A történelemleckék tanulása során rengeteg uralkodóval, politikai fordulattal, háborúval és korszakos eseménnyel találkozunk, de ezek közül általában csak a legemlékezetesebbek maradnak meg igazán. Éppen ezért időnként nem árt felfrissíteni a tudásunkat, és leporolni azokat az évszámokat, amelyek valaha még magabiztosan mentek. A mai kvízben olyan májusi eseményeket és sorsfordító pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre érdemes emlékezni. Derítsd ki, mennyire vagy még képben a jelentős májusi történésekkel!

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből! 1/10 kérdés Melyik év május 1-jén csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz? 2004 2010 1990 1999 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik híres francia hadvezér halt meg 1821. május 5-én Szent Ilona szigetén? Charles de Gaulle Jeanne d'Arc Napóleon Bonaparte XIV. Lajos Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország történelméhez kapcsolódik a május 5-i Cinco de Mayo ünnep? Mexikó Brazília Spanyolország Argentína Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik év május 8-án ért véget Európában a második világháború? 1945 1941 1956 1939 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik történelmi személyt égették meg máglyán 1431. május 30-án Rouen városában? Medici Katalin Jeanne d'Arc Mária Terézia Boleyn Anna Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik brit uralkodó született 1819. május 24-én, és adott nevet egy egész korszaknak? Mária királynő Viktória királynő I. Erzsébet II. Erzsébet Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar történelmi esemény kapcsolódik 1849. május 21-éhez? A márciusi ifjak fellépése A világosi fegyverletétel Buda visszafoglalása A pákozdi csata Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik országban kezdődött 1968 májusában a híres diáklázadás és általános sztrájkhullám? Olaszország Csehszlovákia Spanyolország Franciaország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik év május 13-án kíséreltek meg merényletet II. János Pál pápa ellen a Szent Péter téren? 1989 1981 1991 1978 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik nagy történelmi birodalom fővárosa esett el 1453. május 29-én? Bizánci Birodalom Osztrák Császárság Frank Birodalom Római Birodalom Eredmények

