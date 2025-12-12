2025. december 12. péntek Gabriella
6 °C Budapest
Forgalmas autópálya gyorsan haladó járművekkel gyönyörű naplementében Magyarországon
Autó

Karácsony előtt átadják Magyarország új autópályája – mutatjuk, mikor ér a román határhoz

Pénzcentrum
2025. december 12. 11:05

Az M4-es autópálya új, több mint 30 kilométeres szakasza a tervek szerint december 22-én nyílik meg az autósok számára. A kivitelezés befejező fázisban van, miközben a folytatás építése Karcag és Püspökladány irányába már megkezdődött, írja a vg.hu.

Az M4-es Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti új szakasza hamarabb készül, mint eredetileg tervezték. A Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kiépítése már zajlik, a munkálatok a befejező szakaszhoz értek. Több hídon folyik a csatlakoztatás, a pihenőknél a belső infrastruktúra kialakítása, a csapadékvíz-elvezetés pedig már elkészült.

A szakaszon két pihenőhely és három különszintű csomópont épül, emellett vadátjárókat és védőkerítéseket telepítenek a környezet védelmére. Az M4-ből így már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.

A 34,29 kilométer hosszú beruházás három fő részből áll:

  • Törökszentmiklós elkerülő szakasza (8,1 km),
  • Kisújszállás elkerülő szakasza (8,7 km),
  • a két város közötti új nyomvonal (17,5 km).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is kész. A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévére volt tervezve, így a december 22-i átadás az eredeti ütemnél hamarabb történik.

A fejlesztés nem áll meg: a kisújszállási átadó után kezdődik az M4 karcagi elkerülőjének építése, majd a következő ciklusban a pálya Püspökladányig történő meghosszabbítása. A Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz 2032-re készül el, a Karcag–Püspökladány szakasz építésére három évet szánnak.

Lázár János hangsúlyozta, hogy minden 20 tonna feletti, külföldi kamionnak kötelezően az autópályán kell haladnia, a 42-es főúton nem közlekedhet.
Címlapkép: Getty Images
1
5 napja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2
2 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
4
1 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
5
1 hónapja
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
