Karácsony előtt átadják Magyarország új autópályája – mutatjuk, mikor ér a román határhoz

Az M4-es autópálya új, több mint 30 kilométeres szakasza a tervek szerint december 22-én nyílik meg az autósok számára. A kivitelezés befejező fázisban van, miközben a folytatás építése Karcag és Püspökladány irányába már megkezdődött, írja a vg.hu.

Az M4-es Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti új szakasza hamarabb készül, mint eredetileg tervezték. A Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kiépítése már zajlik, a munkálatok a befejező szakaszhoz értek. Több hídon folyik a csatlakoztatás, a pihenőknél a belső infrastruktúra kialakítása, a csapadékvíz-elvezetés pedig már elkészült.

A szakaszon két pihenőhely és három különszintű csomópont épül, emellett vadátjárókat és védőkerítéseket telepítenek a környezet védelmére. Az M4-ből így már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.

A 34,29 kilométer hosszú beruházás három fő részből áll:

Törökszentmiklós elkerülő szakasza (8,1 km),

Kisújszállás elkerülő szakasza (8,7 km),

a két város közötti új nyomvonal (17,5 km).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is kész. A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévére volt tervezve, így a december 22-i átadás az eredeti ütemnél hamarabb történik.

A fejlesztés nem áll meg: a kisújszállási átadó után kezdődik az M4 karcagi elkerülőjének építése, majd a következő ciklusban a pálya Püspökladányig történő meghosszabbítása. A Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz 2032-re készül el, a Karcag–Püspökladány szakasz építésére három évet szánnak.

Lázár János hangsúlyozta, hogy minden 20 tonna feletti, külföldi kamionnak kötelezően az autópályán kell haladnia, a 42-es főúton nem közlekedhet.