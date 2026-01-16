Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a január 15-i Kormányinfón arról adott tájékoztatást, hogy a korábban ígértekkel szemben a bankrendszer biztonságos működése érdekében a február havi nyugdíjak, valamint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletének utalására nem egy napon, hanem egymást követő napokon kerül majd sor. Lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy hogyan érinti a 13. havi és 14. havi nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés. A válasz megérkezett.

Korábban a kormány döntése szerint a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete 2026 februárjában a rendes nyugdíj utalással együtt, egy napon érkezett volna, egy friss bejelentés szerint azonban ez technikai okokból nem megoldható. Gulyás Gergely a január 15-én arról tájékoztatott, hogy az utalások eltérő, de egymást követő napokon történnek majd.

"A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését. Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni" – mondta el a miniszter a Kormányinfón. A sajtó kérdésére Gulyás Gergely tisztázta azt is, hogy az eltérő napokon történő utalásnak "kizárólag technikai oka van a Bankszövetség tájékoztatása szerint, és nem összeghatár-probléma, hanem tranzakciószám-probléma" áll a hátterében. "Tehát olyan mértékben tömeges tranzakciókról van szó, hogy egy napon ezt biztonságosan a bankok és így a Bankszövetség nem tartja lebonyolíthatónak" - magyarázta.

Ennek a bejelentésnek a kapcsán lapunk megkereste a Magyar Postát, hogy érintheti-e a nyugdíjak kézbesítését az, hogy az utalások eltérő napon történnek. A válasz a következő:

A Magyar Posta a nyugdíjkézbesítést kiemelt feladatként és felkészülten kezeli. Az említett bejelentés a Magyar Postát nem érinti. A februári dupla nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítésére egyösszegben kerül sor legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon. A témában a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az esedékesség előtt részletesebb tájékoztatást adunk

- közölte a Magyar Posta a Pénzcentrummal.

Mekkora összegű lesz a 2026. februári nyugdíj? Itt a kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ezenfelül kiírja azt is, mekkora összeg várható februárban: az emelt nyugdíj duplán + a 14. havi nyugdíj együttes összegét. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét a felső rubrikába és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök) + 13. havi és 14. havi nyugdíj a következő napon

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. Ez a 13. havi és 14. havi nyugdíjak esetében sem lesz másként, ahogy azt lapunk kérdésére a Magyar Posta megerősítette.