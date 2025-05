Titkos, ingyenes útvonal a horvát Adriára: meseszép a táj, egy fillér útdíjat sem kell fizetni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A horvát tengerpart sokak kedvelt nyaralási célpontja, de az odavezető autópályák díjai jelentős pluszköltséget jelentenek. Egy Budapestről induló, fizetős útvonal akár 31 ezer forintba is kerülhet oda-vissza. Jó hír azonban, hogy létezik ingyenes alternatíva is: festői tájakon, kisebb forgalmú főutakon keresztül, autópályadíj nélkül is eljuthatunk az Adriára. Az út hosszabb, de annál élménydúsabb – főleg azoknak, akik az utazást is a nyaralás részének tekintik.

Címlapkép: Getty Images

