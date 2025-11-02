2025. november 2. vasárnap Achilles
13 °C Budapest
BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 27, 2017: Building of the Hungarian Academy of Sciences
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a magyar tudósok híres találmányait, felfedezéseit? Mutasd, mit tudsz róluk!

Pénzcentrum
2025. november 2. 17:59

2003 óta minden évben november 3-án tartjuk a magyar tudomány napját – na de vajon tudod, mi volt az az esemény, amelynek ilyenkor ünnepeljük az évfordulóját? Az ünnep apropóján mi is lerójuk tiszteletünket a magyar kutatók és feltalálók előtt, éppen ezért a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről. Töltsd ki műveltségi kvízünket, tedd próbára ismereteidet!

1/10 kérdés
Miért november 3-án tartjuk a magyar tudomány ünnepét?
ezen a napon született 1903-ban Neumann János
az első magyar menetrend szerinti repülőjárat ezen a napon indult el 1946-ban
Kőrösi Csoma Sándor tibeti-angol szótárát ezen a napon mutatták be 1834-ben
Széchenyi István 1825-ben ekkor ajánlotta fel birtokainak 1 évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására
2/10 kérdés
Mely felfedezésével érdemelte ki a Nobel-díjat Karikó Katalin?
a szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztéséért
a cirkadián ritmust szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért
a torokgyík elleni oltás kifejlesztéséért
a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákot okozó hatásának feltárásért
3/10 kérdés
Melyik magyar tudóst nevezzük "az anyák megmentőjének"?
Eötvös Loránd
Semmelweis Ignác
Jedlik Ányos
Telkes Mária
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik magyar tudós nem fizika kategóriában szerezte meg a Nobel-díját?
Wigner Jenő
Lénárd Fülöp
Polányi János
Gábor Dénes
5/10 kérdés
Melyik magyar tudósunk fedezte fel a C-vitamint?
Neumann János
Asboth Oszkár
Szent-Györgyi Albert
Tihanyi Kálmán
6/10 kérdés
Ki volt a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke?
gróf Széchenyi Istvány
gróf Teleki József
Ybl Miklós
Kölcsey Ferenc
7/10 kérdés
Ki a golyóstoll feltalálója?
Bíró László
Háy János
Selye János
Zeyk Miklós
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik találmány köthető Irinyi Jánoshoz?
dinamit
villanykörte
biztonsági gyufa
öngyújtó
9/10 kérdés
Melyik magyar tudós vált ismertté "a hidrogénbomba atyjaként"?
Görgei Artúr
Teller Ede
Kazinczy Ferenc
Oláh György
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik találmány nem Bánki Donát magyar gépészmérnök, feltaláló nevéhez kötődik?
fonógép
hidrogép
kompresszor
gőzturbina
Címlapkép: Getty Images
#tech #gazdaság #mta #ünnep #történelem #tudomány #találmány #tudós #kvíz #nobel-díj #felfedezés

