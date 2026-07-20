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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Így zárta a napot a forint, fordulatosan alakult a hazai fizetőeszköz árfolyama

Pénzcentrum
2026. július 20. 21:12

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama a reggeli 362,31 forintról 362,37 forintra emelkedett 18 órára. A közös európai fizetőeszköz jegyzése napközben 360,14 és 363,79 forint között ingadozott.

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A svájci frankkal szemben ugyanakkor erősödött a forint. A frank árfolyama a reggeli 392,13 forintról 391,86 forintra csökkent. A dollár viszont drágult: az amerikai deviza jegyzése 316,65 forintról 317,59 forintra emelkedett estére.

A nemzetközi devizapiacon az euró is gyengült a dollárral szemben. Az EUR/USD árfolyam a reggeli 1,1442-ről 1,1411-re csökkent hétfő estére.
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
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