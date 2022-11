Varga Mihály sejtelmes bejelentése: újabb nyugdíjemelés jöhet, 17%-kal is emelkedhetnek a juttatások

Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook oldalán jelentette be, hogy megkezdődtek a tárgyalások a jövőévi nyugdíjemelésről. Eszerint januártól újabb nyugdíjemelés várható, és nemsokára érkezik a 13. havi nyugdíj is.

Varga Mihály Facbookon jelentette be, hogy a Gazdasági Kabineten megkezdődtek a tárgyalások a nyugdíjemelésről. A poszt szerint novemberben nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés fog érkezni a jogosultaknak, míg januártól emelés is várható. A bejelentés szerint februárban érkezik majd a 13. havi nyugdíj. Az már korábban kiderült, hogy az eddig tervezett 5,2 százalékos emelés felülvizsgálatra került, miután jövőre 14-17 százalékos inflációt valószínűsítenek a szakértők, amelyet kompenzálni tervez a kormány.

Az biztos, hogy a nyugdíjasok valóban komoly bajban vannak: mint mi is több alkalommal megírtuk, egész Európában Magyarországon drágulnak a legnagyobb mértékben az élelmiszerek, és globálisan is a dobogósok között vagyunk ebben a tekintetben. Nem tett jót a szépkorúaknak az sem, hogy a rezsiemelés miatt sokkal többet kell fizetniük: vannak bőven olyan nyugdíjasok, akik a korszerűtlen, vagy drága fűtési rendszerrel felszerelt házban lakva akár a sokszorosát fizetik ki az energiára, mint eddig. Mivel ez a két termék jelentős súllyal esik latba a nyugdíjasok vásárlói kosarában, így a rájuk vonatkozó infláció meghaladta a 23 százalékot októberben, ami durván elszállt még a 21,1%-os általános inflációhoz képest is.

Ebben a helyzetben időszerű lehet tehát egy nyugdíjemelés, de az legalábbis kérdéses, hogy mekkora mértékű emelés lenne a leginkább kívánatos. A nyugdíjemelés mértékénél a kormányzat figyelembe szokta venni az inflációs várakozásokat, ez pedig 2023-ra akár 17 százalékos is lehet, legalábbis van ilyen előrejelzés. Ennek alapján pedig egyáltalán nem kizárt, hogy jövőre akár 14-17%-os nyugdíjemelést is kaphatnak a szépkorúak. Ez egyben azt is jelentené, hogy

a magyarországi átlagnyugdíj összege 2023-ban 200 ezer forint fölé emelkedhet.