Te jó ég! 800 ezer forintot is érhetnek ezek a régi magyar biciklik: bármelyik garázsban lapulhat egy

A Csepel kerékpárok generációk életének voltak meghatározó szereplői – sokak számára nem csupán közlekedési eszközök, hanem a gyerekkor emblematikus tárgyai. Az elmúlt években érezhetően megugrott a kereslet ezek iránt a klasszikus bringák iránt, különösen a gyűjtők körében. A legnagyobb értéket az eredeti csomagolásban, érintetlen állapotban fennmaradt darabok képviselik, amelyek ára akár 700-800 ezer forintra is rúghat, típustól függetlenül. De vajon hogy áll a hazai kerékpárpiac? És van értelme még 2025-ben is felülni egy ilyen biciklire? A témáról megkérdeztük a Vaterát és a Jófogást, valamint beszéltünk Sipos Lászlóval is, aki sok más tárgy mellett a Csepel kerékpárok nagy gyűjtője is.

Volt idő, amikor szinte minden háztartás udvarán ott állt egy Csepel: kopottan, de hűségesen, készen arra, hogy elguruljon a vasútállomásig, a piacra vagy épp a nyári táborba. A 2020-as években azonban ezek a legendás magyar kerékpárok már nemcsak nosztalgikus tárgyak, hanem keresett relikviák is – különösen, ha szinte érintetlen állapotban maradtak fenn. De vajon mi hajtja ma a retró bringák piacát? Tényleg megérnek akár több százezer forintot is egyes példányok? És van-e még létjogosultságuk a hétköznapi közlekedésben, vagy már csak gyűjtők vitrinjébe valók? Ennek jártunk utána a hazai piacterek kínálatát és egy gyűjtő, Sipos László tapasztalatait segítségül hívva.

Így alakult a kereslet a retro Csepel kerékpárok iránt Magyarországon az elmúlt években

A retro Csepel kerékpárok iránti kereslet érezhetően nőtt az elmúlt években – különösen a gyűjtők körében. Sipos László kerékpárgyűjtő szerint a legnagyobb értéket azok a példányok képviselik, amelyek „nagyon-nagyon originál, illetve becsomagolt” állapotban maradtak fenn.

Akár 800 ezer forint magasságáig is elmehet egy-egy darabnak az ára.

– tudtuk meg az elszánt gyűjtőtől.

Ez az ár egyébként független attól, hogy épp Camping, City, Sellő vagy más típusú kerékpárról van szó – a döntő tényező az állapot és a ritkaság. A használatra szánt modellek ugyanakkor jóval olcsóbban cserélnek gazdát: „Annak, aki mondjuk ilyennel járt a vasútállomásra, a hegyekbe dolgozni, és évtizedekkel később túladna a bringáján, valószínűleg néhány tízezer forintnál többre nem számíthat” – tette hozzá.

A valódi érték a gyűjtői szemléletben rejlik, és abban, ha egy kerékpár érintetlen állapotban marad meg. Sipos saját gyűjteményében például külön helyiségekben tárolja ezeket a darabokat, temperált körülmények között, hogy még a csomagolásuk se sérüljön meg:

Ezekre próbálok ügyelni, hogy olyan állapotban maradni, ahogy becsomagolták.

Különleges történetek is kapcsolódnak ezekhez a biciklikhez: egyik például egy Csongrád megyei kukoricagóréból került elő, egy másik pedig egy hagyaték részeként maradt fenn – gyakori, hogy padlásokon, pincékben bukkannak elő ezek a kincsek. A gyűjtő szerint a régi Csepelek minősége is figyelemre méltó: „A régi, '50-es, '60-as évekbeli Csepelek talán tartósabbak voltak, mint a későbbiek. De általánosságban az összes modellről elmondható, hogy nagyon jó és megbízható kerékpárok voltak.”

Ezért olyan értékesek a már-már muzeálisnak tűnő bringák is

A Csepel kerékpárok értéke nemcsak technikai vagy ritkasági szempontból nőtt meg az utóbbi években, hanem erőteljes érzelmi töltettel is bírnak. Sipos László szerint ezek a kerékpárok generációk számára jelentettek ikonikus közlekedési eszközt – és sokakban elevenítik fel a gyerekkor hangulatát.

