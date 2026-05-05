Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Magyar sport, Magyarország, focilabda hullámos háttéren, a kompozíciót zászló formájában kiegészítve, 3d illusztráció,
Kvíz

Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!

Pénzcentrum
2026. május 5. 18:01

Mennyit tudsz a magyar sport legnagyobb alakjairól? Vannak nevek, amiket mindenki ismer, és vannak történetek, amikre csak a legnagyobb rajongók emlékeznek. Ez a kvíz a magyar sporttörténet legfényesebb fejezetein vezet végig, a klasszikus sikerektől a modern kor hőseiig. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, vajon dobogós helyen végeznél-e egy sporttörténeti vetélkedőn!

Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!

1/10 kérdés
Melyik sportágat nevezték régen „magyar nemzeti sportnak” az elért sikerek miatt?
Lovaglás
Ökölvívás
Birkózás
Vívás
2/10 kérdés
Ki a valaha volt legeredményesebb magyar női úszó az olimpiákon?
Egerszegi Krisztina
Hosszú Katinka
Kovács Ágnes
Risztov Éva
3/10 kérdés
Milyen színű a magyar válogatott hazai meze labdarúgásban?
Piros
Kék
Zöld
Fehér
4/10 kérdés
Hogy hívták az Aranycsapat legendás csatárát, akit „Száguldó Őrnagynak” is becéztek?
Kocsis Sándor
Hidegkuti Nándor
Bozsik József
Puskás Ferenc
5/10 kérdés
Mi a neve a leghíresebb magyar lovas vágtaversenynek?
Lovas Ünnep
Huszár Futam
Nemzeti Vágta
Magyar Derby
6/10 kérdés
Ki az a magyar úszónő, akit „Iron Lady”-ként ismer a világ?
Kapás Boglárka
Mutina Ágnes
Hosszú Katinka
Jakabos Zsuzsanna
7/10 kérdés
Melyik évben alapították a legrégebbi, ma is létező magyar sportegyesületet, az MTK-t?
1875
1901
1899
1888
8/10 kérdés
Ki a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi legendás szövetségi kapitánya, akivel 3 olimpiai aranyat nyertek?
Kemény Dénes
Gyarmati Dezső
Kásás Tamás
Benedek Tibor
9/10 kérdés
Milyen becenevén ismerte a világ az Aranycsapatot?
Mágikus Magyarok
Magyar Gólgépek
Duna-parti Lovagok
Puskás-brigád
10/10 kérdés
Ki volt az első magyar női olimpiai bajnok?
Keleti Ágnes
Elek Ilona
Székely Éva
Gyarmati Olga
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #magyar #szórakozás #élsport #kvíz #sport kvíz

