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Augusztus 20. nekünk, magyaroknak mindenekelőtt az államalapítás és Szent István ünnepe, a magyar történelem egyik legfontosabb jeles napja. Ez a dátum azonban a világtörténelemben is meglepően eseménydús. Az évszázadok során számos tudományos áttörés, politikai fordulat és híres ember születése esett erre a napra. Mai történelmi kvízünkben ezek közül válogattunk össze tizet, a kérdés már csak az, vajon melyik év augusztus 20-án történtek az egyes események. Te tudod az évszámokat?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Évszámokban profi vagy? 10 esemény, ami augusztus 20-án történt... de melyik évben? 1/10 kérdés Augusztus 20-án avatták szentté az államalapító I. István magyar királyt. De vajon melyik évben? 1095 1083 1038 1000 Következő kérdés 2/10 kérdés Bjelka és Sztrelka, a két szovjet űrkutya augusztus 20-án tért vissza élve az űrből. Ők voltak az első élőlények, amelyek egy Föld körüli űrutazást követően épségben hazatértek. Melyik évben tették meg történelmi útjukat? 1981 1957 1960 1969 Következő kérdés 3/10 kérdés Charles Darwin és Alfred Russel Wallace egymástól függetlenül jutottak el a természetes kiválasztódás elméletéhez. Melyik évben jelent meg az erről szóló közös tanulmányuk? 1858 1700 1817 1902 Következő kérdés 4/10 kérdés Greta Thunberg augusztus 20-án egy „iskolasztrájk a klímáért” feliratú táblával kiült a svéd parlament elé, nem is sejtve, hogy ezzel egy globális klímavédelmi mozgalmat indít útjára. Melyik évben történt mindez? 2019 2015 2018 2021 Következő kérdés 5/10 kérdés „Soha még ilyen sokan nem köszönhettek ilyen sokat ilyen keveseknek” – mondta Winston Churchill a brit vadászpilótákról. Melyik évben hangzott el a történelmi beszéd? 1940 1930 1919 1938 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik évben született H. P. Lovecraft, akinek horror és fantasy regényei máig rengeteg filmet, sorozatot és játékot ihletnek? 1910 1930 1850 1890 Következő kérdés 7/10 kérdés Egy évvel a fegyverletétel után Andrew Johnson amerikai elnök hivatalosan is kikiáltotta az amerikai polgárháború végét. Melyik volt ez az év? 1899 1851 1866 1872 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben adták át Budapesten a Népstadiont, a későbbi Puskás Aréna elődjét? 1953 1981 1938 1966 Következő kérdés 9/10 kérdés Ma már az NFL nevét az is hallotta, aki egyetlen amerikaifutball-meccset sem látott, pedig a liga története mindössze négy ohiói csapat összefogásával kezdődött. Melyik évben jött létre a későbbi NFL-hez vezető szerveződés? 1960 1940 1890 1920 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben vonultak be a Varsói Szerződés csapatai Csehszlovákiába, hogy leverjék a prágai tavaszt? 1972 1956 1968 1964 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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