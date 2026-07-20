Már látni a végét: hamarosan befejeződik a legbosszantóbb budapesti felújítás - így állnak most a munkálatok

Július végére már 90 százalék feletti készültséget érhet el a Flórián téri felüljárók felújítása, miután az elmúlt hetekben több kulcsfontosságú szerkezeti munka is befejeződött. A kivitelezők már az új útpálya kialakítására készülnek, a jelenlegi tervek szerint pedig ősszel ismét megindulhat a forgalom a felújított északi felüljárón.

A Flórián téri felüljárók felújítása az elmúlt hetekben is a tervek szerint haladt: a kivitelezők több fontos szerkezeti munkát befejeztek, miközben már az északi híd új útpályájának kialakítását készítik elő. A jelenlegi ütemezés alapján a beruházás műszaki készültsége július végére várhatóan meghaladja a 90 százalékot. A július eleji rendkívüli hőség sem lassította érdemben a munkát, a szakemberek a munkavédelmi és technológiai előírások betartásával folytatták a kivitelezést - közölte a BKK.

A BKK beruházásában, a KM Építő Kft. kivitelezésében zajló felújítás során elkészült az Árpád híd felőli hídfő új vasbeton szerkezete, így megkezdődhet a dilatációs szerkezet beépítése és a szigetelési munkák elvégzése. Eközben tovább zajlik a Szentendrei út felőli hídfő átépítése, amely a projekt utolsó jelentős szerkezeti feladata. Befejeződött a hídpálya geometriájának előre nem tervezett helyreállítása is: a kiegészítő betonréteg elkészítése és utókezelése után folytatódik a teljes felület szigetelése, amelyet a védő aszfaltréteg kialakítása követ. Emellett a híd biztonsági és üzemeltetési elemeinek kiépítése is jól halad, elkészültek a hídszegélyek sóvédelmi bevonatai, és folyamatosan építik be az új acél vezetőkorlátokat, valamint a leesés elleni védőkorlátokat és acélhuzalokat.

A következő hetekben a vízelvezető rendszer kialakítása folytatódik: elkészülnek a burkolatszivárgók és a csepegtetők, amelyek a csapadék biztonságos elvezetését szolgálják. Augusztus első napjaiban megkezdik a felüljáróhoz csatlakozó rámpák meglévő aszfaltburkolatának marását, majd a tervek szerint augusztus közepéig a hídon és a kapcsolódó útszakaszokon is elkészülnek az új aszfalt kötő- és kopórétegek.

A nagy meleg miatt a zajjal nem járó munkafolyamatokat továbbra is elsősorban az éjszakai órákban végzik, hogy a lehető legkevésbé zavarják a környéken élőket.

A jelenlegi ütemezés szerint nyár végére befejeződhetnek a főbb hídfelújítási munkák, és várhatóan ősszel ismét megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró. Ezt követően már csak kisebb befejező munkák, javítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.

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A felújítás második üteme ugyanakkor továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár, ezért a BKK arra kéri a közlekedőket, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, különösen a nagy kapacitású kötöttpályás járatokat.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA