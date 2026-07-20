A legfrissebb makrogazdasági előrejelzések az infláció jelentős lassulását vetítik előre, a gazdasági növekedés üteme azonban továbbra sem éri el a korábban megcélzott 3 százalékos szintet.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 11 körzetben
A XVIII. kerületben, Pestszentlőrinc és Pestszentimre területén október első felétől csaknem az őszi szünetig tart 2026-ban a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak! Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül! A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben, amit most olvasol, nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette. Az I., a II., a III., az V., a VI., a VIII., a X., a XI., a XII., a XIII., XIV., a XV., a XIX., a XX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU most a XVIII. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Tehát már csak az a kérdés, hogy a IV., VII., IX., XVI., és XVII. kerületben mikor kell kikészíteni a lomokat.
A 18. kerületiek biztos emlékeznek, hogy tavaly is október első felében kezdték elszállítani a lomokat a kerületből, így ez nem változott. A körzetek száma is változatlanul tizenegy.
XVIII. kerület lomtalanítás - Pestszentlőrinc és Pestszentimre, Budapest 18. kerület lomtalanítás, 2026
- október 6-20.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 18. kerületben ontóber 6. és 20. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: október 6., kedd
- 2. körzet: október 7., szerda
- 3. körzet: október 8., csütörtök
- 4. körzet: október 11., vasárnap
- 5. körzet: október 12., hétfő
- 6. körzet: október 13., kedd
- 7. körzet: október 14., szerda
- 8. körzet: október 15., csütörtök
- 9. körzet: október 18., vasárnap
- 10. körzet: október 19., hétfő
- 11. körzet: október 20., kedd
Fontos változás a 2026 lomtalanítás kapcsán, hogy idén már dobnak be szórólapot az időpontokról! A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton). Ezért nem árt feljegyezni a naptárba a dátumot, ha már az nyilvános.
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
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- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Pénzcentrum
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