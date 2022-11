13. havi nyugdíj, januári emelés: erről mihamarabb döntenie kell az időseknek, sok pénz múlik rajta

Ma már evidencia, hogy a digitális megoldások sokkal kényelmesebbek, mint készpénzben tartani megtakarításunkat, ennek ellenére a nyugdíjasok jelentős része továbbra is postai úton kéri nyugdíját. A tendencián az sem sokat javított, hogy a bankolás felé nyitott idősek eközben egyre inkább nyitottak az online utalások, a netbank és az egyéb a pandémia alatt előretörő modern megoldásokkal kapcsolatban. Kíváncsiak voltunk, hogy ennyire eltérő pénzügyi szokások mellett milyen általános tanácsokat tudnak adni jelenleg a magyar bankok a számlanyitáson gondolkodó nyugdíjasoknak.

November 11-én érkezett a nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium utalása rengeteg magyar idősnek. A 4,5 százalékos emelés mellé, utólagos egyösszegű korrekció és nyugdíjprémium járt az időseknek, a jelenleg tomboló drágulás mellett azonban vélhetően ez sem segített sokat a magyar időseken. Persze a legújabb hírek szerint januártól érkezik az újabb korrekció és lesz 13. havi nyugdíj is, ezek azonban egy hónapról-hónapra élő átlagos időst még nem feltétlen töltenek el nyugalommal.

A nyugdíjasok helyzete pedig az infláció miatt most nagyon aggasztó. Egész Európán belül Magyarországon a legnagyobb mértékű az élelmiszerek drágulása, a KSH által a társadalom szegmenseire lebontott áremelkedésről vezetett átfogó statisztika szerint pedig rendre a nyugdíjasok jönnek ki az élelmiszeráremelkedés legnagyobb veszteseiként. Októberben az élelmiszerek eleve elsöprő mértékű, 40 százalékos drágulása a nyugdíjasokra vetítve még ennél is drasztikusabb, 41,5 százalékos és vélhetően a novemberi emelés is csak részben korrigált ezen.

Az időseket a rezsiemelés is jobban sújthatja az átlagnál, rengeteg az olyan nyugdíjas ugyanis, akik korszerűtlen és drága fűtési rendszerrel felszerelt lakóhelyeken élnek. Mivel pedig ez a két termék talán a két legjelentősebb súllyal bír a nyugdíjasok fogyasztási kosarában, a rájuk vonatkozó infláció már 23 százalékot is túllépte.

Egy ilyen helyzetben pedig gyakorlatilag létfontosságú lehet az időseknek, hogy ahol csak lehet megfogják kiadásaikat, illetve hogy a lehető legszorosabb kontroll alatt tartsák pénzügyeiket. Ezeknek egyik kulcsa pedig a költési szokásaikhoz legmegfelelőbb bankszámla megválasztása lehet. Hogy utóbbihoz segítséget nyújtsunk, a Pénzcentrum megkérdezte a hazai bankokat, mely számlacsomagokat ajánlanák nyugdíjas ügyfeleiknek.

Kényelmesebb, biztonságosabb a készpénznél

A KSH adatai szerint jelenleg közel 2,6 millió nyugdíjas van Magyarországon, az évente kifizetett nyugdíjuk pedig 3,5 ezer milliárd forintra tehető. Eközben hiába lenne ma már elérhető a nyugdíjak elektronikus úton történő kifizetése is a bankszámlák segítségével, az idősek közel fele még ma is postai úton igényli inkább a nyugdíját.

Pedig számos élethelyzetben kényelmesebb, sőt biztonságosabb a digitális pénz, mintha készpénzben tartanák minden kis megtakarításukat. Ráadásul az időseknek a bankszámlára kapott nyugdíjjal még tervezni is könnyebb, annak utalása ugyanis minden hónap 12. napján történik. A postai kifizetésre ezzel szemben a Magyar Posta által jelzett időpontban kerül sor, azonban a gyakorlatban előfordul, hogy ez a túlterheltség miatt, nem történik meg pontosan. Rengeteg érvet sorolhatunk persze a bankszámlák mellett, de az elhatározás, hogy a készpénz helyett digitális úton intézzük pénzügyeinket persze kevés, nagyon fontos az is, hogy szokásainknak megfelelő számlát válasszunk.

