2011 óta november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, ami egy olyan kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nép szellemi-kulturális örökségét és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a magyar nyelvről, a nyelvtanról, a nyelvújításról vagy éppen az ABC-ről. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy nyelvtanból, sokat tudsz a magyar nyelvről? Lássuk, átmész-e műveltségi tesztünkön! 1/10 kérdés Miért november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját? ezen a napon született Kazinczy Ferenc nyelvújító 1759-ben ekkor alapították a Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben ezen a napon alapították a Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben ekkor fogadták el 1844-ben a magyar nyelvet kizárólagos államnyelvvé tevő törvényt Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor lett az Osztrák-Magyar Monarchia (egyik) hivatalos nyelve a magyar? 1914 1849 1836 1789 Következő kérdés 3/10 kérdés Hány betűből áll a magyar ABC? 36 44 52 40 Következő kérdés 4/10 kérdés Hol található a Magyar Nyelv Múzeuma, Magyarország egyetlen anyanyelvi múzeuma? Budapest Kiskundorozsma Kazincbarcika Széphalom Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben adták ki az első olyan nemzetközi szótárat, amelyben a magyar nyelv is szerepelt? 1846 1538 1776 1667 Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül ki nem tartozott a reformkor előtti magyar nyelvújítók közé? Batsányi János Kazinczy Ferenc Bessenyei György Kölcsey Ferenc Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt a címe annak a gúnyiratnak, amelyben a nyelvújítás ellenzői kiparodizálták a sikertelenül újított, torz szavakat? Nyugat Mondolat Parnasszus Magyarság Következő kérdés 8/10 kérdés Hány magánhangzót különböztet meg a magyar nyelv? 10 14 18 8 Következő kérdés 9/10 kérdés A magyar nyelvben tartják nyilván a világon a legtöbb nyelvtani esetet. Hány nyelvtani esetünk van? 33 10 18 4 Következő kérdés 10/10 kérdés Becslések szerint hányan beszélik a világon a magyar nyelvet 2025-ben? 11-13 millió fő 9-10 millió fő 13-14 millió fő 15-19 millió fő Eredmények

