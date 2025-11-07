2025. november 7. péntek Rezső
6 °C Budapest
Rear view of a woman looking at books at a bookshop. Female customer shopping books at bookstore.
Kvíz

Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?

Pénzcentrum
2025. november 7. 17:58

A művészet világában nem ritka, hogy két tehetséges és ismert ember összeköti az életét. A mai kvíz során híres művészházaspárok kerülnek reflektorfénybe, akik közt voltak színészek, írók, költők és festőművészek is: párok, akiket közös alkotás, inspiráció vagy éppen viharos érzelmek kötöttek össze. Vajon mennyire ismered azokat a kapcsolatokat, amelyek a kultúra nagy alakjainak életét és művészetét is formálták? Most próbára teheted a tudásod.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Mi volt a művészneve Tanner Ilonának, aki előbb Szabó Lőrinc menyasszonya, majd Babits Mihály felesége volt? Maga is ismert író, költő.
Török Sophie
Dukai Takách Judit
Böhm Aranka
Boncza Berta
2/10 kérdés
Melyik híres színésznő volt Latinovits Zoltán élettársa, akik legendás párost alkottak együtt?
Psota Irén
Tolnay Klári
Ruttkai Éva
Törőcsik Mari
3/10 kérdés
Mi volt a foglalkozása Szabó Magda írónő férjének, Szobotka Tibornak?
író, műfordító
színikritikus
filmrendező
színész
4/10 kérdés
Melyik híres pszichológusnő volt József Attila múzsája, később Illyés Gyula felesége?
Kozmutza Flóra
Gyömrői Edit
Szántó Judit
Gyenes Gitta
5/10 kérdés
Ki lett Boncza Berta költőnő második férje, miután első férje, Ady Endre elhunyt?
Márffy Ödön
Glatz Oszkár
Kernstok Károly
Orosz István
6/10 kérdés
Ki volt a híres magyar pszichológusnő Polcz Alaine férje?
Kányádi Sándor
Somlyó György
Mészöly Miklós
Petri György
7/10 kérdés
Melyik színészházaspár viharos szerelme írta be magát a színháztörténelembe?
Gábor Miklós és Psota Irén
Darvas Iván és Vass Éva
Páger Antal és Tolnay Klári
Bessenyei Ferenc és Váradi Hédi
8/10 kérdés
Melyik színésznőt vette feleségül Szinetár Miklós?
Hámori Ildikó
Zolnay Zsuzsa
Piros Ildikó
Gombos Katalin
9/10 kérdés
Ki volt Dénes Valéria férje, mindketten meghatározó 20. századi magyar festőművészek?
Kléh János
Feszty Árpád
Baumgarten Miksa
Galimberti Sándor
10/10 kérdés
Melyik kortárs író, költő férj és feleség az alábbiak közül?
Garaczi László és Kálnay Adél
Kemény István és Tóth Krisztina
Grecsó Krisztián és Kiss Judit Ágnes
Dragomán György és Szabó T. Anna
Címlapkép: Getty Images
#házasság #színész #magyar #kultúra #művészet #művész #író #kvíz #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz

