Kvíz

Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!

Pénzcentrum
2026. május 19. 17:58

Akik személyesen is megélték a 70-es éveket, azoknak bizonyára sok minden beugrik erről az időszakról. Ez az évtized bővelkedett fülbemászó slágerekben, korszakalkotó filmekben, különleges találmányokban, divatos kellékekben és olyan eseményekben, amelyek ma már a történelemkönyvekben is helyet kaptak. Te tényleg át is élted, vagy csak utólag fedezted fel magadnak a hetvenes évek hangulatát? Akárhogy is, a mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről az ikonikus évtizedről!

1/10 kérdés
Melyik együttes nyerte meg az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivált a „Waterloo” című dallal?
Bee Gees
Boney M.
Queen
ABBA
2/10 kérdés
Melyik magyar találmány született meg 1974-ben, ami azóta is világszerte népszerűségnek örvend?
Telefonközpont
Biztonsági gyufa
Rubik-kocka
Golyóstoll
3/10 kérdés
Melyik 1977-es film forradalmasította a vizuális effektusokat és tette a sci-fit minden korábbinál népszerűbb műfajjá?
E.T., a földönkívüli
Csillagok háborúja
Star Trek
A nyolcadik utas: a Halál
4/10 kérdés
Melyik évben hunyt el Elvis Presley?
1974
1979
1971
1977
5/10 kérdés
Melyik magyar televíziós sorozatban szerepelt MZ/X?
Kérem a következőt!
Vízipók-csodapók
Frakk, a macskák réme
Mézga család
6/10 kérdés
Milyen típusú cipő volt a diszkókorszak nagy kedvence, ami több centivel megemelte viselőjét?
Balerinacipő
Tűsarkú cipő
Platformcipő
Tornacipő
7/10 kérdés
Melyik amerikai elnök mondott le 1974-ben a Watergate-botrány következtében?
Jimmy Carter
John F. Kennedy
Ronald Reagan
Richard Nixon
8/10 kérdés
Mi a neve a 70-es évek népszerű, színes, pszichedelikus lámpájának, amiben viasz úszkál?
Lávalámpa
Neoncső
Plazmagömb
Diszkógömb
9/10 kérdés
Ki volt a „Pop Királya”, aki a 70-es években még négy testvérével közös formációjával aratott sikereket?
Mick Jagger
Elvis Presley
Michael Jackson
David Bowie
10/10 kérdés
Hogy hívták a korszak népszerű, zsebméretű, hordozható magnóját, amit a Sony dobott piacra 1979-ben?
Discman
iPod
Boombox
Walkman
#zene #divat #kultúra #szórakozás #életmód #történelem #filmek #retro #kvíz #nosztalgia #általános műveltségi kvíz #retro kvíz

