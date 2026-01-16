2026. január 16. péntek Gusztáv
A Magyar Posta külső képe Budapesten 2022. december 22-én.
Nyugdíj

Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről

Pénzcentrum
2026. január 16. 12:32

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a január 15-i Kormányinfón arról adott tájékoztatást, hogy a korábban ígértekkel szemben a bankrendszer biztonságos működése érdekében a február havi nyugdíjak, valamint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletének utalására nem egy napon, hanem egymást követő napokon kerül majd sor. Lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy hogyan érinti a 13. havi és 14. havi nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés. A válasz megérkezett. 

Korábban a kormány döntése szerint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete 2026 februárjában a rendes nyugdíj utalással együtt, egy napon érkezett volna, egy friss bejelentés szerint azonban ez technikai okokból nem megoldható. Gulyás Gergely a január 15-én arról tájékoztatott, hogy az utalások eltérő, de egymást követő napokon történnek majd. 

"A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését. Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni"mondta el a miniszter a Kormányinfón. A sajtó kérdésére Gulyás Gergely tisztázta azt is, hogy az eltérő napokon történő utalásnak "kizárólag technikai oka van a Bankszövetség tájékoztatása szerint, és nem összeghatár-probléma, hanem tranzakciószám-probléma" áll a hátterében. "Tehát olyan mértékben tömeges tranzakciókról van szó, hogy egy napon ezt biztonságosan a bankok és így a Bankszövetség nem tartja lebonyolíthatónak" - magyarázta.

1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
EZ IS ÉRDEKELHET
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz.

Ennek a bejelentésnek a kapcsán lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy érintheti-e a nyugdíjak kézbesítését az, hogy az utalások eltérő napon történnek. A válasz a következő:

A Magyar Posta a nyugdíjkézbesítést kiemelt feladatként és felkészülten kezeli. Az említett bejelentés a Magyar Postát nem érinti. A februári dupla nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítésére egyösszegben kerül sor legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon. A témában a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az esedékesség előtt részletesebb tájékoztatást adunk

- közölte a Magyar Posta a Pénzcentrummal. 

Mekkora összegű lesz a 2026. februári nyugdíj? Itt a kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ezenfelül kiírja azt is, mekkora összeg várható februárban: az emelt nyugdíj duplán + a 14. havi nyugdíj együttes összegét. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét a felső rubrikába és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

  • 2026. január: január 12. (hétfő)
  • 2026. február: február 12. (csütörtök) + 13. havi és 14. havi nyugdíj a következő napon
  • 2026. március: március 12. (csütörtök)
  • 2026. április: április 10. (péntek)
  • 2026. május: május 12. (kedd)
  • 2026. június: június 12. (péntek)
  • 2026. július: július 10. (péntek)
  • 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
  • 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
  • 2026. október: október 12. (hétfő)
  • 2026. november: november 12. (csütörtök)
  • 2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. Ez a 13. havi és 14. havi nyugdíjak esetében sem lesz másként, ahogy azt lapunk kérdésére a Magyar Posta megerősítette. 

 
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #bankszövetség #utalás #magyar posta #13. havi nyugdíj #február #gulyás gergely #nyugdíjak #nyugdíjutalás #2026 #14. havi nyugdíj

FRISS HÍREK
12:57
12:42
12:32
12:17
12:06
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
1
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
2
3 hete
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
3
4 napja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
4
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
5
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 12:57
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Agrárszektor  |  2026. január 16. 12:32
Kemény, amire az ukránok készülnek: ez sok mindent megváltoztathat