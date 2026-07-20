2026. július 20. hétfő Illés
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. november 15.Autók a Flórián téri felüljárók déli hídján 2025. november 15-én, miután a felüljáró a felújítás után megkapta az ideiglenes forgalomba helyezéshez szükséges hatósági engedélyt. Az északi híd forgal
Utazás

Már látni a végét: hamarosan befejeződik a legbosszantóbb budapesti felújítás - így állnak most a munkálatok

Pénzcentrum
2026. július 20. 11:03

Július végére már 90 százalék feletti készültséget érhet el a Flórián téri felüljárók felújítása, miután az elmúlt hetekben több kulcsfontosságú szerkezeti munka is befejeződött. A kivitelezők már az új útpálya kialakítására készülnek, a jelenlegi tervek szerint pedig ősszel ismét megindulhat a forgalom a felújított északi felüljárón.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Flórián téri felüljárók felújítása az elmúlt hetekben is a tervek szerint haladt: a kivitelezők több fontos szerkezeti munkát befejeztek, miközben már az északi híd új útpályájának kialakítását készítik elő. A jelenlegi ütemezés alapján a beruházás műszaki készültsége július végére várhatóan meghaladja a 90 százalékot. A július eleji rendkívüli hőség sem lassította érdemben a munkát, a szakemberek a munkavédelmi és technológiai előírások betartásával folytatták a kivitelezést - közölte a BKK.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BKK beruházásában, a KM Építő Kft. kivitelezésében zajló felújítás során elkészült az Árpád híd felőli hídfő új vasbeton szerkezete, így megkezdődhet a dilatációs szerkezet beépítése és a szigetelési munkák elvégzése. Eközben tovább zajlik a Szentendrei út felőli hídfő átépítése, amely a projekt utolsó jelentős szerkezeti feladata. Befejeződött a hídpálya geometriájának előre nem tervezett helyreállítása is: a kiegészítő betonréteg elkészítése és utókezelése után folytatódik a teljes felület szigetelése, amelyet a védő aszfaltréteg kialakítása követ. Emellett a híd biztonsági és üzemeltetési elemeinek kiépítése is jól halad, elkészültek a hídszegélyek sóvédelmi bevonatai, és folyamatosan építik be az új acél vezetőkorlátokat, valamint a leesés elleni védőkorlátokat és acélhuzalokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A következő hetekben a vízelvezető rendszer kialakítása folytatódik: elkészülnek a burkolatszivárgók és a csepegtetők, amelyek a csapadék biztonságos elvezetését szolgálják. Augusztus első napjaiban megkezdik a felüljáróhoz csatlakozó rámpák meglévő aszfaltburkolatának marását, majd a tervek szerint augusztus közepéig a hídon és a kapcsolódó útszakaszokon is elkészülnek az új aszfalt kötő- és kopórétegek.

A nagy meleg miatt a zajjal nem járó munkafolyamatokat továbbra is elsősorban az éjszakai órákban végzik, hogy a lehető legkevésbé zavarják a környéken élőket.

A jelenlegi ütemezés szerint nyár végére befejeződhetnek a főbb hídfelújítási munkák, és várhatóan ősszel ismét megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró. Ezt követően már csak kisebb befejező munkák, javítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A felújítás második üteme ugyanakkor továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár, ezért a BKK arra kéri a közlekedőket, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, különösen a nagy kapacitású kötöttpályás járatokat.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #bkk #felújítás #Budapest #beruházás #építkezés #közösségi közlekedés #forgalomkorlátozás #forgalom #híd #árpád híd

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:13
11:03
10:45
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele
2026. július 19.
Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
2026. július 19.
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2
2 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
3
6 napja
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
4
4 napja
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
5
7 napja
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 10:03
Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 09:27
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 11 körzetben
Agrárszektor  |  2026. július 20. 10:31
Lecsapott a Nébih az édességgyártóra: elképesztő, mit találtak