Tömegek halogatják a sorsdöntő anyagi döntést: nagy pénzt buknak rajta, pedig egyszerű váltani

Az utóbbi évek legfontosabb trendje a magyar bankszektorban egyértelműen a digitalizáció előretörése volt. A pénzintézetek pedig természetesen rá is ültek ennek hullámaira, így nem meglepő, hogy a banki ügyintézés nagyrészét a legtöbb piaci szereplőnél már könnyedén intézhetjük online. Nem kivételek ez alól a bankszámlák sem. Ezért ma a többségnek már felesleges nyűg a bankfiókba menni, ha jobbra cserélnénk bankszámlánkat.

Az októberben már 21,1 százalékos több évtizedes csúcsra ugró infláció ahogy az életünk minden területi, a banki ügyleteink költségeire is kihat. A hitelek esetében például a pénzintézetek általában az előző évre év fogyasztói árindexének megfelelően állapítják meg díjaikat. Annak oka pedig, hogy ehhez igazodnak a bankfelügyeleti kontroll. A bankszámlák esetében viszont nincs is ennyire szigorú szabályozás, így egy-egy pénzügyi szolgáltató akár év közben is változtathat ezen termékeinek árazásán, ezzel pedig az egyik legvolatilisebb pénzpiaci terméknek számítanak azok közül, amelyek majd minden magyarnak a birtokában vannak.

Ügyfélként ebből egyértelműen az a tanulság, hogy érdemes minél gyakrabban (legalább évente) átnézni a bankszámlánk díjtételeit és adott esetben csomagot, vagy akár szolgáltatót váltani. Könnyű persze ürügyet találni arra, hogy ezt a fontos lépést ne végezzük el. Sokan a megszokás miatt évtizedeket "töltenek" egyetlen banknál, mások bár ennél bátrabbak, de tartanak attól, hogy a bankváltás is sok macerával jár, ami a mai világban, amikor a legtöbbünk élete amúgy is szinte csak a folyamatos rohanásból áll teljesen jogos szempont.

Pedig ha kézben szeretnénk tartani pénzügyeinket és a lehető legkevesebbet fizetni egy ilyen ma már szinte létfontosságú szolgáltatásért, ahhoz elengedhetetlen, hogy mindig a lehető legtesthezállóbb bankszámlát vezessük, az egyéni szokásainkkal leginkább kedvezőnek számító ajánlatot nyújtó banknál. Ennek megtalálásban nagy segítség lehet a Pénzcentrum kalkulátora, amivel gyorsan és egyszerűen, viszont igen részletesen testre szabva böngészhetjük át a nagyobb bankok legkedvezőbb ajánlatait. Ha pedig megtaláltuk a számunkra tökéletes számlát, az egyetlen hátralévő feladat a számlanyitás. Utóbbival kapcsolatban pedig ma már olyannyira flexibilisek a hazai pénzintézetek, hogy jellemzően kétféle módszert is biztosítanak erre:

Az első lehetőség, hogy bankfiókban nyitjuk meg az új számlánkat, hagyományos módon, tollal, papírral alírogatva az elénk biggyesztett (és alaposan átolvasott) dokumentumokat

A másik pedig az online számlanyitás, a legtöbb pénzinzintézetnél ugyanis ma már akár a kanapénk kényelméből is lebonyolíthatjuk a dolgot egy egyszerűen kezelhető online felületen, vagy épp egy videóhívással

Az online számlanyitás is többféle lehet. Van ahol a nap 24 órájában lehetőségünk van végigcsinálni a ránk háruló feladatokat, így kitöltögetni az alapadatainkat, felölteni okmányainkat és elintézni minden egyéb, a bank által tőlünk igényelt teendőt és a pénzintézet ügyintézője ezután munkaidőben egyeztet velünk egy időpontot, majd behív egy bankfiókba, ahol nekünk már csak meg kell erősíteni személyazonosságunkat és aláírásunkat kell a szerződésre biggyeszteni. A másik, még ennél is kényelmesebb megoldás egyáltalán nem igényel tőlünk személyes megjelenést. Ez az úgynevezett tényleges online számlanyitás, ami végig online történik. Vegyük hát sorra részletesebben ezeket számlanyitási módszereket.

Már az online számlanyitásnak is több módja létezik

Az első típus esetében ugye egy tanácsadóval valós időben beszélgetünk online. Ennek a megoldásnak az egyetlen korlátja az, hogy értelemszerűen csak munkaidőben tudjuk lezongorázni, amikor elérhető a választott bankunknál egy ügyintéző. Ez az évek óta kipróbált megoldás működik például az OTP Banknál, a Takarékbanknál, vagy a Raiffeisen Banknál és választható a Gránit Banknál is.

A másik módszer a nem valós idejű online számlanyitás, aminek keretében az igénylő banki ügyintéző segítsége nélkül rögzíti személyes okmányait. Ennek esetében bármikor rögzíthetjük az adatainkat, akár a bankok nyitvatartási idején kívül is, sőt egyes pénzintézeteknél (például a K&H-nál, vagy a Gránit Banknál) a webes felületet itt már felváltotta egy applikáció, amin keresztül még gördülékenyebben, a mobilunkon csinálhatjuk végig a folyamatokat. Egyre több pénzintézetnél elérhető ez a lehetőség is, a már említett két pénzintézet mellett alkalmazza a megoldást a CIB Bank és az UniCredit Bank is. Az azonosításunk persze ilyenkor a bankok jogszabályi kötelezettsége, így vagy egy rövidebb videóhíváson, vagy személyes megjelenésen keresztül, de valahogyan egy banki tanácsadóval is kapcsolatba kell lépnünk, viszont ha ezt a megoldást választjuk, akkor erre tényleg csak a szerződés előtti utolsó simításokhoz van szükségünk.