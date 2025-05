294 ezer kisnyugdíjas jogosult rendkívüli emelésre 2025-ben: ezt kevesen tudják, így igényelhetik

Az idei évtől változás történt a méltányosságból történő nyugdíjemelés jövedelmi határainak vonatkozásában: míg tavaly 120 ezer forint volt a limit, az új szabályozás értelmében ez az összeg 140 ezer forintra emelkedett. Ezzel 100 ezernél is több kisnyugdíjas vált jogosulttá. Cikkünkben bemutatjuk a méltányossági emelés feltételeit, a benyújtási folyamatot, valamint a lehetséges összeg mértékét, amelyet a jogosultak kaphatnak.

Ahogy az már decemberben kiderült, a méltányosságból történő nyugdíjemelés jövedelmi határa 120 ezer forintról 140 ezer forintra emelkedett. Így, amíg 2024-ben (amikor még 120 ezer forint volt a határ) - a nyugdíjösszeg kitétel alapján - cirka 181 ezer kisnyugdíjas volt jogosult a méltányossági emelésre , addig idén már közel 294 ezren adhatják be az igényt, ha a többi feltételnek is megfelelnek.

A KSH Magyar statisztikai zsebkönyv legújabb kiadásából kiderül, hogy 2024-ben (előzetes adatok alapján) 468,3 milliárd forinttal, 7,4 százalékkal többet költött a kormány nyugdíjakra. Azonban, ha a GDP %-ában nézzük a számokat, akkor változatlanul 8,4% a nyugdíjakra fordított összeg - ez 2015-ben még 10% volt. A nettó jövedelmek és a nyugdíjak aránya is romlott: amíg tíz éve 66,8%-át tette ki az egy ellátottra jutó havi összeg a nettó átlagkeresetnek, 2024-re ez 54,6%-ra esett. Volt ez a mutató rosszabb is: 2020-ban például 51,3% volt, 2023-ra feljavult 57,3%-ra, de tavaly ismét csökkenést láthatunk.

Az, hogy az átlagnyugdíj alig haladja meg a havi nettó átlagkereset felét, azt eredményezi, hogy a nyugdíjasoknak egyre kevesebbet ér a pénzük. Mivel az aktív keresők jövedelme ennyivel magasabb, van fizetőképes kereslet az országban, az árak pedig emelkednek. A nyugdíjasok azonban rá vannak utalva az éves nyugdíjemelésre, vagy korrekciós emelésekre, bár már egyre többen a munkaerőpiacon is aktívak maradnak a 65. életév betöltését követően is. Míg egy fiatalabb, aktív kereső, ha nem jön ki a pénzéből, akkor könnyebben talál másik munkát, amelyet jobban megfizetnek.

A kisnyugdíjasoknak járhat rendkívüli emelés

A méltányossági nyugdíjemelés lehetősége eddig is fennállt, 2025-re azonban történt egy módosítás. Korábban azok adhatták be az igényt, akiknek a nyugdíja nem haladta meg a 120 ezer forintot. Idéntől ez a határ 140 ezer forint. Ez jó hír az alacsony nyugdíjat kapóknak, hiszen a 120 ezer forint ilyen inflációs évek után már aligha ér valamit, az emelés által többen lettek jogosultak a méltányossági emelésre a döntés nyomán. A korábban közzétett nyugdíjsávok alapján 2025-ben közel 294 ezer nyugdíjas lehet az országban, aki az egyik fő feltételnek megfelel, vagyis 140 ezernél kisebb a nyugdíja:

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztatás szerint kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető

a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatár fölötti személynek,

a megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasnak;

az özvegyi nyugdíjasnak, ha fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik; továbbá

az árvaellátásban részesülő személynek.

Kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 140.000 forintot. Tehát nemcsak a nyugdíjat kell a 140 ezres limitbe beleszámítani, hanem más ellátásokat is. Így valószínű, hogy a 294 ezer főnél valamivel kevesebben jogosultak a méltányossági emelésre, és vannak még más kizáró tényezők is.

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, aki nem nyugellátásban részesül (pl.: megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők). Továbbá annak a személynek sem,

akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá,

aki tartós bentlakásos intézményben él,

aki otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve,

aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?

A MÁK azt írja, a kérelem a „Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).

A nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátásban (ideértve az árvaellátást is) részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege 3-8 ezer forint lehet. Érdekes, hogy az igénylők lehetséges körét növelték azzal, hogy 120 ezerről 140 ezerre emelték a nyugdíjlimitet, de az összegeket változatlanul hagyták. Fontos azonban, hogy az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. Vagyis akinek alacsony a nyugdíja, mindenképpen érdemes kérnie a méltányossági emelést, akkor is, ha csak kis összeggel emelnek, mert később majd ezzel együtt emelkedik a nyugdíjösszeg.

Sok kicsi sokra megy

A kérelmet pedig minél előbb érdemes benyújtani, hiszen a pénz értéke kisebb infláció mellett is egyre romlik: 3 vagy 8 ezer forint is többet ér most, mint fél év múlva fog. Fontos az is, ha valakinek az ismeretségi körében van olyan nyugdíjas, akinek 140 ezer forintnál kisebb a nyugdíja (és egyéb ellátásainak összege), hívja fel a figyelmét erre a lehetőségre. Sokan nem is tudnak a méltányossági emelés lehetőségéről, pedig jogosultak lennének rá. Ezért érdemes felhívni ismerőseink figyelmét erre.

A méltányossági emelésen túl létezik egyszeri segély lehetőség is. Ugyan ez is az alacsony nyugdíj esetén járhat, de merőben eltér a méltányossági emeléstől. Erről a lehetőségről bővebben ebben a cikkben írtunk.