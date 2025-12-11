Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
Brutális csalás áldozata lett a Szomszédok egykori sztárja: mindenéből kiforgatták
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilonát. A színésznő a Best című újságnak úgy nyilatkozott, hogy mindig nagyon óvatosan bánt a bankkártyájával, ennek ellenére ismeretlenek 150 ezer forintot emeltek le a számlájáról, egy olyan internetes vásárlásra hivatkozva, amelyhez semmi köze nem volt. Az ügyben a rendőrség nyomoz, a pénz pedig egyelőre nem került vissza hozzá.
A színésző elmondása szerint egy banki SMS-ből derült ki, hogy nagy összegű terhelés jelent meg a számláján. A kártya végig nála volt, ezért azonnal hívta az ügyfélszolgálatot. Ott közölték vele, hogy egy külföldi webáruházban fizettek a kártyaadataival.
Azonnal elborult az agyam, csak azt kérdeztem magamtól, hogyan lehetséges ez. Nem adom oda senkinek a kártyámat, nem vásárolok gyanús oldalakon, mindent úgy csinálok, ahogy a bank kéri. Ehhez képest egyszer csak eltűnik 150 ezer forint a számlámról.
- hangsúlyozta a színésznő.
A bank a bejelentés után azonnal letiltotta a kártyát, és vizsgálatot indított. A rendőrség is keresi az elkövetőket, de eddig sem gyanúsított, sem konkrét nyom nincs. A színésznő közben ideiglenes kártyát kapott, és várja, hogy eldőljön, visszatérítik-e az ellopott összeget.
A legrosszabb érzés az, hogy kicsúszik a kezemből az irányítás. Az ember azt gondolja, ha figyel, akkor biztonságban van. Aztán kiderül, hogy elég egy gyengén védett rendszer, és máris hozzáférnek a kártyaadatokhoz
- fogalmazott Ivancsics Ilona.
Úgy látja, a története jó példa arra, mennyire sebezhető a bankkártyás fizetés, és miért kell minden gyanús értesítést, üzenetet komolyan venni. Szerinte nem elég óvatosnak lenni, folyamatosan ellenőrizni kell a számlát, és bármilyen furcsaság esetén azonnal jelezni a banknak. Hozzátette: reméli, végül visszakapja a pénzt, de ami történt, már így is elég nagy figyelmeztetés.
