Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek

A Magyar Államkincstár által közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint februárban 12-én érkezik a nyugdíj a bankszámlákra. Azon felül pedig, ahogy azt a nyugdíjasok az utóbbi években megszokhatták, a 13. havi nyugdíj utalása is a februári nyugdíj utalással együtt történik meg. 2026-ban pedig már érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete is. A Pénzcentrum kalkulátora pontosan megmutatja, hogy mekkora összeg várható februárban.

A 2026. februári nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás februárban?

A hivatalos, friss nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, kivéve, ha a 12. nap hétvégére esik: akkor hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Illetve vannak kivételes hónapok, mint amilyen a december, amikor a karácsonyra való tekintettel előbb érkezik az összeg.

2026-ban négy hónapban fordul elő olyan, hogy nem a hónap 12. napján, hanem hamarabb érkezik a nyugdíj. Február 12-e viszont csütörtökre esik, így semmi akadálya, hogy aznap történjen meg az utalás. Ráadásul nemcsak a nyugdíj, hanem a 13. havi és 14. havi nyugdíj is februárban érkezik. Korábban úgy tudtuk, a három utalás egy napon fog megérkezni, azonban Gulyás Gergely a január 15-én arról tájékoztatott, hogy az utalások eltérő, de egymást követő napokon történnek majd.

"A kormány a tegnapi ülésen megtárgyalta a Bankszövetség jelzésére a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetésével kapcsolatos kérdéseket. A Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését. Éppen ezért a kormány alkalmazkodik a helyzethez és a 13. havi nyugdíj kifizetésére, és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni" – mondta el a miniszter a Kormányinfón. Később ismételten megerősített, hogy a 14. havi nyugdíj első részletére idén kerül sor, a következő ciklusban pedig teljessé fog válni a 14. havi nyugdíj.

A sajtó kérdésére Gulyás Gergely tisztázta azt is, hogy az eltérő napokon történő utalásnak "kizárólag technikai oka van a Bankszövetség tájékoztatása szerint, és nem összeghatár-probléma, hanem tranzakciószám-probléma" áll a hátterében. "Tehát olyan mértékben tömeges tranzakciókról van szó, hogy egy napon ezt biztonságosan a bankok és így a Bankszövetség nem tartja lebonyolíthatónak" - magyarázta.

Mekkora összegű lesz a 2026 februári nyugdíj? Itt a nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ezenfelül kiírja azt is, mekkora összeg várható februárban: az emelt nyugdíj duplán + a 14. havi nyugdíj együttes összegét. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét a felső rubrikába és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök) + 13. havi és 14. havi nyugdíj a következő napon

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.