Súlyos hírt kaptak a magyar szemüvegesek: ezzel mostantól számolniuk kell, nem lesz olcsó

A rövidlátás manapság az egyik legnagyobb kihívást jelentő látásprobléma, amely hazánkban is egyre gyakoribbá válik, minden korosztályban. A Magyar Szemorvostársaság adatai szerint különösen nagy ez a probléma a fiatalok körében, ahol az előfordulási arány közel 60%-ra nőtt, míg korábban ez az érték mindössze 7% volt. Ugyanakkor ma már hatékony módszerek állnak rendelkezésre a rövidlátás kialakulásának megelőzésére és kezelésére. A témát egészségügyi és kereskedelmi aspektusból is körüljártuk: kérdéseinkre Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója, valamint az Ofotért munkatársai válaszoltak.

Magyarországon az egyik leggyakoribb "népbetegségnek" a látásproblémák számítanak, amelyek szinte minden korosztályt érintenek. A szemüveges emberek jelenléte azonban már annyira nem kirívó a mindennapokban, hogy sokan hajlamosak elsiklani afelett, szemüvegessé válni manapság nem filléres dolog. Akkor meg pláne nem, ha valaki helyette a kontaktlencsét választja. Ráadásul egyre többen választanak divatból is szemüveget maguknak, miközben a szemükkel semmi baj nincsen. Ezért a téma orvosi és kereskedelmi aspektusairól többek között a Semmelweis Egyetem kutatóorvosait, valamint az Ofotértet kérdeztük.

Mik a legelterjedtebb látásproblémák?

"Elöregedő társadalomban élünk, így a 40+ "presbyop korosztály", illetve a myopia, ami általános jelenség a világban az okostelefonok használata miatt, egyre több szemüveges embert eredményez hazánkban is." - közölték velünk saját adataik alapján tapasztalataikat az Ofotértnél, illetve az ahhoz tartozó GrandVision Hungary Kft-nél, majd hozzátették:

Nő a lakosság élettartama, tovább kell az embereknek dolgoznia is, így ehhez pontos látásra van szükségük. Az is igaz, hogy a fiatalok között is több a szemüveges. Ők rövidlátókká válnak a sok közeli munkavégzés miatt. Egyes kutatások szerint 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni ez a jelenség. Ahogy a rövidlátás fokozódik, úgy emelkedik a mindennapi tevékenységekhez szükséges dioptriaérték is, ami negatív hatással van az életminőségre, ha nincs megfelelő szemüvege.

A cég szerint azonban jó hír, hogy gyerekek és a fiatalok esetében már van lehetőség arra, hogy ennek a rövidlátásnak a növekedését lassítani lehet speciális szemüveggel és kontaktlencsével.

Kik alkotják leginkább Magyarországon a szemüvegvásárlók csoportját?

A szemüvegvásárlókat saját tapasztalatunk alapján két nagy csoportba osztanánk. Az egyik, akinek nagyon fontos az esztétikum – és itt nem feltétlenül a csak az aktuális divatot kell érteni. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy az egyedi, különleges megjelenést, minőséget meg kell fizetni. A másik nagy csoport számára nem a divat vagy a márka a fontos viszont van egy meghatározott összeg, amit erre a célra szánhatnak vagy szeretnének szánni.

– magyarázták a látástechnikai eszközöket forgalmazó cégnél.

Hozzátették, ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek a vásárlók bármit megvesznek. Ők is „normálisan” akarnak kinézni, de náluk inkább a funkció, a célszerűség, kihasználhatóság amire szívesebben költenek.

Mennyibe kerül manapság itthon szemüvegesnek lenni?

Bár az Ofotért szerint nehéz átlagról beszélni a szemüvegárakkal kapcsolatban, hiszen nagyban meghatározzák az egyedi igények az árat akár a szemüvegek, akár a kontaktlencsék esetében.

Minden vásárlónk egy nagyon pontos igényfelmérésen megy végig, ezt követően adunk pontos ajánlatot. A szemüveg értéke függ a választott keret árától, valamint a személyre szabott lencsétől, amit nagy mértékben befolyásol a dioptria értéke, cilinder, lencsetípus, a különböző bevonatok, stb.

– magyarázták.

