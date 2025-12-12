Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Ilyen még soha nem volt: rappert küld a csapat mellé az USA az olimpiára, ez lesz a feladata
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett - közölte a BBC.
Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) csütörtökön jelentette be, hogy az 54 éves amerikai rapper önkéntes szerepet vállal, amelynek keretében a versenypályán kívül támogatja és ünnepli az amerikai sportolókat.
"A Team USA sportolói az igazi sztárok - én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, bátorítsak, és talán egy kis bölcsességet osszak meg a partvonalról" - nyilatkozta a 'Coach Snoop' néven is emlegetett művész.
A téli olimpiai játékokat 2025. február 6. és 22. között rendezik az olaszországi Milánóban és Cortinában. Az NBC amerikai műsorszolgáltató olimpiai közvetítéseiben is szerepet kap majd a rapper. Az USOPC közleménye szerint Snoop Dogg "jellegzetes humorával és szívével" segít majd motiválni és inspirálni az amerikai sportolókat. Sarah Hirshland, a szervezet vezérigazgatója kiemelte, hogy a hiphop sztár "lelkesedése az olimpiai és paralimpiai mozgalom iránt ragályos".
Snoop Dogg hozzátette: "Ez a csapat a sport legjavát képviseli: tehetséget, szívet és lendületet. Ha egy kis plusz szeretetet és motivációt hozhatok ehhez, az számomra már győzelem."
A Calvin Broadus Jr. néven született Snoop lelkes sportrajongó, aki 2005-ben alapította meg a Snoop Youth Football League-et, amely hátrányos helyzetű belvárosi gyerekeknek biztosít lehetőséget amerikai futball játszására az Egyesült Államok különböző stadionjaiban.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