A bankok kínálata sokrétű

Megérdeklődtük a magyar bankoktól, hogy ügyfeleik mekkora része nyugdíjas, illetve hogy az ő szokásaik mennyire térnek el a többi korcsoporttól, illetve hogy mindezek alapján melyik számlacsomagjukat ajánlanák az időseknek. A válaszok alapján ma már az idősek is szívesen használják a pénzintézetek digitális szolgáltatásait, de megtakarítási lehetőségeik és használati szokásaik tükrében mindemellett továbbra is elérhetőek kimondottan az időseknek szánt számlacsomagok.

A pandémia mindannyiunk életét megváltoztatta, mely alól az idősebb korosztály sem volt kivétel. A kockázatok miatt teljesen megváltoztak felhasználói szokásaink, jóval többször és többet használjuk az online felületeket, és ebbe az irányba a nyugdíjasok is kénytelenek voltak elmozdulni - tapasztalták a K&H-nál, ahol jelenleg az ügyfelek körülbelül 16 százalékát teszik ki a 65 év felettiek.

A pénzintézetnél úgy látják, hogy jelenleg már a náluk bankoló- és biztosítási szolgáltatásokat igénybe vevő idősebb ügyfelek is előszeretettel használják a digitális megoldásokat. A bankolási szokásuk már nem tér el szignifikánsan a fiatalabb ügyfeleikétől.

Azon kérdésünkre, hogy melyik számlacsomagot ajánlanák egy átlagos magyar idősnek, elárultak, hogy ha az ügyfél online számlanyitás applikációjukon keresztül nyitja meg a számlát akkor három hónapig díjmentesen kipróbálhatja a kényelmi+ online csomagot ami havonta 5db készpénzfelvételt, mobilbanki utalást és csoportos beszedést tartalmaz. Díjmentes K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatást és sms szolgáltatást tartalmaz. A harmadik hónap végén pedig a használati szokásainak megfelelően ajánlanak csomagot minden ügyfelüknek.

Az Erste Bank a nyugdíjas ügyfeleknek az Erste EgySzámla Nyugdíjas Díjcsomagot ajánlja. A számla jellemzője, hogy az ügyfél csökkentheti havidíját, ha a bankhoz utalja a jövedelmét vagy kártyájával vásárol. A használati szokásaikhoz igazított számlacsomaggal további egy kedvezményt is választhat az ügyfél: dombornyomott bankkártya kedvezmény vagy SMS szolgáltatási kedvezményt vagy internetbanki-és mobilbanki alkalmazáson keresztül indított forint utalási kedvezményt.

Náluk a lakossági számlavezető ügyfeleik körülbelül 20 százaléka nyugdíjas. A bank tapasztalatai szerint már az idősebb korosztály körében is egyre elterjedtebb az elektronikus csatornák használata, de még mindig a fiatalabb korosztály használja sokkal aktívabban. Nyugdíjas ügyfeleik mindössze fele használja rendszeresen a mobilbanki-és internetbanki szolgáltatásunkat. Az idősebb korosztályra továbbá az is jellemző, hogy a fiatalabb korosztályhoz képest kevesebbet utalnak és többször vesznek fel pénzt ATM-ből.

A kép a Raiffeisen szerint is vegyes, már az idősek között is sokan vannak, akik intenzíven használják a digitális lehetőségeket, mások azonban továbbra is inkább a hagyományos csatornákat preferálják. Ők 65 év feletti ügyfeleknek a Díjnyertes és az Aktivitás 3.0 számlánkat ajánlják.

