Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a teljesen díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz. A szakértők szerint ma már az átlagnyugdíj vagy a mediánjövedelem számlára érkeztetése is elegendő lehet az ingyenességhez, de a feltételek pontos ismerete és tudatos választás nélkül könnyen rejtett költségek jelenhetnek meg. Az öregségi ellátásban résztvevők több mint kétharmada kapja bankszámlára a nyugdíját, így nem mindegy, hogy milyen feltételekkel kapják készhez a pénzüket.
Ahogy korábban már írtunk róla, hamarosan minden magyar számlatulajdonos fontos levelet kap a bankjától. Ugyanis a pénzintézeteknek minden év január 31-ig kell elküldeniük a szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek. A számlatulajok a legapróbb díjtételeket összesítve, egy év teljes költségét egyszerre szerepeltetve kapják meg a kimutatást. Így mindenki pontosan megtudhatja, mennyibe is került a tavalyi évben a számlavezetése.
Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke szerint 2025 novemberében az öregségi nyugdíjban részesülők száma 2 003 2000 fő volt. Ezzel szemben a 2026. évi költségvetési törvény indoklása a nyugdíjkorhatár felettiek számát 1 998 000 főben határozta meg. Ebből az adatok alapján
- 1 341 431 fő, vagyis a jogosultak 68 százaléka bankszámlára kapja az ellátását,
- míg 655 129 fő, az érintettek 32 százaléka postai kézbesítéssel jut hozzá a nyugdíjához.
Mit érdemes tudnia a nyugdíjasoknak 2026-ra?
Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a nyugdíjasoknak idén két fontos változással érdemes mindenképpen tisztában lenniük. 2026-ban a nyugdíjak 3,6 százalékkal emelkednek. Emellett részben bevezetésre kerül a 14. havi nyugdíj is. Ebben a hónapban a szokásos ellátás mellett megérkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egynegyede. A 14. havi nyugdíjat több év alatt, lépcsőzetesen vezetik be, az idei kifizetés ennek az első lépése.
A bankszámlával rendelkező nyugdíjasok számára lényeges változás, hogy februártól megduplázódik az ingyenesen felvehető készpénz összege. Tavaly havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot lehetett díjmentesen felvenni bármely hazai bankautomatából. Februártól ez az összeg havi két alkalommal összesen 300 ezer forintra nő. A lehetőség minden magyar számára elérhető, de csak egy bankszámlára vonatkozik, és előzetesen nyilatkozni kell arról, melyik számlán kívánják igénybe venni.
Argyelán József rámutatott, hogy a 2024 januári nyugdíjadatok alapján mintegy 540–550 ezer nyugdíjas tudta volna a teljes havi ellátását díjmentesen felvenni a korábbi szabályok szerint.
Az új, megemelt kerettel ez a szám 1,77–1,78 millió főre nőhet. Ez azt jelenti, hogy míg korábban nagyjából a nyugdíjasok 30 százaléka tudta teljes összegben ingyen felvenni a nyugdíját bankszámláról, februártól ez az arány megközelítheti a 78 százalékot.
Ez a változás azok számára is fontos szempont lehet, akik jelenleg postai kézbesítéssel kérik a nyugdíjukat elsősorban a készpénzfelvétel díjának elkerülése miatt.
A számlaköltségekkel kapcsolatban az elemző kiemelte, hogy az év elején nem várható emelés a lakossági bankszámláknál. A bankok által vállalt önkéntes díjstop értelmében június végéig nem módosítják a számlaköltségeket. Normál esetben tavasszal inflációkövető díjemelés történne, amely idén nagyjából 4,5–4,6 százalékos drágulást jelentett volna.
Kényelmesebb a postai út?
Azonban sokan még mindig inkább a hagyományos módon kérik a nyugdíjukat. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament (ONYP) elnöke szerint sok idős ember tudatosan nem kéri a nyugdíj közvetlen bankszámlára utalását. Ennek oka, hogy a bankkártya használata számos helyzetben körülményes. Az ATM-ek elérhetősége sok településen nehéz, a díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó korlátok szűkek, a limit feletti készpénzfelvétel költsége pedig magas. Emellett a bankkártyás csalások terjedése is erősíti a bizonytalanságot.
Karácsony Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy számos, a mindennapi élethez kötődő kiadásnál a bankkártya gyakorlatilag nem használható. Ilyenek például a háznál végzett kisipari javítások, a szomszédtól vásárolt termény, az alkalmi ház körüli segítség, a piaci vásárlás, a temetői költségek vagy a kisebb kiskereskedőknél történő fizetés. Hasonló a helyzet az unokák támogatásánál is, ahol sokszor a készpénz az egyetlen reális megoldás.
