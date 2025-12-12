A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
Karácsony előtt átadják Magyarország új autópályája – mutatjuk, mikor ér a román határhoz
Az M4-es autópálya új, több mint 30 kilométeres szakasza a tervek szerint december 22-én nyílik meg az autósok számára. A kivitelezés befejező fázisban van, miközben a folytatás építése Karcag és Püspökladány irányába már megkezdődött, írja a vg.hu.
Az M4-es Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti új szakasza hamarabb készül, mint eredetileg tervezték. A Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kiépítése már zajlik, a munkálatok a befejező szakaszhoz értek. Több hídon folyik a csatlakoztatás, a pihenőknél a belső infrastruktúra kialakítása, a csapadékvíz-elvezetés pedig már elkészült.
A szakaszon két pihenőhely és három különszintű csomópont épül, emellett vadátjárókat és védőkerítéseket telepítenek a környezet védelmére. Az M4-ből így már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.
A 34,29 kilométer hosszú beruházás három fő részből áll:
- Törökszentmiklós elkerülő szakasza (8,1 km),
- Kisújszállás elkerülő szakasza (8,7 km),
- a két város közötti új nyomvonal (17,5 km).
Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is kész. A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévére volt tervezve, így a december 22-i átadás az eredeti ütemnél hamarabb történik.
A fejlesztés nem áll meg: a kisújszállási átadó után kezdődik az M4 karcagi elkerülőjének építése, majd a következő ciklusban a pálya Püspökladányig történő meghosszabbítása. A Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz 2032-re készül el, a Karcag–Püspökladány szakasz építésére három évet szánnak.
Lázár János hangsúlyozta, hogy minden 20 tonna feletti, külföldi kamionnak kötelezően az autópályán kell haladnia, a 42-es főúton nem közlekedhet.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
