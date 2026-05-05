Mennyit tudsz a magyar sport legnagyobb alakjairól? Vannak nevek, amiket mindenki ismer, és vannak történetek, amikre csak a legnagyobb rajongók emlékeznek. Ez a kvíz a magyar sporttörténet legfényesebb fejezetein vezet végig, a klasszikus sikerektől a modern kor hőseiig. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, vajon dobogós helyen végeznél-e egy sporttörténeti vetélkedőn!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira! 1/10 kérdés Melyik sportágat nevezték régen „magyar nemzeti sportnak” az elért sikerek miatt? Lovaglás Ökölvívás Birkózás Vívás Következő kérdés 2/10 kérdés Ki a valaha volt legeredményesebb magyar női úszó az olimpiákon? Egerszegi Krisztina Hosszú Katinka Kovács Ágnes Risztov Éva Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen színű a magyar válogatott hazai meze labdarúgásban? Piros Kék Zöld Fehér Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívták az Aranycsapat legendás csatárát, akit „Száguldó Őrnagynak” is becéztek? Kocsis Sándor Hidegkuti Nándor Bozsik József Puskás Ferenc Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve a leghíresebb magyar lovas vágtaversenynek? Lovas Ünnep Huszár Futam Nemzeti Vágta Magyar Derby Következő kérdés 6/10 kérdés Ki az a magyar úszónő, akit „Iron Lady”-ként ismer a világ? Kapás Boglárka Mutina Ágnes Hosszú Katinka Jakabos Zsuzsanna Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben alapították a legrégebbi, ma is létező magyar sportegyesületet, az MTK-t? 1875 1901 1899 1888 Következő kérdés 8/10 kérdés Ki a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi legendás szövetségi kapitánya, akivel 3 olimpiai aranyat nyertek? Kemény Dénes Gyarmati Dezső Kásás Tamás Benedek Tibor Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen becenevén ismerte a világ az Aranycsapatot? Mágikus Magyarok Magyar Gólgépek Duna-parti Lovagok Puskás-brigád Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt az első magyar női olimpiai bajnok? Keleti Ágnes Elek Ilona Székely Éva Gyarmati Olga Eredmények

