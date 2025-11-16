2025. november 16. vasárnap Ödön
Aerial view of Budapest urban skyline with illuminated Hungarian Parliament building in the morning before sunrise
Kvíz

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják

Pénzcentrum
2025. november 16. 18:04

Minden évben november 17-én tartjuk fővárosunk, Budapest „születésnapját”, ugyanis 1873. november 17-én tartotta meg alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. A neves alkalom azért bír kiemelt jelentőséggel, mert ezen a napon egyesítették hivatalosan a Duna két partján fekvő Budát, Óbudát és Pestet. Az évforduló apropóján a Pénzcentrum mai műveltségi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a fővárosunkról, mennyire tájékozódsz jól itt és ismered-e Budapest híres látnivalóit. Tedd próbára tudásod!

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják

1/10 kérdés
Hány kerületből áll fővárosunk, Budapest?
26
23
18
20
2/10 kérdés
Melyik kerületben található az Országház?
X. kerület
I. kerület
V. kerület
VII. kerület
3/10 kérdés
Az alábbi budapesti látványosságok közül melyik található a főváros pesti oldalán?
Szent István-bazilika
Citadella
Budai vár
Halászbástya
4/10 kérdés
Kinek a szobra látható a Hősök terén a Millenniumi emlékmű tetején?
Szent István király
Gábriel arkangyal
Árpád vezér
gróf Széchenyi István
5/10 kérdés
Hány metróvonalon közlekedhetünk Budapesten?
6
2
3
4
6/10 kérdés
Hogy nevezik Budapest legészakabbi Duna-hídját?
Árpád híd
Megyeri híd
Szabadság híd
Margit híd
7/10 kérdés
Melyik budapesti téren találkozik az 1-es, a 2-es és a 3-as metró vonala?
Klauzál tér
Ferenciek tere
Örs vezér tere
Deák Ferenc tér
8/10 kérdés
Hány méter hosszú a Széchenyi Lánchíd?
262 méter
380 méter
820 méter
567 méter
9/10 kérdés
Melyik történelmi épület ad helyet Budapesten a Miniszterelnökségnek?
Karmelita kolostor
Várkert Bazár
Vigadó
Gresham-palota
10/10 kérdés
Hány méter Budapest legmagasabb építménye, az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű kéménye?
216 méter
423 méter
345 méter
197 méter
Címlapkép: Getty Images
