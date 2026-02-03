A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
Vidámpark jöhet Budapest egyik legproblémásabb részén: milliárdokért vennék meg a területet
Egy nagyszabású szórakoztató beruházás terve körvonalazódik Budapest Népszigetén: a Gozsdu-udvar megálmodójának lánya közel 2,9 milliárd forintért vásárolná meg az egykori Ganz Hajógyár több mint 8 hektáros, erősen leromlott állapotú területét, ahol vidámpark létesülhet, írja a Portfolio az Átlászó alapján.
Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintért szerezné meg a budapesti Népszigeten található, vegyes besorolású ingatlant, amely korábban a felszámolt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. telephelyeként működött – számolt be róla az Átlátszó.hu.
A területen álló épületek többsége erősen leromlott állapotban van, nagy részük bontásra vár. Ugyanakkor több létesítmény műemléki vagy helyi védettséget élvez, így a szerződés értelmében a leendő tulajdonos vállalja ezen épületrészek karbantartását és megóvását is.
A beruházást komoly környezeti kockázatok terhelik. Egy 2007-es környezetvédelmi felmérés szerint a talajvíz több ponton magas fémkoncentrációt mutatott, a talajmintákban pedig jelentős kötött szénhidrogén- és ólomszennyezést mértek. Különösen a volt Ganz-gyár és a Mahart Hajójavító területét minősítették potenciálisan szennyezettnek.
Arie Yom-Tov, a befektető édesapja az Átlátszónak elmondta: lányával közösen olyan, beltéri és kültéri elemeket ötvöző vidámparkot terveznek, amely családok és gyermekek számára is vonzó lehet, és új életet lehelne a hosszú ideje kihasználatlan területbe. Több alternatív helyszínt is megvizsgáltak, végül az egykori hajógyár mellett döntöttek.
A talajszennyezéssel kapcsolatban Yom-Tov elismerte, hogy a pontos környezeti állapot még nem ismert, de hangsúlyozta: a fejlesztés során minden jogszabályt betartanak, elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és gondoskodnak a kármentesítésről is.
Arie Yom-Tov közel harminc éve aktív szereplője a budapesti ingatlanpiacnak, főként a VI. és VII. kerületben megvalósított projektjei révén vált ismertté. Korábbi jelentős beruházása volt a Kodály köröndi palota rekonstrukciója is, ahol 2014-ben komoly tűzeset történt az épület tetőszerkezetében.
