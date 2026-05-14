Vannak sorozatok, amik felett nem jár el az idő: a Columbo kétségtelenül ezek közé tartozik. A gyűrött kabát, a leharcolt autó és az elmaradhatatlan szivarfüst egyet jelent a televíziózás egyik legnagyobb nyomozójával. Ez a kvíz visszarepít a tévés filmsorozatok aranykorába, ahol a bűnözők elegánsak voltak, a gyilkosságok pedig precízen kiterveltek – egészen addig, amíg meg nem jelent az ajtóban egy apró, alázatosnak tűnő ember, aki mindig visszafordult egy utolsó kérdésre. Vajon Te minden kérdésre tudsz válaszolni, ha Columbo hadnagyról van szó?

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ! 1/10 kérdés Mi a keresztneve Columbo hadnagynak a sorozat szerint? Peter Robert Frank Richard Következő kérdés 2/10 kérdés Mi az a ruhadarab, amit Columbo szinte sosem vesz le? Bézs ballonkabát Kockás mellény Fekete bőrdzseki Vadászsapka Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen állata van a hadnagynak? Egy kanári Egy aranyhal Egy basset hound kutya Egy sziámi macska Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres rendező rendezte a legelső, Ahogy a könyvben meg van írva című Columbo-epizódot? Steven Spielberg Alfred Hitchcock Francis Ford Coppola Martin Scorsese Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen márkájú és típusú Columbo híres autója? Peugeot 403 Cabriolet Citroën DS Fiat 124 Renault 4CV Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a hadnagy legfőbb káros szenvedélye, függősége? Kávé Lovi Pipa Szivar Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az a híres mondat, amivel a hadnagy bevezeti a legfontosabb, sorsdöntő kérdését? Erre még muszáj válaszolnia Csak még egy kérdés Várjon csak egy percet Bocsánat, uram Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen hangszeren játszik néha a hadnagy? Tuba Zongora Szaxofon Hegedű Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik város rendőrségén dolgozik Columbo? Chicago (CPD) Los Angeles (LAPD) San Francisco (SFPD) New York (NYPD) Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen munkát végeznek általában az elkövetők a sorozatban? Utcai rablók Gazdag értelmiségiek Gengszterek Tőzsdei ügynökök