A Csepel kerékpárok nyilván egy korszakot zárnak le, hiszen generációk cseperedtek fel különböző típusú Csepeleken.

Mint elmondta, az ő szívéhez különösen a 70-es és 80-as években gyártott típusok állnak közel, hiszen ezek voltak jelen a saját gyermekkorában is. A Weiss Manfréd-érából származó Csepelekből mára szinte lehetetlen originál állapotút találni, de a 70-es, 80-as évek bringáiból még fel-felbukkan egy-egy különleges darab.

Az ember életkorának függvénye, hogy melyik fajta Csepel áll közelebb a szívéhez.

– hangsúlyozta Sipos László.

Az mindenesetre biztos, hogy a gyűjtői piac sokféle típust keres: a Sellő, Szilaj, City, Tacskó, vagy éppen a különböző campingmodellek (Csaba, Csillag, Lady) mind népszerűek, attól függően, hogy ki melyiken tanult meg bringázni, vagy melyik volt a gyerekkori álma.

A gyűjtő szerint a Csepel biciklik különlegessége nemcsak formájukban vagy technikai kialakításukban rejlik, hanem abban is, hogy képesek egy egész korszakot, hangulatot megidézni. A szakértő szerint azonban nincs olyan technikai különlegesség, amely miatt egyik keresettebb lenne, mint a másik. „Ez gyakorlatilag a gyerekkorunk egy szelete – mindenkinek az a legértékesebb, ami az ő gyerekkorának évjárata.” – magyarázta a szakértő.

Nem csak a „kirakatba” kell – sokan a mai napig használják őket

Bár a gyűjtői piac figyelme főként a becsomagolt, originál állapotú Csepel kerékpárokra irányul, a retró bringák a mindennapi közlekedésben is meglepően aktívan jelen vannak. Sipos László szerint a Csepelek nemcsak nosztalgikus emlékek, hanem strapabíró, praktikus közlekedési eszközök is.

Inkább egy patinásan kopott eredeti állapotú Csepel kerékpárra ülnék szívesebben, mint egy most kapható tömegcikkre.

Sokan választják ezeket nemcsak esztétikai vagy érzelmi okokból, hanem mert kiválóan használhatók – különösen a kemping modellek, amelyeket könnyedén lehet szállítani például vonaton vagy HÉV-en. A régi bringák – ha megőrizték őket – még most is megbízhatóan működnek. A különösen tartós régi gumik például jobban bírják a magyar utak rettegett veszélyét, a „királydinnyét” is.

A régi Csepel gumikat még a királydinnye sem tudta átszúrni – a mostaniak már sajnos nem ilyenek.

Sipos szerint egy használt, de jó állapotú Csepel bringa 30-50 ezer forint között mozog, és ez még mindig sokkal kedvezőbb ár, mint a modern prémium kerékpárok, amelyek akár 600-800 ezer forintnál kezdődnek. Az ilyen hétköznapi használatra vásárolt retró biciklik tehát nem kopnak ki a divatból – sőt, egyre inkább alternatívát jelentenek a gyengébb minőségű, újabb modellekkel szemben. A Csepel tehát nemcsak múltidéző, hanem egy életre szóló darab is lehet.

Az online piactereken is hasítanak a Csepel kerékpárok

Kérdésünkre a Vatera és a Jófogás is megerősítette: mindkét oldalon már néhány tízezer forintért legendás kerékpárokat lehet levadászni, de a piactereken olyan több százezer forintot érő ritkaságok is felbukkannak, mint a Csepel nyugati exportra gyártott gyerekbiciklije, vagy a második világháború előtt a Weiss Manfréd Művekben gyártott legelső modellje.

Nemrég azonban a Vaterán 321 ezer forintért talált gazdára egy 1989-es gyártású, bontatlan gyári csomagolásban megőrzött Csepel kerékpár, amely stílusosan egy csepeli gyűjtő több mint száz darabból álló gyűjteményébe került.

