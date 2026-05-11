Johor, Malajzia - 2014. május 06: Google weboldal okostelefon képernyőjén. A Google Inc. egy amerikai multinacionális vállalat, amely az internethez kapcsolódó szolgáltatásokra és termékekre specializálódott, 2014. május 06. Johorban,
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja!

Pénzcentrum
2026. május 11. 17:58

Régen az Idegen szavak szótára volt a háztartások kötelező kelléke, ma viszont már egyetlen kattintás is elég a válaszhoz. De mi történik, ha nincs kéznél a telefonunk, vagy csak egyszerűen szeretnénk magabiztosan követni egy beszélgetést? Megnéztük a Google legfrissebb keresési statisztikáit, és kiválogattuk azokat a kifejezéseket, amikre a legtöbb magyar felhasználó próbált magyarázatot találni. Most kiderül, te vajon tájékozottabb vagy-e az átlagnál: tudod-e, mit jelentenek ezek a szavak segédeszköz nélkül?

1/10 kérdés
Mit jelent a streamelés?
Internetsebesség mesterséges lassítása
Számítógépes programkódok tömörítése
Adatfolyam-szolgáltatás, ahol fájlletöltés nélkül nézünk/hallgatunk tartalmat
Közösségi média profilok törlése
2/10 kérdés
Mi a nepotizmus?
A tengeri élővilág kutatásának tudománya
Túlzott ragaszkodás a régi tárgyakhoz
A természet tiszteletén alapuló vallási irányzat
Rokonok, barátok előnyben részesítése hatalmi pozíciókban
3/10 kérdés
Mit jelent a medián?
Két szám számtani átlagát
A leggyakrabban előforduló elemet egy csoportban
A középső értéket egy sorba rendezett adatsorban
A legkisebb és a legnagyobb érték közötti különbséget
4/10 kérdés
Mi az utópia?
Egy tökéletes, ideális (gyakran elérhetetlen) társadalmi rend
A jövőtől való indokolatlan félelem
Az utazási betegség orvosi neve
Egy távoli galaxis tudományos elnevezése
5/10 kérdés
Mi a kognitív disszonancia?
Egy zenei műfaj, ami disszonáns hangokra épül
A beszédközpont sérülése miatti szócsere
Az emlékezet teljes elvesztése idős korban
Belső feszültség, amikor az információ ellentmond a meggyőződésünknek
6/10 kérdés
Mit jelent az ADHD rövidítés?
Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar
Általános adatvédelmi rendelet
Automatizált digitális hardver-illesztő
Fokozott halláskárosodási szindróma
7/10 kérdés
Mit jelent az üzenetekben olvasható FYI?
Kövesd az ösztöneid (Follow Your Instincts)
A Te érdekedben (For Your Interest)
Tőled várom inkább (From You Instead)
Tájékoztatásul (For Your Information)
8/10 kérdés
Mi a diverzifikáció lényege a gazdaságban?
A kockázat megosztása több befektetés vagy termék között
Egy cég összes részvényének eladása
A devizaárfolyamok mesterséges szinten tartása
Az árak drasztikus csökkentése a piacon
9/10 kérdés
Mit takar a NER rövidítés a magyar közéletben?
Nemzeti Együttműködés Rendszere
Nemzetközi Elszámolási Rendszer
Nemzeti Egészségügyi Regiszter
Nemzeti Emlékezet Raktára
10/10 kérdés
Mit jelent az obstrukció általános értelemben?
Titkos megfigyelés és adatgyűjtés
Szervezeti egységek összeolvadása
Egy terv váratlan, technikai meghibásodása
Tudatos hátráltatás vagy akadályozás