Az elnök szerint az idősek egy részének életkoruknál fogva nehézséget jelent a digitális térben való eligazodás. Ez nemcsak a pénzügyeket érinti, hanem a közlekedéssel, kulturális programokkal vagy igazgatási ügyintézéssel kapcsolatos kiadásokat is. Megjegyezte azt is, hogy a közelmúltban a miniszterelnök és a külügyminiszter nyilvános megszólalásaikban maguk is a készpénzhasználat mellett foglaltak állást, amikor azt mondták, kizárólag, illetve mindig készpénzt használnak.
Karácsony Mihály hangsúlyozta, hogy mindezek miatt az idősek jelentős része a bankkártyás fizetést bizonytalannak érzi, és a készpénzhez való ragaszkodás mögött nem megszokás, hanem biztonsági és életviteli szempontok állnak.
Mi a teendő, ha bankszámlára kérem?
Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a nyugdíj bankszámlára utalását egy hivatalos nyomtatvány benyújtásával lehet kérni.
Az ehhez szükséges dokumentum címe: „Folyósítási címváltozás, számlaszám változás vagy utalási mód változás bejelentése nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén”. Ezen az űrlapon nemcsak az utalási mód módosítása, hanem a lakcím vagy a bankszámlaszám megváltozása is bejelenthető.
Az elemző felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyintézés több módon is elvégezhető. A nyomtatvány benyújtható személyesen a kormányhivatalban, de elektronikus úton is intézhető, ami gyorsabb megoldást jelenthet azok számára, akik jártasak az online ügyintézésben.
Nyugdíjasoknak szóló ajánlatok
Argyelán leszögezte: a legfontosabb szempont, hogy mindenki a saját bankszámlahasználati és bankolási szokásaihoz illeszkedő, összességében legolcsóbb számlacsomagot válassza.
Hozzátette, hogy ma már jó hír a nyugdíjasok számára is, hogy az átlagnyugdíj, sőt a legfrissebb, novemberi 220 ezer forintos mediánjövedelem számlára érkeztetése mellett is elérhetők teljesen díjmentes bankszámlacsomagok. Ezeknél azonban néhány feltételre figyelni kell.
- Az ilyen számlák jellemzően akkor maradnak ingyenesek, ha a megbízásokat elektronikus csatornán keresztül adják meg,
- a készpénzfelvétel száma és összege nem lépi túl a jogszabályban biztosított díjmentes keretet,
- valamint a számlára rendszeresen érkezik jövedelem, legalább a nettó minimálbér összegében.
- Szintén fontos, hogy az értesítéseket a számlatulajdonos push üzenetben, vagyis a mobilalkalmazáson keresztül kérje.
Ezeknek a feltételeknek a teljesülése mellett egy nyugdíjas számára is reális lehet egy teljesen költségmentes bankszámla. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választásnál mindig az egyéni szokások a döntőek. Aki például havonta egy összegben veszi fel a pénzét bankkártyával, annak az átutalások díja kevésbé lesz lényeges, míg másoknál éppen ezek a tételek számítanak
- fejtette ki a Bankmonitor elemzője.
Kinek a legelőnyösebb a bankszámla?
Az ONYP elnöke, Karácsony Mihály véleménye szerint a bankszámlára történő nyugdíjutalás egyértelműen az állam számára előnyös megoldás. Mint fogalmazott, ez kedvez a Magyar Államkincstárnak, mivel nincs nyomtatási, raktározási, szállítási, kézbesítési és ellenőrzési költség. Emellett a kifizetések időbeli alakulása és felhasználási mintázata is közvetlenül nyomon követhető.
Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankkártyás és bankszámlás megoldás csak akkor válhat valódi alternatívává az idősek számára, ha az ehhez kapcsolódó terhek csökkennek. Meglátása alapján, a pénzintézeteknek nagyobb szerepet kellene vállalniuk abban, hogy a bankszámlahasználat ne jelentsen plusz kockázatot vagy nehézséget az idősebb korosztály számára.
A 70 év felettiek esetében indokolt lenne a bankszámlanyitással és fenntartással kapcsolatos költségek átvállalása. Emellett segítséget jelentene a bankba jutás költségeinek csökkentése, például taxi vagy közösségi közlekedési támogatással, a soronkívüli ügyintézés biztosítása, egy kijelölt személyes kapcsolattartó, valamint akár a digitális ügyintézéshez szükséges eszközök, például mobiltelefon vásárlásának támogatása
- fogalmazott Karácsony Mihály, hozzátéve: csak ilyen célzott, az élethelyzetekhez igazodó intézkedésekkel lehetne elérni, hogy az idősek ne kényszerként, hanem biztonságos és elfogadható megoldásként tekintsenek a bankszámlás nyugdíjkifizetésre.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
