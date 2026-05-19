Akik személyesen is megélték a 70-es éveket, azoknak bizonyára sok minden beugrik erről az időszakról. Ez az évtized bővelkedett fülbemászó slágerekben, korszakalkotó filmekben, különleges találmányokban, divatos kellékekben és olyan eseményekben, amelyek ma már a történelemkönyvekben is helyet kaptak. Te tényleg át is élted, vagy csak utólag fedezted fel magadnak a hetvenes évek hangulatát? Akárhogy is, a mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről az ikonikus évtizedről!

Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból! 1/10 kérdés Melyik együttes nyerte meg az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivált a „Waterloo" című dallal? Bee Gees Boney M. Queen ABBA Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar találmány született meg 1974-ben, ami azóta is világszerte népszerűségnek örvend? Telefonközpont Biztonsági gyufa Rubik-kocka Golyóstoll Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik 1977-es film forradalmasította a vizuális effektusokat és tette a sci-fit minden korábbinál népszerűbb műfajjá? E.T., a földönkívüli Csillagok háborúja Star Trek A nyolcadik utas: a Halál Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évben hunyt el Elvis Presley? 1974 1979 1971 1977 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar televíziós sorozatban szerepelt MZ/X? Kérem a következőt! Vízipók-csodapók Frakk, a macskák réme Mézga család Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen típusú cipő volt a diszkókorszak nagy kedvence, ami több centivel megemelte viselőjét? Balerinacipő Tűsarkú cipő Platformcipő Tornacipő Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik amerikai elnök mondott le 1974-ben a Watergate-botrány következtében? Jimmy Carter John F. Kennedy Ronald Reagan Richard Nixon Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve a 70-es évek népszerű, színes, pszichedelikus lámpájának, amiben viasz úszkál? Lávalámpa Neoncső Plazmagömb Diszkógömb Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt a „Pop Királya", aki a 70-es években még négy testvérével közös formációjával aratott sikereket? Mick Jagger Elvis Presley Michael Jackson David Bowie Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívták a korszak népszerű, zsebméretű, hordozható magnóját, amit a Sony dobott piacra 1979-ben? Discman iPod Boombox Walkman Eredmények

