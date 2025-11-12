2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Ezra Bailey
Kvíz

Kvíz: Jó vagy nyelvtanból, sokat tudsz a magyar nyelvről? Lássuk, átmész-e műveltségi tesztünkön!

Pénzcentrum
2025. november 12. 17:56

2011 óta november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, ami egy olyan kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nép szellemi-kulturális örökségét és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a magyar nyelvről, a nyelvtanról, a nyelvújításról vagy éppen az ABC-ről. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

1/10 kérdés
Miért november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját?
ezen a napon született Kazinczy Ferenc nyelvújító 1759-ben
ekkor alapították a Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben
ezen a napon alapították a Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben
ekkor fogadták el 1844-ben a magyar nyelvet kizárólagos államnyelvvé tevő törvényt
2/10 kérdés
Mikor lett az Osztrák-Magyar Monarchia (egyik) hivatalos nyelve a magyar?
1914
1849
1836
1789
3/10 kérdés
Hány betűből áll a magyar ABC?
36
44
52
40
4/10 kérdés
Hol található a Magyar Nyelv Múzeuma, Magyarország egyetlen anyanyelvi múzeuma?
Budapest
Kiskundorozsma
Kazincbarcika
Széphalom
5/10 kérdés
Melyik évben adták ki az első olyan nemzetközi szótárat, amelyben a magyar nyelv is szerepelt?
1846
1538
1776
1667
6/10 kérdés
Az alábbiak közül ki nem tartozott a reformkor előtti magyar nyelvújítók közé?
Batsányi János
Kazinczy Ferenc
Bessenyei György
Kölcsey Ferenc
7/10 kérdés
Mi volt a címe annak a gúnyiratnak, amelyben a nyelvújítás ellenzői kiparodizálták a sikertelenül újított, torz szavakat?
Nyugat
Mondolat
Parnasszus
Magyarság
8/10 kérdés
Hány magánhangzót különböztet meg a magyar nyelv?
10
14
18
8
9/10 kérdés
A magyar nyelvben tartják nyilván a világon a legtöbb nyelvtani esetet. Hány nyelvtani esetünk van?
33
10
18
4
10/10 kérdés
Becslések szerint hányan beszélik a világon a magyar nyelvet 2025-ben?
11-13 millió fő
9-10 millió fő
13-14 millió fő
15-19 millió fő
Címlapkép: Getty Images
#nyelvtanulás #ünnep #magyar #ünnepek #szórakozás #nyelv #nyelvismeret #kvíz #általános műveltségi kvíz #nyelvi kvíz

