Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja!

Régen az Idegen szavak szótára volt a háztartások kötelező kelléke, ma viszont már egyetlen kattintás is elég a válaszhoz. De mi történik, ha nincs kéznél a telefonunk, vagy csak egyszerűen szeretnénk magabiztosan követni egy beszélgetést? Megnéztük a Google legfrissebb keresési statisztikáit, és kiválogattuk azokat a kifejezéseket, amikre a legtöbb magyar felhasználó próbált magyarázatot találni. Most kiderül, te vajon tájékozottabb vagy-e az átlagnál: tudod-e, mit jelentenek ezek a szavak segédeszköz nélkül?

Kvíz: Tudod Google nélkül, mit jelentenek ezek a kifejezések? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja! 1/10 kérdés Mit jelent a streamelés? Internetsebesség mesterséges lassítása Számítógépes programkódok tömörítése Adatfolyam-szolgáltatás, ahol fájlletöltés nélkül nézünk/hallgatunk tartalmat Közösségi média profilok törlése Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a nepotizmus? A tengeri élővilág kutatásának tudománya Túlzott ragaszkodás a régi tárgyakhoz A természet tiszteletén alapuló vallási irányzat Rokonok, barátok előnyben részesítése hatalmi pozíciókban Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a medián? Két szám számtani átlagát A leggyakrabban előforduló elemet egy csoportban A középső értéket egy sorba rendezett adatsorban A legkisebb és a legnagyobb érték közötti különbséget Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az utópia? Egy tökéletes, ideális (gyakran elérhetetlen) társadalmi rend A jövőtől való indokolatlan félelem Az utazási betegség orvosi neve Egy távoli galaxis tudományos elnevezése Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a kognitív disszonancia? Egy zenei műfaj, ami disszonáns hangokra épül A beszédközpont sérülése miatti szócsere Az emlékezet teljes elvesztése idős korban Belső feszültség, amikor az információ ellentmond a meggyőződésünknek Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent az ADHD rövidítés? Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar Általános adatvédelmi rendelet Automatizált digitális hardver-illesztő Fokozott halláskárosodási szindróma Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent az üzenetekben olvasható FYI? Kövesd az ösztöneid (Follow Your Instincts) A Te érdekedben (For Your Interest) Tőled várom inkább (From You Instead) Tájékoztatásul (For Your Information) Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a diverzifikáció lényege a gazdaságban? A kockázat megosztása több befektetés vagy termék között Egy cég összes részvényének eladása A devizaárfolyamok mesterséges szinten tartása Az árak drasztikus csökkentése a piacon Következő kérdés 9/10 kérdés Mit takar a NER rövidítés a magyar közéletben? Nemzeti Együttműködés Rendszere Nemzetközi Elszámolási Rendszer Nemzeti Egészségügyi Regiszter Nemzeti Emlékezet Raktára Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent az obstrukció általános értelemben? Titkos megfigyelés és adatgyűjtés Szervezeti egységek összeolvadása Egy terv váratlan, technikai meghibásodása Tudatos hátráltatás vagy akadályozás Eredmények

