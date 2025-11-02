Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Kvíz: Jól ismered a magyar tudósok híres találmányait, felfedezéseit? Mutasd, mit tudsz róluk!
2003 óta minden évben november 3-án tartjuk a magyar tudomány napját – na de vajon tudod, mi volt az az esemény, amelynek ilyenkor ünnepeljük az évfordulóját? Az ünnep apropóján mi is lerójuk tiszteletünket a magyar kutatók és feltalálók előtt, éppen ezért a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről. Töltsd ki műveltségi kvízünket, tedd próbára ismereteidet!
Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során a magyar szentekre fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól vagy az irodalomból ismerni lehet.
TOP10 októberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, turisztikai, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek októberben. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!
Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!
A mai filmes kvíz során alkalmad lesz kideríteni, mennyire ismered a műfaj klasszikusait és képben vagy-e a legújabb horrorfilmekkel is.
Eljött az ideje, hogy megcsillogtasd földrajztudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről, vármegyeszékhelyekről. Vigyázat, ezek a kérdések bizony becsapósak!
Kvíz: Te otthon vagy a vámpírtörténetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? 10-ből 10 pontot a mai kvíz során csak igazi...
Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.
Otthon vagy a számok birodalmában? Egy felnőtt számára nem lehet kihívás egy harmadik osztály szintű matematika kvíz.
Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?
A magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted Magyarországon 2025-ben?
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?
A mai kvíz során a 200 éve született Jókai Mór egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba.
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Emlékezzünk meg együtt az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc bukásáról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára tudásod!
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!
Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd...
Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!
A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk, regényíróinkat ünnepeljük.
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, tedd próbára a várvédők hősiességéhez és a vár történetéhez fűződő tudásod! Lássuk, hány...
