kívül egy egyszeri 30 forintos szerződéskötési díjjal kell számolni, amit a beavatkozás előtt kell megfizetni. A maradék összeget a kezdőrészlet befizetését követően maximum 12 hónap alatt egyenlő részletekben kell törleszteni. A futamidő lehet rövidebb a páciens igényei alapján.

Még számos magán szemészeti klinika működik az országban, nagyjából hasonló árakkal dolgoznak, így az eddig felsorolt példák megvilágítják, hogy nagyjából milyen árakkal érdemes számolni - illetve, hogy milyen eltérések lehetnek az egyes klinikák nyújtotta szolgáltatásokban. A választás előtt nézzünk utána, hogy vannak-e aktuális akciók, jár-e garancia a műtétre, lehet-e részletekben fizetni, hány ingyenes kontrollvizsgálat jár.

Így spórolhatsz 20%-ot a szemműtéten, szemüvegen, kontaktlencsén

A különböző egészségügyi kiadások esetén, főleg ha rendszeresek, megérheti egészségpénztári megtakarításból fedezni azokat. A hazai (önsegélyező) és egészségpénztárakba befizetett összegek után 20% adó-visszatérítés járhat évi 150 ezer forintig. Tehát a maximális adó-visszatérítés 750 ezer forintos éves befizetéssel érhető el. Bár ez nagy összegnek tűnhet, ha összeadjuk az összes elszámolható költséget - mint pl. gyógyszerek, étrend-kiegészítők, magánvizsgálatok, egyes élelmiszerek, drogériai termékek, pelenka, stb. - nem is járunk messze ettől. Ráadásul nemcsak saját, hanem közeli hozzátartozóink költségei is fedezhetők egy egészségpénztárból, így ez családi megtakarítási formává is tud alakulni.

Ugyancsak elszámolható költségnek minősül a szemvizsgálat, szemüvegkészítés, valamint a kontaktlencse, és még az ápolófolyadék elszámolható az egészségpénztári számla terhére. A magánúton végzett beavatkozások esetén pedig pláne megérheti egészségpénztári megtakarítást nyitni és abból fedezni a költségeket. Tételezzük fel, hogy valaki mindkét szemét megműtteti ugyanabban az évben, ez nagyjából 600-800 ezer forintos költség (prémium szolgáltatással, előzetes és kontrollvizsgálatokkal együtt még több is lehet), így akár ez az egy nagyobb kiadás lefedheti a 750 ezer forintos kiadást. Ennek 20%-át pedig következő évben adó-visszatérítés formájában visszakapjuk, jóváírják a megtakarítási számlánkon.

Így akár szemüveges valaki, akár kontaktlencsét hord, de pláne, ha szemműtéten gondolkozik, megéri az egészségpénztári megtakarítás lehetőségét kihasználni. A szemműtét előtt érdemes az egészségpénztári lehetőségekről magánál a választott klinikánál érdeklődni, hogyan lehet náluk élni a lehetőséggel, kik a szerződött partnereik.

Szemüvegvásárlás esetén azt még érdemes tudni, hogy egyes munkahelyeken a munkáltató hozzájárulhat ennek költségéhez, azonban kétfelé nem fogunk tudni számlázni: dönteni kell, hogy vagy a munkáltató nevére, vagy az egészségpénztárnak állíttatjuk ki a számlát. Ha mindkettő lehetőséggel élnénk, akkor két külön számlára lehet szükség.