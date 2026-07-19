Nem múlik el év balatoni, dunai vagy tiszai tragédia nélkül. Az idei év különösen veszélyes lehet az alacsony vízállás ellenére.
Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
A magyar számára a Balaton szinte egyet jelent a nyaralással, a kikapcsolódás szimbóluma. A magyar tenger térképe is ikonikus, pólókon, vászontáskákon, tetoválások formájában kerül elénk a tó alakja. Kisdiákként mintha belebélyegezték volna a magyar agyakba az ország vaktérképét, amin álmunkból felzargatva is meg tudjuk mutatni a Balaton helyét. Azonban a Balaton partja mentén már sokakat összezavarhat a vaktérkép, ahhoz hogy minden települést csípőből tudjon az ember, sokat kellett tekerni, vonatozni, autózni a tó körül. Hogy érzed, neked menne a vaktérkép? Lássuk!
Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
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