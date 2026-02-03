2026. február 3. kedd Balázs
Közelkép egy kotrógépről az építkezésen. Kotrógép földet ás földmunkákhoz és építőipari vállalkozáshoz. Kotrógép munka közben. Nehézgépek földmunkához és építkezéshez
Otthon

Vidámpark jöhet Budapest egyik legproblémásabb részén: milliárdokért vennék meg a területet

Pénzcentrum
2026. február 3. 20:01

Egy nagyszabású szórakoztató beruházás terve körvonalazódik Budapest Népszigetén: a Gozsdu-udvar megálmodójának lánya közel 2,9 milliárd forintért vásárolná meg az egykori Ganz Hajógyár több mint 8 hektáros, erősen leromlott állapotú területét, ahol vidámpark létesülhet, írja a Portfolio az Átlászó alapján.

Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintért szerezné meg a budapesti Népszigeten található, vegyes besorolású ingatlant, amely korábban a felszámolt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. telephelyeként működött – számolt be róla az Átlátszó.hu.

A területen álló épületek többsége erősen leromlott állapotban van, nagy részük bontásra vár. Ugyanakkor több létesítmény műemléki vagy helyi védettséget élvez, így a szerződés értelmében a leendő tulajdonos vállalja ezen épületrészek karbantartását és megóvását is.

A beruházást komoly környezeti kockázatok terhelik. Egy 2007-es környezetvédelmi felmérés szerint a talajvíz több ponton magas fémkoncentrációt mutatott, a talajmintákban pedig jelentős kötött szénhidrogén- és ólomszennyezést mértek. Különösen a volt Ganz-gyár és a Mahart Hajójavító területét minősítették potenciálisan szennyezettnek.

Arie Yom-Tov, a befektető édesapja az Átlátszónak elmondta: lányával közösen olyan, beltéri és kültéri elemeket ötvöző vidámparkot terveznek, amely családok és gyermekek számára is vonzó lehet, és új életet lehelne a hosszú ideje kihasználatlan területbe. Több alternatív helyszínt is megvizsgáltak, végül az egykori hajógyár mellett döntöttek.

A talajszennyezéssel kapcsolatban Yom-Tov elismerte, hogy a pontos környezeti állapot még nem ismert, de hangsúlyozta: a fejlesztés során minden jogszabályt betartanak, elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és gondoskodnak a kármentesítésről is.

Arie Yom-Tov közel harminc éve aktív szereplője a budapesti ingatlanpiacnak, főként a VI. és VII. kerületben megvalósított projektjei révén vált ismertté. Korábbi jelentős beruházása volt a Kodály köröndi palota rekonstrukciója is, ahol 2014-ben komoly tűzeset történt az épület tetőszerkezetében.
Címlapkép: Getty Images
