A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban - szögezi le Farkas András nyugdíjszakértő.
Ezt rengeteg Ausztriában dolgozó magyar nem tudja az ottani nyugdíjról: sok pénz múlhat rajta
Rengeteg magyar dolgozik már Ausztriában, azonban nem mindenki van tisztában az ottani nyugdíjrendszer pontos feltételeivel. Az Osztrák Pénzügyek TikTok-csatorna legutóbbi videója segít tisztán látni, hogy ki jogosult osztrák nyugdíjra, mennyi jár, és mi az, amit csak Ausztriában élők kaphatnak meg.
Az osztrák nyugdíjrendszerrel kapcsolatban rengeteg a félreértés – ezt jól mutatja az is, hogy az Osztrák Pénzügyek TikTok-csatorna egyik legutóbbi videója alatt sorra érkeztek a kérdések a minimálnyugdíjról és a jogosultságokról. A csatorna ezért újra, lépésről lépésre tisztázta a legfontosabb tudnivalókat.
Az egyik legfontosabb információ, hogy osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges - hívják fel a figyelmet.
A nyugdíj összege nem attól függ, hogy valaki 12 vagy 180 hónapot dolgozott Ausztriában, hanem kizárólag attól, mennyi jóváírás szerepel a "Pensions kontón". Ezt az összeget 65 éves korig vetítik előre, majd 14 részre osztják, így jön ki a havi osztrák nyugdíj összege.
Fontos tisztázni azt is, hogy az osztrák nyugdíj akkor is jár, ha valaki nem Ausztriában él nyugdíjasként, hanem például Magyarországon vagy egy másik országban. A megszerzett nyugdíjjogosultságot ebben az esetben is kifizetik.
A legtöbb félreértés a sokak által „minimálnyugdíjnak” nevezett összeg körül van. Ez azonban nem nyugdíj, hanem egy szociális jellegű kiegészítés, amelyet kizárólag azok kaphatnak meg, akik életvitelszerűen Ausztriában élnek, és a saját nyugdíjuk nem éri el az ottani létminimumot. Ilyenkor az állam szociális segélyként egészíti ki az összeget a minimumszintre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Fontos tudnivaló továbbá, hogy lakóhely szerint eltér a kifizetés módja. Aki Ausztriában él, az a nyugdíjat nettó összegben, az egészségbiztosítási járulék levonása után kapja meg. Aki viszont Magyarországon él, az bruttó nyugdíjat kap Ausztriából, és az egészségügyi ellátásról külön kell gondoskodnia: vagy a magyar nyugdíjrendszeren keresztül válik biztosítottá, vagy önkéntes egészségbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie.
A lényeg tehát: osztrák nyugdíj jár külföldön élve is, de a sokak által minimálnyugdíjnak hitt kiegészítés kizárólag Ausztriában élőknek elérhető, és valójában nem is nyugdíj, hanem szociális támogatás.
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Súlyos ítélet született, veszélyben a ma ismert nyugdíjrendszer: ennek rengeteg magyar nagyon nem fog örülni
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik.
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Hogy mi van? Emelnék a nyugdíjkorhatárt és csökkentenék az ingyenes egészségügyi szolgáltatások számát
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.
Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak
Havonta 232 ezer forint mínuszt jelent a nyugdíjba vonulás az átlagok alapján. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.