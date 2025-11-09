Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November 10-én ünnepeljük a szeretkezés nem hivatalos világnapját: a feltörekvő kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a szerelem, az erotika, az intimitás, a gyengédség és a testi érintkezés fontosságára az életünkben. A különleges jeles nap apropóján a Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz a szexről, a nemi vágyról, az orgazmusról vagy éppen a szeretkezés biológiai hátteréről. Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban a téma szakértőjének számítasz-e!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ! 1/10 kérdés Melyik fizikai tünet nem jellemző az orgazmus átélésére? megemelkedett vérnyomás megemelkedett vércukorszint megemelkedett pulzus szapora légzés Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állat szeretkezik élvezetből, nem (kizárólag) utódnemzés céljából? béka kutya papagáj delfin Következő kérdés 3/10 kérdés A Google Trends mutatói szerint melyik magyar településen nézték a legtöbb pornófilmet 2023 és 2024 augusztusa között? Nemesrádó (Zala) Csenger (Szabolcs-Szatmár-Bereg) Tiszaföldvár (Jász-Nagykun-Szolnok) Füzesabony (Heves) Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a neve a szeretkezés során nagy mennyiségben felszabaduló "szeretethormonnak"? inzulin adrenalin oxitocin progeszteron Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen erotikus tartalomra kerestek rá a világon a legtöbben 2024-ben a PornHub évértékelő eredményei alapján? hentai leszbikus BDSM MILF Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyi ideig képes életben maradni a férfiak spermiuma a női szervezetben? 12-24 óra 6-9 nap 2-4 óra 3-5 nap Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a szexuális fetisizmus jelentése? az ember képtelen nemi vágyat átélni, érdektelen a közösülés iránt vallási okokra visszavezethető önmegtartóztatás (cölibátus) a nemi vágy a külső nemi szerveken kívül más testrészre, élettelen tárgyra irányul azonos nemű személyek közötti szexuális vonzalom Következő kérdés 8/10 kérdés Hány centiméter hosszú a férfiak ondóvezetéke? 40-45 cm 10-15 cm 30-35 cm 20-25 cm Következő kérdés 9/10 kérdés Hány idegvégződés található a női klitoriszban? több mint 20 000 több mint 8 000 800-1 000 2 500-5 000 Következő kérdés 10/10 kérdés A férfi ejakulátum hány százalékát teszik ki a spermiumok? 5-10% 10-20% 20-30% 40-40% Eredmények

Címlapkép: Getty Images

