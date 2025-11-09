2025. november 9. vasárnap Tivadar
Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ!
Pénzcentrum
2025. november 9. 18:01

November 10-én ünnepeljük a szeretkezés nem hivatalos világnapját: a feltörekvő kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a szerelem, az erotika, az intimitás, a gyengédség és a testi érintkezés fontosságára az életünkben. A különleges jeles nap apropóján a Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz a szexről, a nemi vágyról, az orgazmusról vagy éppen a szeretkezés biológiai hátteréről. Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban a téma szakértőjének számítasz-e!

1/10 kérdés
Melyik fizikai tünet nem jellemző az orgazmus átélésére?
megemelkedett vérnyomás
megemelkedett vércukorszint
megemelkedett pulzus
szapora légzés
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állat szeretkezik élvezetből, nem (kizárólag) utódnemzés céljából?
béka
kutya
papagáj
delfin
3/10 kérdés
A Google Trends mutatói szerint melyik magyar településen nézték a legtöbb pornófilmet 2023 és 2024 augusztusa között?
Nemesrádó (Zala)
Csenger (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Tiszaföldvár (Jász-Nagykun-Szolnok)
Füzesabony (Heves)
4/10 kérdés
Mi a neve a szeretkezés során nagy mennyiségben felszabaduló "szeretethormonnak"?
inzulin
adrenalin
oxitocin
progeszteron
5/10 kérdés
Milyen erotikus tartalomra kerestek rá a világon a legtöbben 2024-ben a PornHub évértékelő eredményei alapján?
hentai
leszbikus
BDSM
MILF
6/10 kérdés
Mennyi ideig képes életben maradni a férfiak spermiuma a női szervezetben?
12-24 óra
6-9 nap
2-4 óra
3-5 nap
7/10 kérdés
Mi a szexuális fetisizmus jelentése?
az ember képtelen nemi vágyat átélni, érdektelen a közösülés iránt
vallási okokra visszavezethető önmegtartóztatás (cölibátus)
a nemi vágy a külső nemi szerveken kívül más testrészre, élettelen tárgyra irányul
azonos nemű személyek közötti szexuális vonzalom
8/10 kérdés
Hány centiméter hosszú a férfiak ondóvezetéke?
40-45 cm
10-15 cm
30-35 cm
20-25 cm
9/10 kérdés
Hány idegvégződés található a női klitoriszban?
több mint 20 000
több mint 8 000
800-1 000
2 500-5 000
10/10 kérdés
A férfi ejakulátum hány százalékát teszik ki a spermiumok?
5-10%
10-20%
20-30%
40-40%
Címlapkép: Getty Images
