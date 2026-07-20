Az elemző szerint jó esély van arra, hogy az év végére az eddigi, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.
Megszólalt Magyar Péter Polgár Judit visszalépéséről: „A felelősség kizárólag engem terhel”
Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést. A kormányfő azt mondta, tiszteletben tartja a döntést, ugyanakkor úgy véli, Magyarország nagy lehetőséget veszített el. Beszédében saját felelősségét is elismerte, és közölte, hogy a Tisza frakciója a következő napokban új államfőjelöltről dönt.
Magyar Péter miniszterelnök hétfő este a közösségi oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést.
A kormányfő azt mondta, személyesen egyeztetett a sakkvilág legendájával, aki közölte vele, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem kívánja vállalni a jelöltséget.
Sajnálom, de tisztelettel tudomásul veszem a döntését
- mondta Magyar Péter.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy Magyarország számára óriási lehetőség lett volna, ha Polgár Judit köztársasági elnökként szolgálhatta volna az országot. Szerinte tudása, tekintélye, embersége és hazaszeretete alkalmassá tette volna az államfői tisztség betöltésére.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy Polgár Judit döntése szerinte éppen azt bizonyítja, hogy felelősen mérlegelte a felkérés súlyát, és végiggondolta annak személyes, valamint közéleti következményeit. A videóban a miniszterelnök saját felelősségét is elismerte. Azt mondta, sajnálja, ha a felkérés kommunikációja vagy az abból fakadó lelkesedése hozzájárult a kialakult helyzethez.
A felelősség kizárólag engem terhel
- fogalmazott Magyar Péter, hangsúlyozva: a Tisza volt az első politikai közösség az elmúlt 36 évben, amely a köztársasági elnök személyének kiválasztása előtt kikérte a magyar emberek véleményét. Elmondása szerint több jelölés is érkezett, Polgár Judit nevét 16 köztiszteletben álló személy ajánlotta.
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A miniszterelnök jelezte, hogy Polgár Judit visszalépésével a jelölése lezárult, ugyanakkor a folyamat folytatódik. Közlése szerint a Tisza parlamenti frakciója a következő napokban áttekinti a beérkezett javaslatokat, majd dönt arról, kit jelöl köztársasági elnöknek.
Magyar Péter azt mondta, olyan jelöltet kívánnak támogatni, aki képes az egész nemzetet képviselni, saját teljesítményéből fakadó tekintéllyel rendelkezik, és független a pártpolitikai küzdelmektől. Hozzátette, nem támogatnak olyan személyt, aki képviselőként, miniszterként vagy más meghatározó pártpolitikai szereplőként részt vett a 2026-os rendszerváltás előtti évtizedek megosztó politikájában. A kormányfő megköszönte Polgár Juditnak, hogy komolyan vette a felkérést, valamint a magyar embereknek is köszönetet mondott a beérkezett javaslatokért és véleményekért.
Polgár Judit neve azután került előtérbe, hogy több ismert közéleti szereplő is támogatta jelölését, és a felkérés nyilvánosságra kerülése élénk politikai vitát váltott ki.
Mint ismert, Magyar Péter még vasárnap jelentette be, hogy személyesen kéri fel Polgár Juditot az átmeneti időszakra szóló köztársasági elnöki megbízatásra. A kormányfő azzal indokolta választását, hogy olyan államfőt szeretne, aki pártpolitikai kötődésektől függetlenül képes képviselni a nemzet egységét, és úgy fogalmazott, Polgár Judit személye megfelel ezeknek az elvárásoknak.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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