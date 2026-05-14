Columbo, 1974 (Peter Faklk, Richard Kelly)
Kvíz

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!

Pénzcentrum
2026. május 14. 18:02

Vannak sorozatok, amik felett nem jár el az idő: a Columbo kétségtelenül ezek közé tartozik. A gyűrött kabát, a leharcolt autó és az elmaradhatatlan szivarfüst egyet jelent a televíziózás egyik legnagyobb nyomozójával. Ez a kvíz visszarepít a tévés filmsorozatok aranykorába, ahol a bűnözők elegánsak voltak, a gyilkosságok pedig precízen kiterveltek – egészen addig, amíg meg nem jelent az ajtóban egy apró, alázatosnak tűnő ember, aki mindig visszafordult egy utolsó kérdésre. Vajon Te minden kérdésre tudsz válaszolni, ha Columbo hadnagyról van szó?

1/10 kérdés
Mi a keresztneve Columbo hadnagynak a sorozat szerint?
Peter
Robert
Frank
Richard
2/10 kérdés
Mi az a ruhadarab, amit Columbo szinte sosem vesz le?
Bézs ballonkabát
Kockás mellény
Fekete bőrdzseki
Vadászsapka
3/10 kérdés
Milyen állata van a hadnagynak?
Egy kanári
Egy aranyhal
Egy basset hound kutya
Egy sziámi macska
4/10 kérdés
Melyik híres rendező rendezte a legelső, Ahogy a könyvben meg van írva című Columbo-epizódot?
Steven Spielberg
Alfred Hitchcock
Francis Ford Coppola
Martin Scorsese
5/10 kérdés
Milyen márkájú és típusú Columbo híres autója?
Peugeot 403 Cabriolet
Citroën DS
Fiat 124
Renault 4CV
6/10 kérdés
Mi a hadnagy legfőbb káros szenvedélye, függősége?
Kávé
Lovi
Pipa
Szivar
7/10 kérdés
Mi az a híres mondat, amivel a hadnagy bevezeti a legfontosabb, sorsdöntő kérdését?
Erre még muszáj válaszolnia
Csak még egy kérdés
Várjon csak egy percet
Bocsánat, uram
8/10 kérdés
Milyen hangszeren játszik néha a hadnagy?
Tuba
Zongora
Szaxofon
Hegedű
9/10 kérdés
Melyik város rendőrségén dolgozik Columbo?
Chicago (CPD)
Los Angeles (LAPD)
San Francisco (SFPD)
New York (NYPD)
10/10 kérdés
Milyen munkát végeznek általában az elkövetők a sorozatban?
Utcai rablók
Gazdag értelmiségiek
Gengszterek
Tőzsdei ügynökök

Címlapkép: Wikimedia Commons

