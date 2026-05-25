Május 25-e a bor világnapja, ekkor ünnepeljük Magyarországon is Szent Orbán napját és a borokat. A mai kvíz célja, hogy feltérképezze, mennyire vagy otthon a borászat nyelvezetében. A magyar borkultúra már saját szókinccsel rendelkezik, amelyben régies, kikopóban lévő borkészítéshez kapcsolódó szavak, új szakmai kifejezések és hétköznapi szleng elemek keverednek. Lássuk, hány pontod lesz!

Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből! 1/10 kérdés Mit jelent a zsendülés kifejezés? amikor a szőlőt megcsípi a dér, és különleges ízt kap a szőlő rügypattanásának időszakát jelenti a szőlő érésének kezdeti időszaka a szőlő túlérése és mazsolásodása közti időszak Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a siller? a rozénál sötétebb, a vörösbornál halványabb változó minőségű bor túlérett és napon szárított szőlőből készül, többnyire pedro ximénezből vagy moscatelből az erősített édes borok vizes törkölyből érlelt többféle szőlőfajtából házasított bor Következő kérdés 3/10 kérdés Mit csinál, aki horol? szőlőt présel bort hordóba tölt kapál a borseprőt távolítja el a borból Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a murci? az erjedésvégén a hordó, tartály alján összegyűlt, elhalt élesztősejtekbőlálló üledék az érlelésből származó egyik jellegzetes illatjegy mely a benzinre emlékeztet szénsavas, meglehetősen édes ízű köztes folyadék a must és a bor között, mely még nem esett át tisztítási folyamaton mustborrá erjedése végén, vagy a leállított erjedést követően a borban maradt természetes cukortartalom Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a darabban lévő bor kifejezés? az "ágyas" palackozott borok, melybe friss vagy aszalt gyümölcs van áztatva a nem teljesen tele töltött hordóban tartott bor a hordóból kannákba kiöntött, így tárolt bor a palackozott, de még dugózás előtt álló "levegőző" bor Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a rázópróba? a szőlőfürtök próbája, hogy lepotyognak-e a szemek már rázás hatására a puttyonyba gyűjtött szőlő próbája, ahol a rázkódás miatt alulra kerülnek a rossz szemek rázópróba a palackozott bor egyik állóképességi vizsgálata a palackozott pezsgők próbája, egy jól felrázott minőségi pezsgő magától kilövi a dugót (ami még nincs ledrótozva) Következő kérdés 7/10 kérdés Mit neveznek festőbornak? olyan vörösbor, amelyet más borok megfestésére is alkalmaznak olyan vörösbor, amelyet ruha- és kendőfestére is használtak szőlőtermesztő vidékek népviseleténél olyan direkttermő szőlőből készült silány vörösbor, amely fogyasztásra nem alkalmas, viszont az élelmiszergyárak felvásárolják, hoy szinezéket állítsanak belőle elő a legsötétebb vörösbor, amelyet már a középkorban is alkalmaztak a festészetben Következő kérdés 8/10 kérdés Mitől függ, hogy egy bort száraznak lehet-e nevezni? szőlőfajtától savasságtól cukortartalomtól ízvilágtól Következő kérdés 9/10 kérdés Mik azok a tanninok? a bor ízjegyei csersavak, melyek segítik az érlelést gombafajok, melyek a borospince falán telepednek meg Kárpát-medencében élő népek, akik már az ókorban ismerték a borkészítés tudományát, a honfoglaló magyarok tőlük tanulták ezt el Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent a degorzsálás kifejezés? szó szerint "kilövetést" jelent, a pezsgőspalack nyakában a dugóra leüllepedett seprő kiszorítását jelenti a dugó mellett a palackban visszafojtott szénsav és egy kevés folyadék által az az eljárás, amikor a mustot fagyott állapotban lévő szőlőszemekből préselik, így a végeredmény egy sokkal édesebb desszertbor lesz a szőlőfeldolgozás első munkafolyamata, a mustnyerés kezdete, amikor a fürtöket összetörik, taposásra vagy sajtolásra, esetleg közvetlenül a héjon erjesztésre alkalmassá teszik az az eljárás, amikor a hordót nem töltik tele, hanem nagyobb légteret hagynak benne, így oxidáció alakul ki és csökken az alkoholtartalom, így lehet közel alkoholmentes bort készíteni Eredmények