A bankolási szokásokat illetően az OTP Bank tapasztalata is az, hogy az elmúlt két évben folyamatosan nőtt a 65 éves kor fölötti korosztályban a digitális banki csatornákat igénybe vevő ügyfelek száma. Emellett az is látható, hogy a bankfióki látogatási szokásokban jelentős eltérés nem történt.

Az UniCredit Banknál jelenleg közel 40 ezer 65 év feletti ügyfelük bankolási szokásait vizsgálva úgy látják, hogy igen magas, 80 százalékos arányban rendelkeznek eléréssel az internetbanki szolgáltatásukhoz. Ez csak kevéssel alacsonyabb, mint a 65 év alatti ügyfélkörünkben, a használat gyakoriságában ugyanakkor még mindig érzékelnek egy jelentősebb különbséget. Emellett azt is tapasztalják, hogy a 65 év feletti korosztályba tartozó ügyfeleiknek 35 százalékkal magasabb a készpénz iránti igénye, mint a 65 év alattiaknak.

A számlaválasztásnál azt javasolják az érdeklődőknek és már meglévő ügyfeleiknek is, hogy saját bankolási szokásaik, azaz a konkrét pénzügyi igényeik, a rendszeres pénzmozgásaik, az igénybe vett szolgáltatások legyenek számukra a kiindulási pont.

Az ezek alapján számukra leginkább megfelelő és kedvező csomagot érdemes választaniuk. Figyelembe véve azt az általános tapasztalatot is, hogy az elektronikus csatornákat egyre többen és egyre gyakrabban használják az idősebb korosztályokban is, elérhető számlacsomagjaik közül mindig felhívjuk e korosztály figyelmét is a Mobil Aktív Plusz számlacsomagunkra (is), amelynek havi számlavezetési díja sávosan csökkenthető: havi 150 ezer forintos jóváírás esetén 539 forintra, havi 300 forint jóváírás esetén pedig 269 forintra (ha a feltétel nem teljesül, a havi számlavezetési díj 1941 forint). A csomagban az internetbanki és mobilbanki szolgáltatások igénylése ingyenes, továbbá a forint csoportos beszedések és a forint állandó átutalások, valamint a mobilapplikáción keresztül történő forintátutalások is díjmentesek. A számlacsomag fiókban történő igénylésénél a csomaghoz tartozó Mastercard Standard bankkártya kibocsátása 2023. április 30-áig díjmentes. Online igénylés esetén akciónk keretében nemcsak a kártyakibocsátási, hanem az első éves tagsági díjat is jóváírja bankunk a Mobil Aktív Plusz számlacsomag 2023. április 30-áig történő igénylése esetén - részletezi a bank.

Mindenkinek másmilyen lehet a tökéletes számla

A bankok válaszaiból is leszűrhető tehát, hogy arra, hogy magyar idősként melyik számlát érdemes választanunk nem lehet egzakt és általános választ adni. Minden egyéni költési, fizetési szokásainkon múlik. Néhány fontos szempontot mindenesetre mindenkinek érdemes szem előtt tartania:

rendszeres pénzmozgásainkat

pénzügyi igényeinket

az általunk igényelt szolgáltatások körét

Bankszámlanyitás előtt tehát mindenképp gondoljuk végig, hogy miért is van szükségünk rá. Csak a nyugdíjunkat, esetleg még néhány további átutalást várunk rá, vagy aktívan netbankolnánk is. Csak egy bankkártyát igényelnénk, esetleg folyószámlahitelt is kapcsolnánk hozzá? Ha mindezeket végiggondoltuk érdemes végignézni az összes nagyobb bank ajánlatát, ahelyett, hogy az első szembejövő ajánlat mellett döntenénk. Utóbbi ma már nem követel meg különösebb kutatómunkát, elég leszűrni az ajánlatokat egyéni céljainkra lőve például a Pénzcentrum online kalkulátorban.