Itt a kormány sejtelmes bejelentése: újabb nyugdíjemelés jöhet, 17%-kal is emelkedhetnek a juttatások

Sejtelmes ígéret jelent meg a kormány hivatalos facebook-oldalán: eszerint jelentősen megnövelik a nyugdíjakat januártól. Az biztos, hogy volna is hová emelni: a nyugdíjasokat sokkal jobban érinti az infláció, mint a munkabérből élőket, és a szakértők is többször figyelmeztettek már a bajra.

Sejtemles poszt jelent ma meg a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán: a poszt szerint januártól jelentős mértékű nyugdíjemelésre számíthatnak a szépkorúak. Hozzáteszik, hogy ezzel a magas infláció negatív következményeitől szeretnék megóvni a nyugdíjasokat, de konkrét összeget vagy százalékot nem mellékeltek: feltételezhető, hogy még zajlik a számolás és az egyeztetés is az emelés mértékéről.

Az biztos, hogy a nyugdíjasok valóban komoly bajban vannak: mint mi is több alkalommal megírtuk, egész Európában Magyarországon drágulnak a legnagyobb mértékben az élelmiszerek, és globálisan is a dobogósok között vagyunk ebben a tekintetben. Nem tett jót a szépkorúaknak az sem, hogy a rezsiemelés miatt sokkal többet kell fizetniük: vannak bőven olyan nyugdíjasok, akik a korszerűtlen, vagy drága fűtési rendszerrel felszerelt házban lakva akár a sokszorosát fizetik ki az energiára, mint eddig. Mivel ez a két termék jelentős súllyal esik latba a nyugdíjasok vásárlói kosarában, így a rájuk vonatkozó infláció meghaladta a 23 százalékot októberben, ami durván elszállt még a 21,1%-os általános inflációhoz képest is.

Ebben a helyzetben időszerű lehet tehát egy nyugdíjemelés, de az legalábbis kérdéses, hogy mekkora mértékű emelés lenne a leginkább kívánatos. A nyugdíjemelés mértékénél a kormányzat figyelembe szokta venni az inflációs várakozásokat, ez pedig 2023-ra akár 17,5 százalékos is lehet, legalábbis van ilyen előrejelzés.

Ennek alapján pedig egyáltalán nem kizárt, hogy jövőre akár 14-17%-os nyugdíjemelést kapnak a szépkorúak.

Ez egyben azt is jelentené, hogy a magyarországi átlagnyugdíj összege 2023-ban 200 ezer forint fölé emelkedne. Az azonban egyáltalán nem biztos, hogy maga a nyugdíjemelés megoldja a gondokat: mint nemrég Farkas András nyugdíjszakértő is rávilágított, olyan rendszerre lenne inkább szükség, mely a fizetésemeléseket követi.

A korábbi vegyes emelési rendszer valamely verziójára lenne szükség, amikor a nyugdíjemelés nem csak az infláció mértékétől, hanem az átlagbér növekedésének ütemétől is függ, akár közvetlenül, akár közvetve. Érdemes például megnézni, hogyan oldják meg a nyugdíjnövelést a németek vagy az osztrákok. Az optimális magyar nyugdíjemelésnek azonban nem csak e két tényezőre - infláció, bérnövekedés - kell figyelemmel lennie, hanem egy kiegészítő valorizációs korrekciót is tartalmaznia kell, hogy a régebbi nyugdíjasok leszakadását legalább lassítani lehessen

