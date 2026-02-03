Rengeteg magyar borász került bajba: tömegek mehetnek tönkre, ha ez így megy tovább

Több tucat borász került nehéz helyzetbe, miután a Borháló franchise-hálózatot működtető Vinotrend Kft. közölte velük, hogy nem tudja maradéktalanul rendezni tartozásait, mert vagyona nem elegendő a kötelezettségek teljesítésére - számolt be róla a 24.hu.

Aggasztó a helyzet a borászok számára, mivel emlékeztet az Ital Magyarország Kft. korábbi esetére, amikor a jelentős forgalmú italforgalmazó váratlan felszámolása több százmillió forintos veszteséget okozott a beszállítóknak. Bár a kormány akkor stratégiailag kiemeltté nyilvánította az eljárást, a károsult borászok állami kártalanítása a mai napig nem történt meg.

A Vinotrend Kft. által működtetett Borháló franchise-rendszerben működik: a borászok a Vinotrendnek szállítanak, az üzletek pedig franchise-partnerként csatlakoznak a hálózathoz. A cég nemrég levélben értesítette beszállítóit a fizetési nehézségekről és "gyors és békés" tartozásrendezésre tett javaslatot.

A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen van Mosonmagyaróvártól Békéscsabáig.

Beszállítói között olyan neves borászatok szerepelnek, mint a Gere, Bock, Tiffán, Borbély vagy a Dereszla. A vállalat tíz évvel ezelőtt azzal került a figyelem középpontjába, hogy a Sziget-fesztiválok hivatalos borbeszállítója lett.