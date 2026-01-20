Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz

Az elmúlt napokban félrevezető információk jelentek meg különboző magyar nyelvű felületeken arról, hogy 2026-tól Magyarországon a személyi jövedelemadó 2 százalékát a szülőknek is fel lehet ajánlani. A hír azonban nem a hazai szabályozásról szól: a változás Szlovákiában lép életbe, ahol a jogszabály-módosítás valóban új lehetőséget nyit az adófelajánlásoknál. A téma azért is lehet különösen félrevezető, mert a szlovákiai rendszer számos külhoni magyart érint, miközben a magyar adózási szabályok e téren nem változtak.

Az elmúlt napokban több magyar nyelvű közösségi felületen és fórumon is terjedni kezdett az az állítás, hogy Magyarországon 2026-tól a személyi jövedelemadó 2 százalékát már a szülőknek is fel lehet ajánlani. A hír sokaknál felkeltette az érdeklődést, ugyanakkor félreértésről van szó: a szabályozás nem Magyarországon, hanem Szlovákiában lép életbe. A téves információ azért terjedhetett el gyorsan, mert a változásról magyar nyelven is beszámoltak, és a szlovákiai szabály valóban számos külhoni magyart érint.

A valóság az, hogy a szlovák jogszabályok módosítása alapján a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásoknál, vagyis 2026-ban a magánszemélyek először rendelkezhetnek úgy, hogy a befizetett adójuk 2 százalékát egyik, további 2 százalékát a másik szülőjük javára ajánlják fel.

Erről a változásról a szlovákiai Új Szó számolt be részletesen, a Pénzügyi Igazgatóság hivatalos tájékoztatása alapján.

Mit jelent ez pontosan Szlovákiában?

A módosítás a jövedelemadóról szóló törvény változásából fakad, és csak akkor alkalmazható, ha az adózó:

a 2025-ös adóévre vonatkozó adóját maradéktalanul befizette,

határidőn belül benyújtja az adóbevallását, vagy kéri a munkáltatói éves elszámolást.

Az új szabályok szerint:

az adózó 2 százalékot felajánlhat egyik szülőjének,

további 2 százalékot a másik szülőjének,

emellett 2 vagy 3 százalékot továbbra is civil vagy nonprofit szervezetnek.

Így összesen akár a befizetett adó 6-7 százalékáról is rendelkezhet.

A szülőknek szánt összeget az adóhatóság a szlovákiai Szociális Biztosítón keresztül utalja ki.

Fontos feltételek és határidők

A felajánlás:

az adóbevallásban 2026. március 31-ig,

vagy külön nyomtatványon 2026. április 30-ig tehető meg, ha az éves elszámolást a munkáltató végezte.

A szülőnek 2025. december 31-én öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban kell részesülnie, illetve olyan esetekben is megjelölhető, amikor a nyugdíjmegállapítás később, visszamenőleg történik meg.

Nem szükséges igazolni a rokoni kapcsolatot, ugyanakkor az adózónak nem lehet 5 eurónál nagyobb adótartozása.

Mi ebből a tanulság Magyarországon?

Fontos hangsúlyozni: Magyarországon nem változott az adófelajánlás rendszere, továbbra is kizárólag civil és egyházi kedvezményezettek számára lehet rendelkezni az szja meghatározott részéről.

A most terjedő információ tehát ha nem is álhír, de nem is magyar szabályozás.