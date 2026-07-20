Meghökkentő módszerrel fosztják ki a magyar bankszámlákat: így manipulálják az áldozatokat a dörzsölt bűnözők

Enyhén csökkent az elektronikus pénzforgalomban elkövetett sikeres visszaélések száma és az okozott kár 2026 első negyedévében Magyarországon, ugyanakkor, az egy-egy bankkártyás esetre jutó kárérték emelkedett. Az egyik hazai bank szakértői szerint a javuló tendencia ellenére továbbra is elengedhetetlen az éberség, hiszen a kifinomultabb módszereknek köszönhetően a csalók egyre hatékonyabbak – különösen az elektronikus csatornákon.

2026 első negyedévében összesen 52 ezer sikeres pénzforgalmi visszaélés történt Magyarországon 5,9 milliárd forint összértékben. A most publikált adat mind darabszámban, mind értékben enyhe csökkenést jelent az előző negyedévhez képest: a sikeres visszaélések száma 3,8 százalékkal, összértéke pedig közel 200 millió forinttal, 3,3 százalékkal mérséklődött. A tendencia javuló, a károk nagysága azonban azt jelzi, hogy a csalások kezelése továbbra is komoly kihívást jelent.

A fizetési kártyás visszaélések száma 3,8 százalékkal csökkent, ugyanakkor értékük 25,5 százalékkal emelkedett. Bár a kártyás fizetések biztonságát a pénzintézetek sikeresen növelték, egy visszaélés átlagos kárértéke jelentősen megnőtt: 27 565 forintról, majdnem 36 ezer forintra emelkedett.

Ezzel szemben a nem kártyás, jellemzően átutalásos visszaélések mind darabszámban, mind értékben csökkentek: a számuk 4,6 százalékkal, az értékük 11,7 százalékkal mérséklődött. Ez a csökkenés szinte teljes mértékben a lakossági szektorban jelentkezett, ami arra utal, hogy a lakosság körében az átutalásos csalások visszaszorítása terén érzékelhető előrelépés történt.

Ebben az elkövetési kategóriában egyébként az internetbankon és mobilbankon keresztül elkövetett esetek domináltak az első negyedévben. Az átutalásos visszaéléseknél az 1 millió forint feletti tranzakciók okozzák a legnagyobb értékű kárt (2,4 milliárdos összértékkel), miközben a kisebb összegű visszaélések sokkal gyakoribbak. A nem kártyás visszaélések értéke 2024 I. negyedévben volt a csúcson (13,5 milliárdos összértéket elérve), azóta tartósan csökken, részben a pénzintézetek edukációs munkájának köszönhetően.

A nem bankkártyával elkövetett visszaélések módszereit vizsgálva két típus emelkedik ki egyértelműen. Értékben a pszichológiai manipulációhoz köthető esetek – social engineering – dominálnak: ezek teszik ki a visszaélési károk 50 százalékát. Az adathalászathoz kötődő csalások 18 százalékos részarányt képviselnek, vagyis a két módszer együttesen a teljes visszaélési kár több mint kétharmadát adja.

A pénzügyi szektor és az ügyfelek erőfeszítései, intézkedései egyre eredményesebbek, ugyanakkor a támadások száma továbbra is rendkívül magas. Emellett a csalók időről időre újabb és újabb, egyre jobban kidolgozott módszerekkel próbálkoznak, ezért az ügyfeleknek továbbra is rendkívüli körültekintéssel kell eljárniuk a pénzügyeik biztonságát illetően. Most azt látjuk, hogy az elkövetők jellemzően tudatosan célozzák meg a nagyobb összegű tranzakciókat vagy megtakarításokat

- mondta Galló Csaba Márton a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője.

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A szakértő szerint az alábbi három lépéssel szinte minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy kibercsalók áldozatává váljunk:

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