Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni

A következő másfél napban az ország északi és középső részén több hullámban havazás várható, miközben délen inkább eső és havas eső dominál. A hótérkép alapján a legtöbb friss hó az északi sávban gyűlhet össze, ahol helyenként több centiméteres hótakaró is kialakulhat.

A következő 24–36 órában az ország északi felén és a középső térségekben várható a legtöbb hó. Az előrejelzések szerint ma estétől szerdáig az Északi-középhegységben, Észak-Dunántúlon és északkeleten 3–8 centiméter friss hó hullhat, a hegyvidéki területeken ennél helyenként több is összejöhet. A főváros térségében és Pest megye nagy részén 1–5 centiméter közötti hó valószínű, amely átmenetileg megmaradhat.

Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható. A hőmérséklet többnyire 0 fok körül alakul, éjszaka viszont fagypont alá csökkenhet, így a friss hó sokfelé visszafagyhat.

Magyarország hótérképe. Forrás: időkép

Ahogy a hótérképen is látszik, az ország északi sávja a legkedvezőbb a havazás szempontjából, míg délen inkább olvadás és vegyes csapadék várható. Szerdától a havazás fokozatosan gyengül, majd többfelé megszűnik.