2026. július 19. vasárnap Emília
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország 4 6 Anglia
ENG
 Vége
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Ma 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
balaton vaktérkép
Kvíz

Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!

Pénzcentrum
2026. július 19. 18:01

A magyar számára a Balaton szinte egyet jelent a nyaralással, a kikapcsolódás szimbóluma. A magyar tenger térképe is ikonikus, pólókon, vászontáskákon, tetoválások formájában kerül elénk a tó alakja. Kisdiákként mintha belebélyegezték volna a magyar agyakba az ország vaktérképét, amin álmunkból felzargatva is meg tudjuk mutatni a Balaton helyét. Azonban a Balaton partja mentén már sokakat összezavarhat a vaktérkép, ahhoz hogy minden települést csípőből tudjon az ember, sokat kellett tekerni, vonatozni, autózni a tó körül. Hogy érzed, neked menne a vaktérkép? Lássuk!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!

1/10 kérdés
Melyik déli parti településre mutat a kék nyíl?
Balatonszabadi
Zamárdi
Fonyód
Lengyeltóti
2/10 kérdés
Melyik Balatonhoz közeli városra mutat a nyíl?
Hévíz
Keszthely
Tapolca
Sümeg
3/10 kérdés
Melyik település található az északi csücsökben, amire a nyíl mutat?
Balatonalmádi
Balatonkenese
Balatonfűzfő
Balatonakarattya
4/10 kérdés
Melyik településre mutat a nyíl Gyenesdiás és Balatongyörök között?
Szigliget
Balatonudvari
Ábrahámhegy
Vonyarcvashegy
5/10 kérdés
A négy nyíl közül melyik jelöli Balatonakarattyát?
zöld
sárga
rózsaszín
kék
6/10 kérdés
Melyik településre mutat a nyíl Örvényes és Zánka között?
Balatonszepezd
Révfülöp
Aszófő
Balatonakali
7/10 kérdés
Melyik két szomszédos, part menti település van Révfülöppel szemközt?
Balatonberény és Balatonkeresztúr
Fonyód és Balatonföldvár
Balatonboglár és Balatonlelle
Balatonszemes és Balatonszárszó
8/10 kérdés
Melyik település van Siófokkal átellenben, ahová a nyíl mutat?
Tihany
Csopak
Alsóörs
Balatonfűzfő
9/10 kérdés
A négy nyíl közül melyik mutat Fonyódra?
narancs
zöld
lila
kék
10/10 kérdés
Melyik rendezvény helyszíneit jelöltük be a térképen kék pontokkal?
Babel Sound Világzenei Fesztivál
Jazzpiknik
Művészetek Völgye
Manas Fesztivál
Címlapkép: Getty Images
#nyaralás #Balaton #magyarország #térkép #belföldi turizmus #kikapcsolódás #települések #kvíz #földrajz #földrajz kvíz #balaton kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:02
16:40
16:10
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 18.
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2026. július 19.
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
2026. július 19.
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
2026. július 18.
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. július 19. vasárnap
Emília
29. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
2
2 hónapja
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
3
3 hónapja
Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!
4
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin? Lássuk, tudnál-e 10-ből 10 pontot szerezni!
5
4 hete
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 15:31
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 13:02
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Agrárszektor  |  2026. július 19. 17:07
Meghökkentő időjárási kontraszt alakult ki: délen tombol a hőség, Magyarország lehűl