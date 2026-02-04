2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Wall mural of ancient greek runners.
Kvíz

Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel!

Pénzcentrum
2026. február 4. 17:58

Az ősi birodalmak meghatározó szerepet játszottak az emberi civilizáció fejlődésében, hiszen politikai rendszereik, kultúrájuk és technikai vívmányaik hosszú évszázadokra hatást gyakoroltak a későbbi korokra. A mai kvíz során rég letűnt korokba kalandozunk, tarts velük! Ez a történelmi kvíz lehetőséget ad arra, hogy megcsillogtasd tudásodat a történelem egyik legizgalmasabb fejezetéről, vagy felfrissítsd a töritudásodat.

Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel!

1/10 kérdés
Melyik folyó mentén alakult ki az ókori egyiptomi civilizáció?
Eufrátesz
Nílus
Indus
Kongó
2/10 kérdés
Melyik ősi birodalom fővárosa volt Tenochtitlán?
azték
kínai
görög
perzsa
3/10 kérdés
Melyik uralkodó kezdte el a kínai Nagy Fal építését az i. e. 210-es években?
Ming Jung-lö
Han Vu-ti
Tang Taj-cung
Csin Si Huang-ti
4/10 kérdés
Melyik mai ország területén találhatók ma az egykor jelentős város, Babilon romjai?
Törökország
Görögország
Irak
Jordánia
5/10 kérdés
Mi volt az az esemény, amelyen Nagy Sándor igyekezett kibékíteni a még mindig ellenséges görögöket és perzsákat?
Vérfürdő a teutoburgi erdőben
Szúzai menyegző
A jeruzsálemi templom újjáépítése
A Makabeus lázadás
6/10 kérdés
Melyik európai országnak hódolt be végül a híres azték uralkodó, akit Montezumaként ismerünk?
Spanyolország
Nagy-Britannia
egyiknek sem
Portugália
7/10 kérdés
Melyik városról tartja a legenda, hogy a pun háborúk végén, legyőzése és lerombolása után sóval hintették be (bár ezt történelmi források nem bizonyítják)?
Memphisz
Perszepolisz
Alexandria
Karthágó
8/10 kérdés
Hogy nevezik a maják szent könyvét, a "maja Bibliát"?
Upanisadok
Tao te king
Popol Vuh
Zohár
9/10 kérdés
Kik használták és terjesztették el azt az írást, amely a mai modern héber, görög, latin és cirill ábécék alapja?
kelták
kaledónok
föníciaiak
gallok
10/10 kérdés
Az ősi vallások közül melyik nem politeista, vagyis többistenhit az alábbiak közül?
zoroasztrizmus
sumér vallás
ókori germán vallás
ókori görög vallás
Címlapkép: Getty Images
#tanulás #kultúra #történelem #tudás #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

