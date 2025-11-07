Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A művészet világában nem ritka, hogy két tehetséges és ismert ember összeköti az életét. A mai kvíz során híres művészházaspárok kerülnek reflektorfénybe, akik közt voltak színészek, írók, költők és festőművészek is: párok, akiket közös alkotás, inspiráció vagy éppen viharos érzelmek kötöttek össze. Vajon mennyire ismered azokat a kapcsolatokat, amelyek a kultúra nagy alakjainak életét és művészetét is formálták? Most próbára teheted a tudásod.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége? 1/10 kérdés Mi volt a művészneve Tanner Ilonának, aki előbb Szabó Lőrinc menyasszonya, majd Babits Mihály felesége volt? Maga is ismert író, költő. Török Sophie Dukai Takách Judit Böhm Aranka Boncza Berta Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik híres színésznő volt Latinovits Zoltán élettársa, akik legendás párost alkottak együtt? Psota Irén Tolnay Klári Ruttkai Éva Törőcsik Mari Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt a foglalkozása Szabó Magda írónő férjének, Szobotka Tibornak? író, műfordító színikritikus filmrendező színész Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres pszichológusnő volt József Attila múzsája, később Illyés Gyula felesége? Kozmutza Flóra Gyömrői Edit Szántó Judit Gyenes Gitta Következő kérdés 5/10 kérdés Ki lett Boncza Berta költőnő második férje, miután első férje, Ady Endre elhunyt? Márffy Ödön Glatz Oszkár Kernstok Károly Orosz István Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt a híres magyar pszichológusnő Polcz Alaine férje? Kányádi Sándor Somlyó György Mészöly Miklós Petri György Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik színészházaspár viharos szerelme írta be magát a színháztörténelembe? Gábor Miklós és Psota Irén Darvas Iván és Vass Éva Páger Antal és Tolnay Klári Bessenyei Ferenc és Váradi Hédi Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik színésznőt vette feleségül Szinetár Miklós? Hámori Ildikó Zolnay Zsuzsa Piros Ildikó Gombos Katalin Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt Dénes Valéria férje, mindketten meghatározó 20. századi magyar festőművészek? Kléh János Feszty Árpád Baumgarten Miksa Galimberti Sándor Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik kortárs író, költő férj és feleség az alábbiak közül? Garaczi László és Kálnay Adél Kemény István és Tóth Krisztina Grecsó Krisztián és Kiss Judit Ágnes Dragomán György és Szabó T. Anna Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK