Milánó, Lombardia, Olaszország, Európa - 2025. február 18. - Téli olimpia 2026 - felfújható bábok
Sport

Ilyen még soha nem volt: rappert küld a csapat mellé az USA az olimpiára, ez lesz a feladata

Pénzcentrum
2025. december 12. 16:44

Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett - közölte a BBC.

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) csütörtökön jelentette be, hogy az 54 éves amerikai rapper önkéntes szerepet vállal, amelynek keretében a versenypályán kívül támogatja és ünnepli az amerikai sportolókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A Team USA sportolói az igazi sztárok - én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, bátorítsak, és talán egy kis bölcsességet osszak meg a partvonalról" - nyilatkozta a 'Coach Snoop' néven is emlegetett művész.

A téli olimpiai játékokat 2025. február 6. és 22. között rendezik az olaszországi Milánóban és Cortinában. Az NBC amerikai műsorszolgáltató olimpiai közvetítéseiben is szerepet kap majd a rapper. Az USOPC közleménye szerint Snoop Dogg "jellegzetes humorával és szívével" segít majd motiválni és inspirálni az amerikai sportolókat. Sarah Hirshland, a szervezet vezérigazgatója kiemelte, hogy a hiphop sztár "lelkesedése az olimpiai és paralimpiai mozgalom iránt ragályos".

Kapcsolódó cikkeink:

Snoop Dogg hozzátette: "Ez a csapat a sport legjavát képviseli: tehetséget, szívet és lendületet. Ha egy kis plusz szeretetet és motivációt hozhatok ehhez, az számomra már győzelem."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Calvin Broadus Jr. néven született Snoop lelkes sportrajongó, aki 2005-ben alapította meg a Snoop Youth Football League-et, amely hátrányos helyzetű belvárosi gyerekeknek biztosít lehetőséget amerikai futball játszására az Egyesült Államok különböző stadionjaiban.
Címlapkép: Getty Images
