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Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról. A legtöbben már általános iskolában földrajz órán is tanultak a különböző éghajlatokról, éghajlati jelenségekről, befolyásoló tényezőkről. Kérdés, hogy mire emlékszünk! A mai kvíz során azt teheted próbára, mennyire ismered a különböző éghajlati típusokat, azok jellemzőit és földrajzi elhelyezkedését. Ez a földrajz kvíz érdekes kérdéseken keresztül segít felfrissíteni tudásodat bolygónk éghajlati övezeteiről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt már a földrajz óra? Lássuk, mire emlékszel a földünk éghajlata témából! 1/10 kérdés Hogyan változik Magyarország időjárása a klímaváltozás hatására? Egyre hidegebb telek várhatók Egy ötödik évszak van kialakulóban az ősz és tél között Csökken a napsütéses órák száma Egyre inkább a mediterrán típusú éghajlat felé tolódik Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik gáz koncentrációjának növekedése járul hozzá leginkább a mesterséges üvegházhatáshoz, ami a klímaváltozás fő oka? hélium oxigén nitrogén szén-dioxid Következő kérdés 3/10 kérdés Hány fő évszak különíthető el a szavanna éghajlaton? Egy: örök tél Három: rövid tavasz, forró nyár, hosszú ősz Négy: tavasz, nyár, ősz, tél Kettő: egy esős és egy száraz Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik növénycsoport jellemző leginkább a tundra éghajlati övre? lombhullató tölgyesek sűrű fenyőerdők magas fű, pálmafák mohák és zuzmók Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik állítás igaz a tajga éghajlati övre? Talaja humuszban gazdag mezőgazdasági talaj Növényzetét szinte csak bokrok és fűfélék alkotják A déli féltekéről teljesen hiányzik Egész évben száraz és csapadékos Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a „fagyosszentek” időszaka Magyarország éghajlatára nézve? A decemberi első nagy havazást A leghidegebb januári éjszakákat Májusi hirtelen lehűlést és hajnali fagyokat A nyár közepén nagyritkán beköszöntő hűvös heteket Következő kérdés 7/10 kérdés A Lauer-Frankenberg felosztás szerint csapadékelosztás alapján milyen éghajlat nincs az alábbiak közül? száraz nedves félszáraz félédes Következő kérdés 8/10 kérdés Mi nem igaz a Lauer-Frankenberg felosztás szerint az Alföldre? félszáraz meleg mérsékelt övi óceáni kontinentális Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik európai fővárosban a legmagasabb a napsütéses órák száma az alábbiak közül? Nicosia Róma Madrid Isztambul Következő kérdés 10/10 kérdés A Kárpát-medence helyi szelei közül melyik az, amelyik az Alpok lábánál alakul ki és jellemzően száraz, meleg légmozgás? Bóra Misztrál Főn Nemere Eredmények

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