Budapest, 2025. február 12.A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fõvárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-tõl kézbesíti egésze
Nyugdíj

Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?

Pénzcentrum
2026. január 14. 09:03

A Human Rights Watch szerdán közzétett jelentésében súlyos kritikát fogalmazott meg a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, megállapítva, hogy a kormány nem biztosítja az idősek szociális biztonsághoz és megfelelő életszínvonalhoz való jogát.

A nemzetközi jogvédő szervezet szerint a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer számos idős embert kényszerít lehetetlen választásokra. "A jelenlegi társadalombiztosítási rendszer sok idős embert kényszerít rá arra, hogy eldöntse: szerény nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi, és hogy melyik alapvető szükségletről mond le" – nyilatkozta Kartik Raj, a Human Rights Watch vezető európai kutatója.

A jelentés rámutat, hogy a hivatalos adatok alapján 2024 végéig a nyugdíjasok több mint kétharmada a havi bruttó minimálbérnél is alacsonyabb nyugdíjban részesült, míg közel egynegyedük a hivatalos szegénységi küszöb alatti ellátást kap. A szervezet kiemeli, hogy ebben a veszélyeztetett csoportban a nők felülreprezentáltak, az idős nők közel egyötöde van kitéve szegénységi kockázatnak.

A Human Rights Watch szerint ez a helyzet ellentmond a kormány azon állításának, hogy prioritásként kezeli a magyar átlagemberek jóllétét. A szervezet megjegyzi, hogy ezek a kormányzati kijelentések olyan időszakban hangzanak el, amikor nemzetközi szinten komoly aggályok merülnek fel Magyarország demokratikus működésével, valamint az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatban.

A jelentésben megszólal egy 90 éves nyugdíjas nő is, aki 40 év munkaviszony után méltatlan körülmények között él: "Akiknek millióik vannak, el sem tudják képzelni ezt az életet, amikor nincs mit elkölteni, és az ember csak próbál túlélni. Aki 40 évet dolgozott, annak nem így kellene élnie. Igazságosabb nyugdíjrendszerre van szükség."

A jogvédő szervezet sürgős intézkedéseket sürget a nyugdíjak felülvizsgálatára és emelésére, hogy az idősek növekvő szegénységét kezelni lehessen. Különösen fontosnak tartják, hogy senki ne maradjon megfelelő táplálék, fűtés vagy szükséges gyógyszerek nélkül.

"Az élelmiszer-utalványok vagy egy kapkodva törvénybe iktatott plusz havi nyugdíj szépségtapasz csupán a növekvő nyugdíjas szegénység okozta sebre" – fogalmazott Raj. A Human Rights Watch szerint a magyar kormánynak sürgősen emelnie kell az alacsony nyugdíjakat, igazságosabbá kell tennie a rendszert, és biztosítania kell, hogy minden idős ember méltó életszínvonalat engedhessen meg magának.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#nyugdij #kormány #szegénység #jelentés #életszínvonal #idősek #társadalom #nyugdíjasok #nyugdíjak

09:13
09:03
08:52
08:43
08:31
