Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ!
November 10-én ünnepeljük a szeretkezés nem hivatalos világnapját: a feltörekvő kezdeményezés célja, hogy felhívjuk a figyelmet a szerelem, az erotika, az intimitás, a gyengédség és a testi érintkezés fontosságára az életünkben. A különleges jeles nap apropóján a Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz a szexről, a nemi vágyról, az orgazmusról vagy éppen a szeretkezés biológiai hátteréről. Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban a téma szakértőjének számítasz-e!
Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ!
Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
Ha neked is a II. világháború volt a kedvenc fejezeted a történelemkönyvben, ne maradj le legújabb történelmi kvízünkről! Lássuk, valóban egy történész veszett-e el benned!
Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
Vajon mennyire ismered azokat a kapcsolatokat, amelyek a kultúra nagy alakjainak életét és művészetét is formálták?
Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!
A Keresztapa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, mind a történet, mind a helyenként páratlan színészi játék miatt. Te mire emlékszel belőle?
Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?
Mit tudsz a Magyarországot ért valaha volt legsúlyosabb, vagy éppen legritkább, legkülönösebb természeti katasztrófákról? Tedd próbára tudásod, tanulj ma is valami újat!
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz Stephen King életéről, korszakalkotó műveiről és az azok alapján készült híres filmekről.
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Teszteld a gasztronómiai fogalmakban való jártasságodat, és derítsd ki, mennyire ismered a profi konyha nyelvét!
November 3-án ünnepeljük a magyar tudomány napját: a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről.
Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során a magyar szentekre fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól vagy az irodalomból ismerni lehet.
TOP10 októberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, turisztikai, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek októberben. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!
Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!
A mai filmes kvíz során alkalmad lesz kideríteni, mennyire ismered a műfaj klasszikusait és képben vagy-e a legújabb horrorfilmekkel is.
Eljött az ideje, hogy megcsillogtasd földrajztudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről, vármegyeszékhelyekről. Vigyázat, ezek a kérdések bizony becsapósak!
Kvíz: Te otthon vagy a vámpírtörténetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? 10-ből 10 pontot a mai kvíz során csak igazi...
Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.
Otthon vagy a számok birodalmában? Egy felnőtt számára nem lehet kihívás egy harmadik osztály szintű matematika kvíz.
Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?
A magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted Magyarországon 2025-ben?
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?
A mai kvíz során a 200 éve született Jókai Mór egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba.