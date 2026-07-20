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Kvíz

Kvíz: Rég volt már a földrajz óra? Lássuk, mire emlékszel a földünk éghajlata témából!

Pénzcentrum
2026. július 20. 17:58

Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról. A legtöbben már általános iskolában földrajz órán is tanultak a különböző éghajlatokról, éghajlati jelenségekről, befolyásoló tényezőkről. Kérdés, hogy mire emlékszünk! A mai kvíz során azt teheted próbára, mennyire ismered a különböző éghajlati típusokat, azok jellemzőit és földrajzi elhelyezkedését. Ez a földrajz kvíz érdekes kérdéseken keresztül segít felfrissíteni tudásodat bolygónk éghajlati övezeteiről.

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Kvíz: Rég volt már a földrajz óra? Lássuk, mire emlékszel a földünk éghajlata témából!

1/10 kérdés
Hogyan változik Magyarország időjárása a klímaváltozás hatására?
Egyre hidegebb telek várhatók
Egy ötödik évszak van kialakulóban az ősz és tél között
Csökken a napsütéses órák száma
Egyre inkább a mediterrán típusú éghajlat felé tolódik
2/10 kérdés
Melyik gáz koncentrációjának növekedése járul hozzá leginkább a mesterséges üvegházhatáshoz, ami a klímaváltozás fő oka?
hélium
oxigén
nitrogén
szén-dioxid
3/10 kérdés
Hány fő évszak különíthető el a szavanna éghajlaton?
Egy: örök tél
Három: rövid tavasz, forró nyár, hosszú ősz
Négy: tavasz, nyár, ősz, tél
Kettő: egy esős és egy száraz
4/10 kérdés
Melyik növénycsoport jellemző leginkább a tundra éghajlati övre?
lombhullató tölgyesek
sűrű fenyőerdők
magas fű, pálmafák
mohák és zuzmók
5/10 kérdés
Melyik állítás igaz a tajga éghajlati övre?
Talaja humuszban gazdag mezőgazdasági talaj
Növényzetét szinte csak bokrok és fűfélék alkotják
A déli féltekéről teljesen hiányzik
Egész évben száraz és csapadékos
6/10 kérdés
Mit jelent a „fagyosszentek” időszaka Magyarország éghajlatára nézve?
A decemberi első nagy havazást
A leghidegebb januári éjszakákat
Májusi hirtelen lehűlést és hajnali fagyokat
A nyár közepén nagyritkán beköszöntő hűvös heteket
7/10 kérdés
A Lauer-Frankenberg felosztás szerint csapadékelosztás alapján milyen éghajlat nincs az alábbiak közül?
száraz
nedves
félszáraz
félédes
8/10 kérdés
Mi nem igaz a Lauer-Frankenberg felosztás szerint az Alföldre?
félszáraz
meleg mérsékelt övi
óceáni
kontinentális
9/10 kérdés
Melyik európai fővárosban a legmagasabb a napsütéses órák száma az alábbiak közül?
Nicosia
Róma
Madrid
Isztambul
10/10 kérdés
A Kárpát-medence helyi szelei közül melyik az, amelyik az Alpok lábánál alakul ki és jellemzően száraz, meleg légmozgás?
Bóra
Misztrál
Főn
Nemere
Címlapkép: Getty Images
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