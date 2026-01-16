Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a január 15-i Kormányinfón arról adott tájékoztatást, hogy a korábban ígértekkel szemben a bankrendszer biztonságos működése érdekében a február havi nyugdíjak, valamint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletének utalására nem egy napon, hanem egymást követő napokon kerül majd sor. Lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy hogyan érinti a 13. havi és 14. havi nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés. A válasz megérkezett.
Korábban a kormány döntése szerint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete 2026 februárjában a rendes nyugdíj utalással együtt, egy napon érkezett volna, egy friss bejelentés szerint azonban ez technikai okokból nem megoldható. Gulyás Gergely a január 15-én arról tájékoztatott, hogy az utalások eltérő, de egymást követő napokon történnek majd.
"A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését. Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni" – mondta el a miniszter a Kormányinfón. A sajtó kérdésére Gulyás Gergely tisztázta azt is, hogy az eltérő napokon történő utalásnak "kizárólag technikai oka van a Bankszövetség tájékoztatása szerint, és nem összeghatár-probléma, hanem tranzakciószám-probléma" áll a hátterében. "Tehát olyan mértékben tömeges tranzakciókról van szó, hogy egy napon ezt biztonságosan a bankok és így a Bankszövetség nem tartja lebonyolíthatónak" - magyarázta.
Ennek a bejelentésnek a kapcsán lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy érintheti-e a nyugdíjak kézbesítését az, hogy az utalások eltérő napon történnek. A válasz a következő:
A Magyar Posta a nyugdíjkézbesítést kiemelt feladatként és felkészülten kezeli. Az említett bejelentés a Magyar Postát nem érinti. A februári dupla nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítésére egyösszegben kerül sor legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon. A témában a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az esedékesség előtt részletesebb tájékoztatást adunk
- közölte a Magyar Posta a Pénzcentrummal.
Mekkora összegű lesz a 2026. februári nyugdíj? Itt a kalkulátor!
A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ezenfelül kiírja azt is, mekkora összeg várható februárban: az emelt nyugdíj duplán + a 14. havi nyugdíj együttes összegét. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét a felső rubrikába és a Kalkuláció gombra kattintunk:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.
Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:
- 2026. január: január 12. (hétfő)
- 2026. február: február 12. (csütörtök) + 13. havi és 14. havi nyugdíj a következő napon
- 2026. március: március 12. (csütörtök)
- 2026. április: április 10. (péntek)
- 2026. május: május 12. (kedd)
- 2026. június: június 12. (péntek)
- 2026. július: július 10. (péntek)
- 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
- 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
- 2026. október: október 12. (hétfő)
- 2026. november: november 12. (csütörtök)
- 2026. december: december 2. (szerda)
Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. Ez a 13. havi és 14. havi nyugdíjak esetében sem lesz másként, ahogy azt lapunk kérdésére a Magyar Posta megerősítette.
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
A Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében súlyos kritikát fogalmazott meg a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Kár letagadni: már zajlik a nyugdíjkatasztrófa Magyarországon, az emberek többsége már a bőrén érzi a bajt
Arra, hogy ki milyen várakozással tekint időskori anyagi biztonságára, egyértelműen hatással van, hogy tud-e félretenni a nyugdíjas évekre.
Közel egymillió magyart érint ez a fontos nyugdíjszabály: a többségük még mindig nincs vele tisztában
Ha valaki nem szerzett önálló nyugdíjjogosultságot az adott államban, akkor csak a második számítást végzi el az érintett állam nyugdíjhatósága.
Kiderült, drasztikus nyugdíjkorhatár-emelést tervez a kormány: ez az igazi atombomba, rengetegen járhatnak pórul
A kabinet kompromisszumos megoldásként elkerülné a bércsökkentést és a létszámleépítést.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz.
A nők kedvezményes nyugdíja körül sok a félreértés, mert a 40 év jogosító idő és a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő nem ugyanazt...
Osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges.
A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban - szögezi le Farkas András nyugdíjszakértő.
Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Radikális nyugdíjreformmal álltak elő: közel 1 millió magyar idős élete változna meg ettől gyökeresen
Az Egyensúly Intézet radikális javaslatot tett a magyar nyugdíjrendszer átalakítására.
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Súlyos ítélet született, veszélyben a ma ismert nyugdíjrendszer: ennek rengeteg magyar nagyon nem fog örülni
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik.
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Hogy mi van? Emelnék a nyugdíjkorhatárt és csökkentenék az ingyenes egészségügyi szolgáltatások számát
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.
Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak
Havonta 232 ezer forint mínuszt jelent a nyugdíjba vonulás az átlagok alapján. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.