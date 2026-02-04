Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ősi birodalmak meghatározó szerepet játszottak az emberi civilizáció fejlődésében, hiszen politikai rendszereik, kultúrájuk és technikai vívmányaik hosszú évszázadokra hatást gyakoroltak a későbbi korokra. A mai kvíz során rég letűnt korokba kalandozunk, tarts velük! Ez a történelmi kvíz lehetőséget ad arra, hogy megcsillogtasd tudásodat a történelem egyik legizgalmasabb fejezetéről, vagy felfrissítsd a töritudásodat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel! 1/10 kérdés Melyik folyó mentén alakult ki az ókori egyiptomi civilizáció? Eufrátesz Nílus Indus Kongó Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ősi birodalom fővárosa volt Tenochtitlán? azték kínai görög perzsa Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik uralkodó kezdte el a kínai Nagy Fal építését az i. e. 210-es években? Ming Jung-lö Han Vu-ti Tang Taj-cung Csin Si Huang-ti Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik mai ország területén találhatók ma az egykor jelentős város, Babilon romjai? Törökország Görögország Irak Jordánia Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt az az esemény, amelyen Nagy Sándor igyekezett kibékíteni a még mindig ellenséges görögöket és perzsákat? Vérfürdő a teutoburgi erdőben Szúzai menyegző A jeruzsálemi templom újjáépítése A Makabeus lázadás Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik európai országnak hódolt be végül a híres azték uralkodó, akit Montezumaként ismerünk? Spanyolország Nagy-Britannia egyiknek sem Portugália Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik városról tartja a legenda, hogy a pun háborúk végén, legyőzése és lerombolása után sóval hintették be (bár ezt történelmi források nem bizonyítják)? Memphisz Perszepolisz Alexandria Karthágó Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy nevezik a maják szent könyvét, a "maja Bibliát"? Upanisadok Tao te king Popol Vuh Zohár Következő kérdés 9/10 kérdés Kik használták és terjesztették el azt az írást, amely a mai modern héber, görög, latin és cirill ábécék alapja? kelták kaledónok föníciaiak gallok Következő kérdés 10/10 kérdés Az ősi vallások közül melyik nem politeista, vagyis többistenhit az alábbiak közül? zoroasztrizmus sumér vallás ókori germán vallás ókori görög vallás Eredmények

Címlapkép: Getty Images

