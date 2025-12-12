Ilyen még soha nem volt: rappert küld a csapat mellé az USA az olimpiára, ez lesz a feladata

Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett - közölte a BBC.

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) csütörtökön jelentette be, hogy az 54 éves amerikai rapper önkéntes szerepet vállal, amelynek keretében a versenypályán kívül támogatja és ünnepli az amerikai sportolókat.

"A Team USA sportolói az igazi sztárok - én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, bátorítsak, és talán egy kis bölcsességet osszak meg a partvonalról" - nyilatkozta a 'Coach Snoop' néven is emlegetett művész.

A téli olimpiai játékokat 2025. február 6. és 22. között rendezik az olaszországi Milánóban és Cortinában. Az NBC amerikai műsorszolgáltató olimpiai közvetítéseiben is szerepet kap majd a rapper. Az USOPC közleménye szerint Snoop Dogg "jellegzetes humorával és szívével" segít majd motiválni és inspirálni az amerikai sportolókat. Sarah Hirshland, a szervezet vezérigazgatója kiemelte, hogy a hiphop sztár "lelkesedése az olimpiai és paralimpiai mozgalom iránt ragályos".

Snoop Dogg hozzátette: "Ez a csapat a sport legjavát képviseli: tehetséget, szívet és lendületet. Ha egy kis plusz szeretetet és motivációt hozhatok ehhez, az számomra már győzelem."

A Calvin Broadus Jr. néven született Snoop lelkes sportrajongó, aki 2005-ben alapította meg a Snoop Youth Football League-et, amely hátrányos helyzetű belvárosi gyerekeknek biztosít lehetőséget amerikai futball játszására az Egyesült Államok különböző stadionjaiban.