Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Kvíz

Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink!

2026. május 3. 18:01

Május 4-én ünneplik a rajongók a nemzetközi Star Wars-napot. Ebből az alkalomból, illetve mivel ma anyák napja van, egy olyan extranehéz Csillagok háborúja-kvízt állítottunk össze, ahol az anyáké és gondviselőké a főszerep. Legyen akármilyen végtelen a Star Wars-univerzum, viszonylag kevés anyai gondoskodás akad a galaxisban, ezért minden tudásodra szükséged lesz a 10 ponthoz! Az Erő legyen veled.

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűbb kérdéssel. Melyik szereplő édesanyja az alábbiak közül a Star Warsban Padmé Amidala?
Han
Leia
Obi-Wan
Anakin
2/10 kérdés
Kije Kylo Rennek Shmi Skywalker?
dédanyja
nem rokonok
nagyanyja
nagynénje
3/10 kérdés
Hogy hívták Leia Organa nevelőszüleit?
Aika és Cliegg
Kanan és Hera
Bail és Breha
Owen és Beru
4/10 kérdés
Kik nevelték fel Luke-ot?
az anyja mostohatestvére és annak férje
az apja féltestvére és annak felesége
az apja mostohatestvére és annak felesége
az anyja féltestvére és annak férje
5/10 kérdés
Hogy hívták Jyn Erso édesanyját?
Mira
Lyra
Zira Nuka
Qi'ra
6/10 kérdés
Mi Grogu mandalori gondviselőjének a neve?
Jango Fett
Fenn Rau
Bo-Katan Kryze
Din Djarin
7/10 kérdés
Ki nevelte fel Cassian Andort?
Cinta
Maarva
Dedra
Bix
8/10 kérdés
Ki tartja össze a Szellem (Ghost) legénységét, akár egy családot?
Kanan Jarrus
Ezra Bridger
Hera Syndulla
Ahsoka Tano
9/10 kérdés
Melyik szereplő anyja Talzin az alábbiak közül?
Han Solo
Darth Maul
Sheev Palpatine
Obi-Wan Kenobi
10/10 kérdés
Az alábbi szereplők közül kinek volt egy Sola nevű testvére, akinek két gyermeke is született, Ryoo és Pooja?
Rey
Mon Mothma
Beru
Padmé
Címlapkép: Getty Images
