Kvíz

Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből!

2026. május 25. 18:00

Május 25-e a bor világnapja, ekkor ünnepeljük Magyarországon is Szent Orbán napját és a borokat. A mai kvíz célja, hogy feltérképezze, mennyire vagy otthon a borászat nyelvezetében. A magyar borkultúra már saját szókinccsel rendelkezik, amelyben régies, kikopóban lévő borkészítéshez kapcsolódó szavak, új szakmai kifejezések és hétköznapi szleng elemek keverednek. Lássuk, hány pontod lesz!

1/10 kérdés
Mit jelent a zsendülés kifejezés?
amikor a szőlőt megcsípi a dér, és különleges ízt kap
a szőlő rügypattanásának időszakát jelenti
a szőlő érésének kezdeti időszaka
a szőlő túlérése és mazsolásodása közti időszak
2/10 kérdés
Mi a siller?
a rozénál sötétebb, a vörösbornál halványabb változó minőségű bor
túlérett és napon szárított szőlőből készül, többnyire pedro ximénezből vagy moscatelből az erősített édes borok
vizes törkölyből érlelt
többféle szőlőfajtából házasított bor
3/10 kérdés
Mit csinál, aki horol?
szőlőt présel
bort hordóba tölt
kapál
a borseprőt távolítja el a borból
4/10 kérdés
Mi a murci?
az erjedésvégén a hordó, tartály alján összegyűlt, elhalt élesztősejtekbőlálló üledék
az érlelésből származó egyik jellegzetes illatjegy mely a benzinre emlékeztet
szénsavas, meglehetősen édes ízű köztes folyadék a must és a bor között, mely még nem esett át tisztítási folyamaton
mustborrá erjedése végén, vagy a leállított erjedést követően a borban maradt természetes cukortartalom
5/10 kérdés
Mit jelent a darabban lévő bor kifejezés?
az "ágyas" palackozott borok, melybe friss vagy aszalt gyümölcs van áztatva
a nem teljesen tele töltött hordóban tartott bor
a hordóból kannákba kiöntött, így tárolt bor
a palackozott, de még dugózás előtt álló "levegőző" bor
6/10 kérdés
Mi a rázópróba?
a szőlőfürtök próbája, hogy lepotyognak-e a szemek már rázás hatására
a puttyonyba gyűjtött szőlő próbája, ahol a rázkódás miatt alulra kerülnek a rossz szemek
rázópróba a palackozott bor egyik állóképességi vizsgálata
a palackozott pezsgők próbája, egy jól felrázott minőségi pezsgő magától kilövi a dugót (ami még nincs ledrótozva)
7/10 kérdés
Mit neveznek festőbornak?
olyan vörösbor, amelyet más borok megfestésére is alkalmaznak
olyan vörösbor, amelyet ruha- és kendőfestére is használtak szőlőtermesztő vidékek népviseleténél
olyan direkttermő szőlőből készült silány vörösbor, amely fogyasztásra nem alkalmas, viszont az élelmiszergyárak felvásárolják, hoy szinezéket állítsanak belőle elő
a legsötétebb vörösbor, amelyet már a középkorban is alkalmaztak a festészetben
8/10 kérdés
Mitől függ, hogy egy bort száraznak lehet-e nevezni?
szőlőfajtától
savasságtól
cukortartalomtól
ízvilágtól
9/10 kérdés
Mik azok a tanninok?
a bor ízjegyei
csersavak, melyek segítik az érlelést
gombafajok, melyek a borospince falán telepednek meg
Kárpát-medencében élő népek, akik már az ókorban ismerték a borkészítés tudományát, a honfoglaló magyarok tőlük tanulták ezt el
10/10 kérdés
Mit jelent a degorzsálás kifejezés?
szó szerint "kilövetést" jelent, a pezsgőspalack nyakában a dugóra leüllepedett seprő kiszorítását jelenti a dugó mellett a palackban visszafojtott szénsav és egy kevés folyadék által
az az eljárás, amikor a mustot fagyott állapotban lévő szőlőszemekből préselik, így a végeredmény egy sokkal édesebb desszertbor lesz
a szőlőfeldolgozás első munkafolyamata, a mustnyerés kezdete, amikor a fürtöket összetörik, taposásra vagy sajtolásra, esetleg közvetlenül a héjon erjesztésre alkalmassá teszik
az az eljárás, amikor a hordót nem töltik tele, hanem nagyobb légteret hagynak benne, így oxidáció alakul ki és csökken az alkoholtartalom, így lehet közel alkoholmentes bort készíteni
