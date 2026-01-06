Ezt rengeteg Ausztriában dolgozó magyar nem tudja az ottani nyugdíjról: sok pénz múlhat rajta

Rengeteg magyar dolgozik már Ausztriában, azonban nem mindenki van tisztában az ottani nyugdíjrendszer pontos feltételeivel. Az Osztrák Pénzügyek TikTok-csatorna legutóbbi videója segít tisztán látni, hogy ki jogosult osztrák nyugdíjra, mennyi jár, és mi az, amit csak Ausztriában élők kaphatnak meg.

Az osztrák nyugdíjrendszerrel kapcsolatban rengeteg a félreértés – ezt jól mutatja az is, hogy az Osztrák Pénzügyek TikTok-csatorna egyik legutóbbi videója alatt sorra érkeztek a kérdések a minimálnyugdíjról és a jogosultságokról. A csatorna ezért újra, lépésről lépésre tisztázta a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyik legfontosabb információ, hogy osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges - hívják fel a figyelmet.

A nyugdíj összege nem attól függ, hogy valaki 12 vagy 180 hónapot dolgozott Ausztriában, hanem kizárólag attól, mennyi jóváírás szerepel a "Pensions kontón". Ezt az összeget 65 éves korig vetítik előre, majd 14 részre osztják, így jön ki a havi osztrák nyugdíj összege.

Fontos tisztázni azt is, hogy az osztrák nyugdíj akkor is jár, ha valaki nem Ausztriában él nyugdíjasként, hanem például Magyarországon vagy egy másik országban. A megszerzett nyugdíjjogosultságot ebben az esetben is kifizetik.

A legtöbb félreértés a sokak által „minimálnyugdíjnak” nevezett összeg körül van. Ez azonban nem nyugdíj, hanem egy szociális jellegű kiegészítés, amelyet kizárólag azok kaphatnak meg, akik életvitelszerűen Ausztriában élnek, és a saját nyugdíjuk nem éri el az ottani létminimumot. Ilyenkor az állam szociális segélyként egészíti ki az összeget a minimumszintre.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy lakóhely szerint eltér a kifizetés módja. Aki Ausztriában él, az a nyugdíjat nettó összegben, az egészségbiztosítási járulék levonása után kapja meg. Aki viszont Magyarországon él, az bruttó nyugdíjat kap Ausztriából, és az egészségügyi ellátásról külön kell gondoskodnia: vagy a magyar nyugdíjrendszeren keresztül válik biztosítottá, vagy önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie.

A lényeg tehát: osztrák nyugdíj jár külföldön élve is, de a sokak által minimálnyugdíjnak hitt kiegészítés kizárólag Ausztriában élőknek elérhető, és valójában nem is nyugdíj, hanem szociális támogatás.