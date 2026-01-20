Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
Az elmúlt napokban félrevezető információk jelentek meg különboző magyar nyelvű felületeken arról, hogy 2026-tól Magyarországon a személyi jövedelemadó 2 százalékát a szülőknek is fel lehet ajánlani. A hír azonban nem a hazai szabályozásról szól: a változás Szlovákiában lép életbe, ahol a jogszabály-módosítás valóban új lehetőséget nyit az adófelajánlásoknál. A téma azért is lehet különösen félrevezető, mert a szlovákiai rendszer számos külhoni magyart érint, miközben a magyar adózási szabályok e téren nem változtak.
Az elmúlt napokban több magyar nyelvű közösségi felületen és fórumon is terjedni kezdett az az állítás, hogy Magyarországon 2026-tól a személyi jövedelemadó 2 százalékát már a szülőknek is fel lehet ajánlani. A hír sokaknál felkeltette az érdeklődést, ugyanakkor félreértésről van szó: a szabályozás nem Magyarországon, hanem Szlovákiában lép életbe. A téves információ azért terjedhetett el gyorsan, mert a változásról magyar nyelven is beszámoltak, és a szlovákiai szabály valóban számos külhoni magyart érint.
A valóság az, hogy a szlovák jogszabályok módosítása alapján a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásoknál, vagyis 2026-ban a magánszemélyek először rendelkezhetnek úgy, hogy a befizetett adójuk 2 százalékát egyik, további 2 százalékát a másik szülőjük javára ajánlják fel.
Erről a változásról a szlovákiai Új Szó számolt be részletesen, a Pénzügyi Igazgatóság hivatalos tájékoztatása alapján.
Mit jelent ez pontosan Szlovákiában?
A módosítás a jövedelemadóról szóló törvény változásából fakad, és csak akkor alkalmazható, ha az adózó:
- a 2025-ös adóévre vonatkozó adóját maradéktalanul befizette,
- határidőn belül benyújtja az adóbevallását, vagy kéri a munkáltatói éves elszámolást.
Az új szabályok szerint:
- az adózó 2 százalékot felajánlhat egyik szülőjének,
- további 2 százalékot a másik szülőjének,
- emellett 2 vagy 3 százalékot továbbra is civil vagy nonprofit szervezetnek.
Így összesen akár a befizetett adó 6-7 százalékáról is rendelkezhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szülőknek szánt összeget az adóhatóság a szlovákiai Szociális Biztosítón keresztül utalja ki.
Fontos feltételek és határidők
A felajánlás:
- az adóbevallásban 2026. március 31-ig,
- vagy külön nyomtatványon 2026. április 30-ig tehető meg, ha az éves elszámolást a munkáltató végezte.
- A szülőnek 2025. december 31-én öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban kell részesülnie, illetve olyan esetekben is megjelölhető, amikor a nyugdíjmegállapítás később, visszamenőleg történik meg.
- Nem szükséges igazolni a rokoni kapcsolatot, ugyanakkor az adózónak nem lehet 5 eurónál nagyobb adótartozása.
Mi ebből a tanulság Magyarországon?
Fontos hangsúlyozni: Magyarországon nem változott az adófelajánlás rendszere, továbbra is kizárólag civil és egyházi kedvezményezettek számára lehet rendelkezni az szja meghatározott részéről.
A most terjedő információ tehát ha nem is álhír, de nem is magyar szabályozás.
Járjunk utána, hogyan igényelhető özvegyi nyugdíj 2026-ban, illetve mik az özvegyi nyugdíj feltételei és mi mindent érdemes tudnunk az özvegyi nyugdíj kapcsán!
Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 2025-ben, a legjobb befektetések két számjegyű hozamot értek el.
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
A Pénzcentrum kalkulátora megmutatja, hogy pontosan mekkora összegű lesz 2026-ban a februári nyugdíj, illetve mekkora lesz a 13. havi és 14. havi nyugdíj összege.
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Megtudtuk, érinti-e a nyugdíjak postai kézbesítését a bejelentés, hogy a banki utalás a februráro nyugdíj és a 13. havi, valamint 14. havi nyugdíj első részlete...
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
A Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében súlyos kritikát fogalmazott meg a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Kár letagadni: már zajlik a nyugdíjkatasztrófa Magyarországon, az emberek többsége már a bőrén érzi a bajt
Arra, hogy ki milyen várakozással tekint időskori anyagi biztonságára, egyértelműen hatással van, hogy tud-e félretenni a nyugdíjas évekre.
Közel egymillió magyart érint ez a fontos nyugdíjszabály: a többségük még mindig nincs vele tisztában
Ha valaki nem szerzett önálló nyugdíjjogosultságot az adott államban, akkor csak a második számítást végzi el az érintett állam nyugdíjhatósága.
Kiderült, drasztikus nyugdíjkorhatár-emelést tervez a kormány: ez az igazi atombomba, rengetegen járhatnak pórul
A kabinet kompromisszumos megoldásként elkerülné a bércsökkentést és a létszámleépítést.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Nyugdíjasok számára is elérhetővé váltak a díjmentes bankszámlák, ám ezek valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a számlahasználat illeszkedik az egyéni bankolási szokásokhoz.
A nők kedvezményes nyugdíja körül sok a félreértés, mert a 40 év jogosító idő és a nyugdíj összegének kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő nem ugyanazt...
Osztrák nyugdíjjogosultság már 12 ledolgozott hónap után is keletkezik, bár a teljes jogosultsághoz 15 év munkaviszony szükséges.
A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók fokozott védelmet élveznek a magyar munkajogban - szögezi le Farkas András nyugdíjszakértő.
Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Radikális nyugdíjreformmal álltak elő: közel 1 millió magyar idős élete változna meg ettől gyökeresen
Az Egyensúly Intézet radikális javaslatot tett a magyar nyugdíjrendszer átalakítására.
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Súlyos ítélet született, veszélyben a ma ismert nyugdíjrendszer: ennek rengeteg magyar nagyon nem fog örülni
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik.
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Hogy mi van? Emelnék a nyugdíjkorhatárt és csökkentenék az ingyenes egészségügyi szolgáltatások számát
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.