Ugyanakkor a KSH adataiból tudjujk, hogy 2024-re 50 százalékkal drágultak a szemüveglencsék Magyarországon, a szemüvegkeretekért pedig negyedével kell manapság többet fizetni, mint 2022-ben, a kontaktlencse pedig ezen idő alatt csaknem 15 százalékkal drágult.

A drágulás az infláció lassú csökkenésével is lassítani látszik, viszont kérdéses, hogy mi várhat az idei évben arra a vélhetően több mint 1,3 millió magyarra, aki a 2022-es népszámláláson arról számolt be, hogy vannak valamilyen szintű látási nehézségei. Arról ugyanakkor nincs statisztikája a KSH-nak, hogy ezen emberek közül hányan használnak ténylegesen valamilyen látásjavító eszközt.

Ez utóbbi felvetés azért is lehet indokolt, mert

az emberek, ha tudják, halasztják a vásárlásaikat. Például, ha csak nincs eltörve a szemüveg és nem lát az illető nagyon rosszul, akkor akár később is tud új szemüveget készíttetni. Megfigyelhető, hogy jelentős az elmozdulás az olcsóbb termékek felé, azaz az, hogy a korábban használt, drágább, márkás termékeket olcsóbbakkal helyettesítik a vevők.

Erről Valner Szabolcs, az eOptika alapítója beszélt még korábban lapunknak, majd hozzátette: szintén jelentős az elmozdulás az internetes vásárlás felé, ahol általában sokkal olcsóbban meg lehet vásárolni a termékeket. Az is látható, hogy szívesebben vásárolnak akciók kereteiben a vevők, ezzel többet spórolva, vagy megélve a spórolás élményét

Mekkora jelenleg a szemüvegesek aránya Magyarországon?

Magyarországon az elmúlt évtizedben a rövidlátás előfordulása a fiatalok körében (a 18–35 éves korcsoportban) elérte a közel 60%-ot. Összehasonlításképpen, 1934-ben, illetve 1960-ban ez az érték még nem haladta meg a 7%-ot.

A rövidlátásról azért kell beszélni, mert világviszonylatban és hazánkban is gyermekkorban nagymértékben megnövekedett a rövidlátók száma, ezért a rövidlátás (myopia) a leggyakoribb vaksági okká válhat

– közölte az adatokat a Magyar Szemorvostársaság.

A társaság szerint továbbá, már Magyarországra is jellemző, hogy a rövidlátás előfordulási gyakoriságának csúcspontja a húszas, valamint a hetvenes-nyolcvanas éveikben járó személyeknél van, de a fiatalkori előfordulás immár közel duplája az időskorinak.

Hozzátették ugyanakkor: ma már olyan hatékony eljárások állnak rendelkezésre, melyek alkalmazásával a rövidlátóság kialakulása elkerülhető vagy késleltethető, illetve a már kialakult rövidlátóság esetén, annak progressziója lassítható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezeket keresi most rengeteg magyar a szemüvegvásárlók között

Az Ofotértnél és a Grand Vision-nél három jól elkülöníthető trendet tudtak megkülönböztetni az elmúlt években:

Tapasztalataik szerint

A multifokális lencsék népszerűsége nőtt a viselők módszeres edukációjának köszönhetően és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. A lencse népszerűségét növeli az is, hogy a mai modern életvitelhez igazítják a fejlesztéseket és egyre jobban személyre lehet őket szabni. A döntő szempont azonban az, hogy a mai életvitelnél már elképzelhetetlen a szemüvegek állandó cserélgetése. A sima olvasó szemüvegeket fokozatosan teljesen felváltják ezek a szemüvegek a mindennapokban és a munka világában is.

Egyre népszerűbbek a dioptriás napszemüvegek – akár eredeti napszemüveg keretbe becsiszolva vagy optikai szemüvegkeretbe, egyre többször multifokális verzióban is.

Növekszik a fényérzékeny lencsék népszerűsége is, ahol a fejlesztéseknek köszönhetően már nagyon sok színben, akár kék, lila színben is megrendelhetők. Ennél a terméknél több irányú fejlesztések vannak. A színek változatossága mellett a lencsék sötétedési/világosodási ideje is egyre nő, illetve lehet olyan változatot is kérni, amely az autó szélvédője mögött is besötétedik már.

