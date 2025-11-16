Változékony idő várható a jövő héten: hétfőn erős széllel hidegfront érkezik, többfelé várható eső, visszaesik a hőmérséklet.
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják
Minden évben november 17-én tartjuk fővárosunk, Budapest „születésnapját”, ugyanis 1873. november 17-én tartotta meg alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. A neves alkalom azért bír kiemelt jelentőséggel, mert ezen a napon egyesítették hivatalosan a Duna két partján fekvő Budát, Óbudát és Pestet. Az évforduló apropóján a Pénzcentrum mai műveltségi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a fővárosunkról, mennyire tájékozódsz jól itt és ismered-e Budapest híres látnivalóit. Tedd próbára tudásod!
Vajon mennyire emlékszel a regény részleteire? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és bizonyítsd: a grund valóban a tiéd!
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben?
Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!
Tudod, miből készül a lábatlan tyúk, vagy miben főzték ki a koldustáskát? Tedd próbára magad a Pénzcentrum kvízével, derítsd ki, mennyire vagy jártas a hagyományos...
Olyan filmszakértőnek tartod magad, akinek egyetlen ikonikus műsor sem maradhat le a palettájáról? Válaszold meg filmes kérdéseinket, lássuk, hány pontot sikerül szerezned!
A Pénzcentrum mai kvízében megmutathatod, mit tudsz a magyar nyelvről, a nyelvtanról, a nyelvújításról vagy éppen az ABC-ről. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is...
Teszteld a Pénzcentrum mai kvízével, mennyire ismered a Gilmore lányok világát, és derítsd ki, igazi rajongónak számítasz-e!
Nem csak karácsony közeledtével népszerű úticél a magyarok számára Ausztria. Természeti csodái, látványos települései rengeteg turistát vonzanak.
Mennyit tudsz a szexről, a nemi vágyról, az orgazmusról vagy éppen a szeretkezés biológiai hátteréről? Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban a téma szakértőjének számítasz-e!
Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
Ha neked is a II. világháború volt a kedvenc fejezeted a történelemkönyvben, ne maradj le legújabb történelmi kvízünkről! Lássuk, valóban egy történész veszett-e el benned!
Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
Vajon mennyire ismered azokat a kapcsolatokat, amelyek a kultúra nagy alakjainak életét és művészetét is formálták?
Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!
A Keresztapa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, mind a történet, mind a helyenként páratlan színészi játék miatt. Te mire emlékszel belőle?
Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?
Mit tudsz a Magyarországot ért valaha volt legsúlyosabb, vagy éppen legritkább, legkülönösebb természeti katasztrófákról? Tedd próbára tudásod, tanulj ma is valami újat!
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz Stephen King életéről, korszakalkotó műveiről és az azok alapján készült híres filmekről.
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Teszteld a gasztronómiai fogalmakban való jártasságodat, és derítsd ki, mennyire ismered a profi konyha nyelvét!
November 3-án ünnepeljük a magyar tudomány napját: a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről.
Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során a magyar szentekre fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól vagy az irodalomból ismerni lehet.
TOP10 októberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, turisztikai, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek októberben. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!
Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.