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Kvíz

Kvíz: Évszámokban profi vagy? 10 esemény, ami augusztus 20-án történt... de melyik évben?

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 18:04

Augusztus 20. nekünk, magyaroknak mindenekelőtt az államalapítás és Szent István ünnepe, a magyar történelem egyik legfontosabb jeles napja. Ez a dátum azonban a világtörténelemben is meglepően eseménydús. Az évszázadok során számos tudományos áttörés, politikai fordulat és híres ember születése esett erre a napra. Mai történelmi kvízünkben ezek közül válogattunk össze tizet, a kérdés már csak az, vajon melyik év augusztus 20-án történtek az egyes események. Te tudod az évszámokat?

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Kvíz: Évszámokban profi vagy? 10 esemény, ami augusztus 20-án történt... de melyik évben?

1/10 kérdés
Augusztus 20-án avatták szentté az államalapító I. István magyar királyt. De vajon melyik évben?
1095
1083
1038
1000
2/10 kérdés
Bjelka és Sztrelka, a két szovjet űrkutya augusztus 20-án tért vissza élve az űrből. Ők voltak az első élőlények, amelyek egy Föld körüli űrutazást követően épségben hazatértek. Melyik évben tették meg történelmi útjukat?
1981
1957
1960
1969
3/10 kérdés
Charles Darwin és Alfred Russel Wallace egymástól függetlenül jutottak el a természetes kiválasztódás elméletéhez. Melyik évben jelent meg az erről szóló közös tanulmányuk?
1858
1700
1817
1902
4/10 kérdés
Greta Thunberg augusztus 20-án egy „iskolasztrájk a klímáért” feliratú táblával kiült a svéd parlament elé, nem is sejtve, hogy ezzel egy globális klímavédelmi mozgalmat indít útjára. Melyik évben történt mindez?
2019
2015
2018
2021
5/10 kérdés
„Soha még ilyen sokan nem köszönhettek ilyen sokat ilyen keveseknek” – mondta Winston Churchill a brit vadászpilótákról. Melyik évben hangzott el a történelmi beszéd?
1940
1930
1919
1938
6/10 kérdés
Melyik évben született H. P. Lovecraft, akinek horror és fantasy regényei máig rengeteg filmet, sorozatot és játékot ihletnek?
1910
1930
1850
1890
7/10 kérdés
Egy évvel a fegyverletétel után Andrew Johnson amerikai elnök hivatalosan is kikiáltotta az amerikai polgárháború végét. Melyik volt ez az év?
1899
1851
1866
1872
8/10 kérdés
Melyik évben adták át Budapesten a Népstadiont, a későbbi Puskás Aréna elődjét?
1953
1981
1938
1966
9/10 kérdés
Ma már az NFL nevét az is hallotta, aki egyetlen amerikaifutball-meccset sem látott, pedig a liga története mindössze négy ohiói csapat összefogásával kezdődött. Melyik évben jött létre a későbbi NFL-hez vezető szerveződés?
1960
1940
1890
1920
10/10 kérdés
Melyik évben vonultak be a Varsói Szerződés csapatai Csehszlovákiába, hogy leverjék a prágai tavaszt?
1972
1956
1968
1964
Címlapkép: Getty Images
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