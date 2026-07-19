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A magyar számára a Balaton szinte egyet jelent a nyaralással, a kikapcsolódás szimbóluma. A magyar tenger térképe is ikonikus, pólókon, vászontáskákon, tetoválások formájában kerül elénk a tó alakja. Kisdiákként mintha belebélyegezték volna a magyar agyakba az ország vaktérképét, amin álmunkból felzargatva is meg tudjuk mutatni a Balaton helyét. Azonban a Balaton partja mentén már sokakat összezavarhat a vaktérkép, ahhoz hogy minden települést csípőből tudjon az ember, sokat kellett tekerni, vonatozni, autózni a tó körül. Hogy érzed, neked menne a vaktérkép? Lássuk!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép! 1/10 kérdés Melyik déli parti településre mutat a kék nyíl? Balatonszabadi Zamárdi Fonyód Lengyeltóti Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Balatonhoz közeli városra mutat a nyíl? Hévíz Keszthely Tapolca Sümeg Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik település található az északi csücsökben, amire a nyíl mutat? Balatonalmádi Balatonkenese Balatonfűzfő Balatonakarattya Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik településre mutat a nyíl Gyenesdiás és Balatongyörök között? Szigliget Balatonudvari Ábrahámhegy Vonyarcvashegy Következő kérdés 5/10 kérdés A négy nyíl közül melyik jelöli Balatonakarattyát? zöld sárga rózsaszín kék Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik településre mutat a nyíl Örvényes és Zánka között? Balatonszepezd Révfülöp Aszófő Balatonakali Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik két szomszédos, part menti település van Révfülöppel szemközt? Balatonberény és Balatonkeresztúr Fonyód és Balatonföldvár Balatonboglár és Balatonlelle Balatonszemes és Balatonszárszó Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik település van Siófokkal átellenben, ahová a nyíl mutat? Tihany Csopak Alsóörs Balatonfűzfő Következő kérdés 9/10 kérdés A négy nyíl közül melyik mutat Fonyódra? narancs zöld lila kék Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik rendezvény helyszíneit jelöltük be a térképen kék pontokkal? Babel Sound Világzenei Fesztivál Jazzpiknik Művészetek Völgye Manas Fesztivál Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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