Az online piacterek kiemelték: nem ritka, hogy egy-egy gyűjtő nem csupán egy bicikli után kutat, hanem egy egész kollekciót szeretne megszerezni. Legutóbb például egy hatdarabos Csepel-gyűjtemény (benne négy Tacskóval és két összecsukható Csepel Csillaggal) talált új gazdára a Jófogáson.

Ezek a legértékesebb retro bringák – vagyonokat fizetnek értük

A két legnagyobb hazai piactéren rendre felbukkannak olyan ritka modellek, amelyek gyűjtők álmait váltják valóra. Az alábbiakban összefoglaljuk, mely vintage típusok váltak az utóbbi időszak legkeresettebb és legdrágább példányaivá:

321 ezer forintért kelt el az előbb említett 1989-es, bontatlan csomagolású Csepel a Vaterán – egy több mint száz darabos gyűjtemény részeként. Egy hatdarabos Csepel-gyűjtemény – benne négy Tacskó és két összecsukható Csillag – szintén magas áron talált gazdára a Jófogáson. A valaha eladott legdrágább vintage bicikli egy Csepel Jet 707 volt: több mint 400 ezer forintért kelt el. A banánüléses gyerekbringát eredetileg nyugati exportra gyártották, így különösen ritkának számít. A klasszikus Camping biciklik ára típustól és állapottól függően 20–60 ezer forint között mozog, de a különleges kiadások, mint a Supernova vagy a tandem verziók, 100–200 ezer forintot is megérhetnek. A Csepel BMX modellek a nyolcvanas évekből is keresettek: a restaurált példányok magasabb árakon, míg a használt, de működőképes darabok akár 20 ezer forint körül elvihetők.

Ritka modellek is felbukkannak időnként

A piactereken előfordult:

Egy Jugoszláviában gyártott, színes gumikkal szerelt BMX MK1

Egy, a Weiss Manfréd Művek által a második világháború előtt gyártott darab

És egy 1969-es Camping prototípus is

"Egyre többen nem csak egy bringát keresnek, hanem teljes kollekcióra vadásznak. A gyűjtői közösségek aktívak, és gyorsan lecsapnak a jó állapotú példányokra" – hangsúlyozták.

Nemcsak a bringák, az alkatrészek is pörögnek

Az otthoni bicikliszerelésre nyitott felhasználóknak a Vatera veteránkerékpár-alkatrészes szekciója lehet remek beszerzési forrás, ahol a fent említett magyar BMX-ek eredetihez hasonló, újragyártott kiegészítőket is lehet venni. A második világháború előtti veteránbicikliknek akár egy apró, filléres alkatrésze is sokat érhet: egy Csepel címeres nyaktábla például több mint 150 ezer forintért kelt el a Vaterán. 50-100 ezer forint közötti összegért talált már itt gazdára antik csengőfedél, lánckerék, de több tízezer forintot érhet egy régi biciklis karbidlámpa, prizma, szerszámkészlet vagy sárvédő is.

A Jófogás többezres kerékpár-alkatrész kategóriájában szintén fellelhetők a múlt századból származó kiegészítők régi kerékpárokhoz: például 10–20 ezer forint körül lehet szerezni Csepel Toldi veterán bőrnyerget, angliai gyártású Brooks B68 vintage bőr nyerget, vagy akár retró banánülést is.

Új modell, régi design

Néhány éve jelentek meg a Jófogáson a retró stílust és modern technológiát ötvöző modellek is: egyre több hirdetésben találhatók modern összecsukható e-bike-ok, amelyek formavilágukban a klasszikus campingeket idézik, ám modern felszereltségűek. Ezek a kerékpárok lítium-ion akkumulátorral, pedálrásegítéssel és akár 60–70 kilométeres hatótávval rendelkeznek.

Népszerűségüket jól mutatja, hogy a Jófogás legnépszerűbb kerékpárjai között kizárólag elektromos modellek szerepelnek. A vintage modellek mellett a Vaterán is szép számban vesznek mai Csepel kerékpárokat, amelyek közül a városi és országúti típusok a legnépszerűbbek. Ezen kívül márkától függetlenül is sokan vásárolnak a piactéren modern, összecsukható kerékpárt akár elektromos rásegítésű változatban is.

