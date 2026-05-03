Május 4-én ünneplik a rajongók a nemzetközi Star Wars-napot. Ebből az alkalomból, illetve mivel ma anyák napja van, egy olyan extranehéz Csillagok háborúja-kvízt állítottunk össze, ahol az anyáké és gondviselőké a főszerep. Legyen akármilyen végtelen a Star Wars-univerzum, viszonylag kevés anyai gondoskodás akad a galaxisban, ezért minden tudásodra szükséged lesz a 10 ponthoz! Az Erő legyen veled.

Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűbb kérdéssel. Melyik szereplő édesanyja az alábbiak közül a Star Warsban Padmé Amidala? Han Leia Obi-Wan Anakin Következő kérdés 2/10 kérdés Kije Kylo Rennek Shmi Skywalker? dédanyja nem rokonok nagyanyja nagynénje Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívták Leia Organa nevelőszüleit? Aika és Cliegg Kanan és Hera Bail és Breha Owen és Beru Következő kérdés 4/10 kérdés Kik nevelték fel Luke-ot? az anyja mostohatestvére és annak férje az apja féltestvére és annak felesége az apja mostohatestvére és annak felesége az anyja féltestvére és annak férje Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívták Jyn Erso édesanyját? Mira Lyra Zira Nuka Qi'ra Következő kérdés 6/10 kérdés Mi Grogu mandalori gondviselőjének a neve? Jango Fett Fenn Rau Bo-Katan Kryze Din Djarin Következő kérdés 7/10 kérdés Ki nevelte fel Cassian Andort? Cinta Maarva Dedra Bix Következő kérdés 8/10 kérdés Ki tartja össze a Szellem (Ghost) legénységét, akár egy családot? Kanan Jarrus Ezra Bridger Hera Syndulla Ahsoka Tano Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik szereplő anyja Talzin az alábbiak közül? Han Solo Darth Maul Sheev Palpatine Obi-Wan Kenobi Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbi szereplők közül kinek volt egy Sola nevű testvére, akinek két gyermeke is született, Ryoo és Pooja? Rey Mon Mothma Beru Padmé Eredmények

