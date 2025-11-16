Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden évben november 17-én tartjuk fővárosunk, Budapest „születésnapját”, ugyanis 1873. november 17-én tartotta meg alakuló ülését az egyesített Budapest Székesfőváros közgyűlése. A neves alkalom azért bír kiemelt jelentőséggel, mert ezen a napon egyesítették hivatalosan a Duna két partján fekvő Budát, Óbudát és Pestet. Az évforduló apropóján a Pénzcentrum mai műveltségi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a fővárosunkról, mennyire tájékozódsz jól itt és ismered-e Budapest híres látnivalóit. Tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják 1/10 kérdés Hány kerületből áll fővárosunk, Budapest? 26 23 18 20 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kerületben található az Országház? X. kerület I. kerület V. kerület VII. kerület Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbi budapesti látványosságok közül melyik található a főváros pesti oldalán? Szent István-bazilika Citadella Budai vár Halászbástya Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a szobra látható a Hősök terén a Millenniumi emlékmű tetején? Szent István király Gábriel arkangyal Árpád vezér gróf Széchenyi István Következő kérdés 5/10 kérdés Hány metróvonalon közlekedhetünk Budapesten? 6 2 3 4 Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy nevezik Budapest legészakabbi Duna-hídját? Árpád híd Megyeri híd Szabadság híd Margit híd Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik budapesti téren találkozik az 1-es, a 2-es és a 3-as metró vonala? Klauzál tér Ferenciek tere Örs vezér tere Deák Ferenc tér Következő kérdés 8/10 kérdés Hány méter hosszú a Széchenyi Lánchíd? 262 méter 380 méter 820 méter 567 méter Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik történelmi épület ad helyet Budapesten a Miniszterelnökségnek? Karmelita kolostor Várkert Bazár Vigadó Gresham-palota Következő kérdés 10/10 kérdés Hány méter Budapest legmagasabb építménye, az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű kéménye? 216 méter 423 méter 345 méter 197 méter Eredmények

Címlapkép: Getty Images

