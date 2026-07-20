2026. július 20. hétfő Illés
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Hungary - August 13, 2011: 0-24 sign of the OTP bank. OTP Bank is the biggest commercial bank in Hungary, operating in Central and Eastern Europe. The bank provides universal financial services for more than 13 million costum
Gazdaság

Fontos döntést hozott az OTP: Csányi bejelentette a történelmi terjeszkedést

Pénzcentrum
2026. július 20. 21:57

Újabb jelentős nemzetközi akvizíciót jelentett be az OTP Bank. A pénzintézet megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor Bank megvásárlásáról. A tranzakcióval az OTP első alkalommal jelenik meg a balti államokban, és tovább erősíti pozícióját Kelet-Közép-Európa egyik vezető bankcsoportjaként.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, amely Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen van univerzális bankként. Az elmúlt években jelentősen fejlesztette digitális szolgáltatásait, bővítette ügyfélkörét és megerősítette üzleti modelljét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP közlése szerint a felvásárlással hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni a Baltikumban. A bankcsoport jelenleg több mint 17,5 millió ügyfelet szolgál ki, és a jövőben a Luminor meglévő piaci pozíciójára, ügyfélkapcsolataira és szakértelmére építve kíván tovább növekedni.

A tranzakció az OTP Csoport méretét is jelentősen növeli. A mérlegfőösszeg mintegy 13 százalékkal emelkedik, miközben az eurózónában lévő eszközök aránya a csoport nettó hitelállományán belül a jelenlegi 42 százalékról 50 százalékra nő.

Kapcsolódó cikkeink:

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója szerint a felvásárlás jóval többet jelent egyszerű földrajzi terjeszkedésnél.

A Luminor felvásárlása stratégiai belépést jelent egy fejlett, stabil és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba. Az OTP Csoport korábbi akvizíciói során is bizonyította, hogy képes hosszú távon értéket teremteni új piacokon. A Luminor erős piaci pozíciójára építve célunk, hogy tovább növeljük a bank szerepét a balti államokban, valamint hozzájáruljunk a régió pénzügyi rendszerének fejlődéséhez és a hitelezési aktivitás bővítéséhez

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta Csányi. 

Wojciech Sass, a Luminor vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a tranzakció fontos mérföldkő a bank számára.

„Az OTP részeként a Luminor egy olyan nemzetközi bankcsoport támogatását élvezheti majd, amely erős jelenléttel rendelkezik Kelet-Közép-Európában. Mindkét pénzintézet elkötelezett az ügyfelek kiszolgálása, a hosszú távú értékteremtés és a reálgazdaság finanszírozása mellett” - mondta. A tranzakció lezárásához még a szükséges hatósági engedélyek megszerzése szükséges.
Címlapkép: Getty Images
#bank #otp #gazdaság #felvásárlás #tranzakció #bejelentés #megállapodás #bankok #eurózóna #otp bank #észtország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:57
21:38
21:21
21:12
21:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 20. 17:01
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. július 20. 18:21
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő mind...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 20. 17:04
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva...
MEDIA1  |  2026. július 20. 16:05
Egyik szemük sír, a másik nevet: így búcsúzik Magyari Pétertől a Válasz Online
A távozó újságíró és a Válasz Online szerkesztősége is személyes hangú búcsúban értékelte a közösen...
Bankmonitor  |  2026. július 20. 15:23
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerül...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
9 órája
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
6 napja
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
1 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
5 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
5
6 napja
Hozzányúlnak az egyik legvitatottabb adóhoz: immár hivatalos, komoly változás jön 2027 végéig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 20:46
Megszólalt Magyar Péter Polgár Judit visszalépéséről: „A felelősség kizárólag engem terhel”
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:11
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Agrárszektor  |  2026. július 20. 19:27
Teljesen megváltozhat a növényvédelem: erre készülhetnek a gazdák?