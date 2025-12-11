Brutális csalás áldozata lett a Szomszédok egykori sztárja: mindenéből kiforgatták

Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilonát. A színésznő a Best című újságnak úgy nyilatkozott, hogy mindig nagyon óvatosan bánt a bankkártyájával, ennek ellenére ismeretlenek 150 ezer forintot emeltek le a számlájáról, egy olyan internetes vásárlásra hivatkozva, amelyhez semmi köze nem volt. Az ügyben a rendőrség nyomoz, a pénz pedig egyelőre nem került vissza hozzá.

A színésző elmondása szerint egy banki SMS-ből derült ki, hogy nagy összegű terhelés jelent meg a számláján. A kártya végig nála volt, ezért azonnal hívta az ügyfélszolgálatot. Ott közölték vele, hogy egy külföldi webáruházban fizettek a kártyaadataival.

Azonnal elborult az agyam, csak azt kérdeztem magamtól, hogyan lehetséges ez. Nem adom oda senkinek a kártyámat, nem vásárolok gyanús oldalakon, mindent úgy csinálok, ahogy a bank kéri. Ehhez képest egyszer csak eltűnik 150 ezer forint a számlámról.

- hangsúlyozta a színésznő.

A bank a bejelentés után azonnal letiltotta a kártyát, és vizsgálatot indított. A rendőrség is keresi az elkövetőket, de eddig sem gyanúsított, sem konkrét nyom nincs. A színésznő közben ideiglenes kártyát kapott, és várja, hogy eldőljön, visszatérítik-e az ellopott összeget.

A legrosszabb érzés az, hogy kicsúszik a kezemből az irányítás. Az ember azt gondolja, ha figyel, akkor biztonságban van. Aztán kiderül, hogy elég egy gyengén védett rendszer, és máris hozzáférnek a kártyaadatokhoz

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott Ivancsics Ilona.

Úgy látja, a története jó példa arra, mennyire sebezhető a bankkártyás fizetés, és miért kell minden gyanús értesítést, üzenetet komolyan venni. Szerinte nem elég óvatosnak lenni, folyamatosan ellenőrizni kell a számlát, és bármilyen furcsaság esetén azonnal jelezni a banknak. Hozzátette: reméli, végül visszakapja a pénzt, de ami történt, már így is elég nagy figyelmeztetés.