Mik a leggyakrabban előforduló okok, amelyek egy látásjavító műtétet indokolnak?

A témával igyekeztünk a nyilvánvalóan fontos gazdasági aspektusok mellett annak egészségügyi vonzataival is foglalkozni. Hiszen, bár fontos, hogy mit jelentenek pénztárcánk számára ezek a látásjavító eszközök, az sem elhanyagolható, hogy mik a betegségek kiváltó okai, illetve – ha már szemüvegre kényszerülünk (vagy pont azt akarjuk elkerülni) – milyen beavatkozásokra számíthatunk.

A látásjavító – szakszóval refraktív – szemészeti műtétek leggyakoribb oka a rövidlátás. Ezt követi a szaruhártya szabálytalanság, a szemtengely-ferdülés (az úgynevezett asztigmia) korrigálása. A távollátás előfordulási gyakorisága a legalacsonyabb, ezért ilyen okból látáskorrekciós műtétekre ritkán kerül sor

– kérdésünkre válaszolva erről már Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója.

A szakember szerint:

Összeségében a refraktív sebészeti beavatkozások 90 százalékát rövidlátás indokolja, az ilyen beavatkozások száma növekvőben van, miközben a szintén a rövidlátók körében népszerű kontaktlencse viselési aránya az elmúlt években gyakorlatilag nem változott.

Hozzátette: a kontaktlencse viselésénél a legfontosabb a higiénés szempontok maradéktalan betartása a súlyos szaruhártyagyulladás és a látást is veszélyeztető szaruhártya szövődmények elkerülése érdekben.

Milyen egészségügyi kockázatai lehetnek a helytelen kontaktlencse használatnak?

Jóval többen keresik fel a szemorvosukat nyáron a kontaktlencse túlhordása, valamint a nem megfelelő tisztítása és tárolása miatt kialakult betegségek kapcsán, mint a téli hónapokban. Leggyakrabban bakteriális fertőzés és szaruhártya-gyulladás tüneteivel fordulnak orvoshoz ilyenkor a páciensek, de ha ehhez szemfelszíni sérülés is párosul, akkor akár végleges látásromlás is előfordulhat, amely az esetek egy-három százalékát teszi ki – mondta el dr. Nagy Zoltán Zsolt.

A túl hosszú ideig – 10-12 órán túl – hordott kontaktlencse csökkenti a szaruhártya oxigénellátását, amely nagyban hozzájárul a fertőzések kialakulásához, ezért minden alkalommal időben el kell távolítani a lencsét, abban aludni pedig szigorúan tilos.

– hangsúlyozta a kutatóorvos.

Ilyenkor a szemünk felszínét borító könnyfilm réteg nem tud megújulni, hiszen nem pislogunk, így a szem öntisztító folyamata leáll. Abban az esetben is komoly szemkárosodás alakulhat ki, ha a lencse meggyűrődik, vagy megsérti a szemfelszínt, mert a szaruhártya felszínén ilyenkor hámsérülés keletkezik.

A baktériumok elszaporodása gyulladást okoz, következtében úgynevezett tartós homály (homályos látás) is kialakulhat, amely maradandó károsodást eredményezhet

– mondta el az igazgató.

Hozzátette: ha nem sikerül megállítani a folyamatot, a gyulladás a szaruhártya mélyebb rétegeit is érinteni fogja és a legvastagabb, úgynevezett stróma részen hegek alakulnak ki, ami befolyásolja a látást, amely csak műtéti úton, esetenként szaruhártya átültetéssel gyógyítható.

A kontaktlencse viselők általában később veszik észre a panaszokat, azonban, ha égő fájdalom, pirosság, viszketés, könnyezés, szemfájdalom, látásélesség-csökkenés alakul ki, a lencsét nem szabad visszatenni, a tünetek jelentkezésekor pedig minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

Kezdeti stádiumban a betegek nagy részénél elegendő az antibiotikum kezelés szemcseppel kiegészítve, azonban a teljes gyógyulás így is több hétig eltarthat

– hívta fel rá a figyelmet a szakember.

A higiéniás szabályok betartásával és a lencsék elővigyázatos be-, kihelyezésével elkerülhetők a komolyabb problémák – zárta gondolatait Dr. Nagy Zoltán Zsolt.