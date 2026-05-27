Absztrakt kollázs műalkotás. Vegyes média kompozíció vintage fényképekkel, geometriai formákkal és texturált elemekkel. A klasszikus és modern esztétika keveréke, egy bekötött szemű alakkal. Az emlékezet, történelem, az idő és az érzék
Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!

Pénzcentrum
2026. május 27. 18:04

A történelemleckék tanulása során rengeteg uralkodóval, politikai fordulattal, háborúval és korszakos eseménnyel találkozunk, de ezek közül általában csak a legemlékezetesebbek maradnak meg igazán. Éppen ezért időnként nem árt felfrissíteni a tudásunkat, és leporolni azokat az évszámokat, amelyek valaha még magabiztosan mentek. A mai kvízben olyan májusi eseményeket és sorsfordító pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre érdemes emlékezni. Derítsd ki, mennyire vagy még képben a jelentős májusi történésekkel!

1/10 kérdés
Melyik év május 1-jén csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz?
2004
2010
1990
1999
2/10 kérdés
Melyik híres francia hadvezér halt meg 1821. május 5-én Szent Ilona szigetén?
Charles de Gaulle
Jeanne d'Arc
Napóleon Bonaparte
XIV. Lajos
3/10 kérdés
Melyik ország történelméhez kapcsolódik a május 5-i Cinco de Mayo ünnep?
Mexikó
Brazília
Spanyolország
Argentína
4/10 kérdés
Melyik év május 8-án ért véget Európában a második világháború?
1945
1941
1956
1939
5/10 kérdés
Melyik történelmi személyt égették meg máglyán 1431. május 30-án Rouen városában?
Medici Katalin
Jeanne d'Arc
Mária Terézia
Boleyn Anna
6/10 kérdés
Melyik brit uralkodó született 1819. május 24-én, és adott nevet egy egész korszaknak?
Mária királynő
Viktória királynő
I. Erzsébet
II. Erzsébet
7/10 kérdés
Melyik magyar történelmi esemény kapcsolódik 1849. május 21-éhez?
A márciusi ifjak fellépése
A világosi fegyverletétel
Buda visszafoglalása
A pákozdi csata
8/10 kérdés
Melyik országban kezdődött 1968 májusában a híres diáklázadás és általános sztrájkhullám?
Olaszország
Csehszlovákia
Spanyolország
Franciaország
9/10 kérdés
Melyik év május 13-án kíséreltek meg merényletet II. János Pál pápa ellen a Szent Péter téren?
1989
1981
1991
1978
10/10 kérdés
Melyik nagy történelmi birodalom fővárosa esett el 1453. május 29-én?
Bizánci Birodalom
Osztrák Császárság
Frank Birodalom
Római Birodalom
