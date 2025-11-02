Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2003 óta minden évben november 3-án tartjuk a magyar tudomány napját – na de vajon tudod, mi volt az az esemény, amelynek ilyenkor ünnepeljük az évfordulóját? Az ünnep apropóján mi is lerójuk tiszteletünket a magyar kutatók és feltalálók előtt, éppen ezért a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről. Töltsd ki műveltségi kvízünket, tedd próbára ismereteidet!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a magyar tudósok híres találmányait, felfedezéseit? Mutasd, mit tudsz róluk! 1/10 kérdés Miért november 3-án tartjuk a magyar tudomány ünnepét? ezen a napon született 1903-ban Neumann János az első magyar menetrend szerinti repülőjárat ezen a napon indult el 1946-ban Kőrösi Csoma Sándor tibeti-angol szótárát ezen a napon mutatták be 1834-ben Széchenyi István 1825-ben ekkor ajánlotta fel birtokainak 1 évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására Következő kérdés 2/10 kérdés Mely felfedezésével érdemelte ki a Nobel-díjat Karikó Katalin? a szintetikus mRNS alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztéséért a cirkadián ritmust szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért a torokgyík elleni oltás kifejlesztéséért a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákot okozó hatásának feltárásért Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar tudóst nevezzük "az anyák megmentőjének"? Eötvös Loránd Semmelweis Ignác Jedlik Ányos Telkes Mária Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyar tudós nem fizika kategóriában szerezte meg a Nobel-díját? Wigner Jenő Lénárd Fülöp Polányi János Gábor Dénes Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar tudósunk fedezte fel a C-vitamint? Neumann János Asboth Oszkár Szent-Györgyi Albert Tihanyi Kálmán Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke? gróf Széchenyi Istvány gróf Teleki József Ybl Miklós Kölcsey Ferenc Következő kérdés 7/10 kérdés Ki a golyóstoll feltalálója? Bíró László Háy János Selye János Zeyk Miklós Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik találmány köthető Irinyi Jánoshoz? dinamit villanykörte biztonsági gyufa öngyújtó Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar tudós vált ismertté "a hidrogénbomba atyjaként"? Görgei Artúr Teller Ede Kazinczy Ferenc Oláh György Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik találmány nem Bánki Donát magyar gépészmérnök, feltaláló nevéhez kötődik? fonógép hidrogép kompresszor gőzturbina Eredmények

Címlapkép: Getty Images

